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Привет, Хабаровск? Как Давыдов наиграл на новый шанс в «Спартаке»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Привет, Хабаровск? Как Давыдов наиграл на новый шанс в «Спартаке»
Источник: Sovsport.ru

Денис Давыдов на глазах Массимо Карреры вновь провел хороший матч за «Спартака-2», похоже, заслужив второй шанс в основе красно-белых.

ВОЛШЕБСТВО – ОНО РЯДОМ

Когда умудренный опытом Олег Иванович Романцев идет сквозь бурлящую ватагу шестилетних мальчишек, приехавших в Сокольники ради мечты, хочется верить в чудо. Именно «хочется», потому путь от желания верить к, собственно, вере ой как тернист.

Надеешься, что не зря эти 400 ребят приехали ранним субботним утром на День открытых дверей в академию «Спартака» имени Федора Черенкова. В глобальном смысле не зря. В локальной истории каждого из этих четырехсот ребят 17 сентября и так случился один из самых волшебных дней в их жизни. Но все равно ждешь, что вот сейчас мэтр выцепит какого-то особо ершистого и футболистого человечка, предусмотрительно одетого родителями в две куртки и трое штанов, а тот лет через двадцать «взорвет» российский футбол. И без помощи инстаграмов и твиттеров.

Но…

Олег Иванович, несомненно, спартаковский герой, но уже не нашего времени. Поэтому и мальчишки, возившиеся с молодыми тренерами красно-белых, пойдут своей дорогой. И набьют свои шишки. Как, наверное, и большой «Спартак», который впервые после ухода Романцева выдал такой старт – 19 очков в семи турах.

- Ребят, о «Спартаке» спрашивайте у сотрудников клуба, а я – пенсионер, - покидая Сокольники, сказал Романцев.

Мальчишки, пока осознанно верящие лишь в одного Бога – в футбольный мяч, уход легенды не заметили. И продолжали неистово кружить по полю, на котором через несколько часов будут ловить свои шансы игроки «Спартака-2». От них требуют решения четких задач – голы, очки, передачи. А от тех, кто сегодня не пройдет отбор, требовать нужно только одного – веры в чудо.

- А я в «Спартак» по-другому попал, - говорит Сергей Родионов с ностальгической улыбкой. - Жил тогда в районе станции метро «Щелковская», поэтому мама разрешила записываться только в школу стадиона «Локомотив», который была ближайшим к дому. Но я, 10-летний мальчик, ослушался и отправился в Сокольники, а затем, когда там никого не оказалась, пешком на Ширяево поле. И мне повезло, что как раз в этот день там занимался мой год рождения. После первой же тренировки меня взяли в команду. Вот так я попал в «Спартак».

Может, и у кого-то еще сегодняшний промозглый день станет началом истории «Вот так я попал в «Спартак».

ПРИВЕТ, ХАБАРОВСК?

Когда на это же поле уже выходят игроки «Спартака-2» и «Спартака» Нальчика, все детское и наивное выветривается очень быстро. Чудеса в прошлом, времена пахоты. Над полем фоновое воркование детей сменяется хрустом костей в стыках. Чаще других достается Давыдову, будто на него охота объявлена. Одного пройдет, а дальше уже - стык, хруст. Аж на трибунах морщится. Такое противодействие вызвал сам Денис.

Он провел почти образцовый первый тайм, после которого болельщик, незнакомый с «русским Месси«, понял бы, что этот парень умеет все. По крайней мере, в рамках ФНЛ. Давыдов выходил из таких ситуаций, из которых, казалось, можно выйти только на компьютерном симуляторе. Он обыгрывал троих в скоростном слаломе перед штрафной площадью, выходя один на один. В другом эпизоде подкидывал мяч первым касанием, а вторым слета «заряжал» по воротам. Или, например, на углу штрафной элегантно пяткой отправлял игрока гостей считать зрителей на трибунах.

Все это смотрелось бы отрывками из другой лиги, если бы было и завершение подстать. Но при выходе один в один и ударе слета спасал вратарь, точнее Давыдов позволял тому спасти. А защитник гостей, посчитавший таки зрителей, обернувшись, увидел не совсем точную подачу в штрафную.

Но, в целом, Давыдов показал ровно то, что от него хочет видеть Сергей Родионов – стабильность. Если против «Зенита-2» спартаковец и играл, и заигрывался, то против Нальчика был найден такой важный баланс.

Но продолжения не последовало – на второй тайм Давыдов не вышел. Подумалось: неужели травма? Но после игры главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов успокоил: плановая замена. И планы Денису, похоже, надо строить с учетом поездки в Хабаровск, где в середине недели на Кубок России играет первая команда.

ЗУЕВ НА ЦЫПОЧКАХ

Символично или нет, но заменил Давыдова Зуев, еще так недавно блиставший в первой команде, а теперь зависший где-то между ФНЛ и РФПЛ. Агент игрока, вроде как, даже варианты ищет. Что явно не проблема, учитывая потенциал парня. А вот варианты продолжения атаки Зуевым против Нальчика находились сложнее. Ушел Давыдов – ушла острота. А Зуев выглядел не таким мобильным и юрким, как обычно. Будто осторожничал и на цыпочках играл.

У Нальчика на поле выделялся лишь 24-летний полузащитник Никита Дроздов. И то – только фамилией. Да, этот тот самый Дроздов – сын экс-защитника «Локомотива» Юрия Дроздова. Сын много и усердно пахал, встречаясь с мячом эпизодическое количество раз. Но, в целом, хоть гости и проиграли центр поля, но без боя «Спартак-2» его все равно не проходил. А чем ближе был конец матча, тем чаще атакующие действия спартаковцев, под прессингом, в том числе и Дроздова, смещались на фланги. А все последующие подачи с аппетитом «кушались» защитой Нальчика.

Концовка выдалась напряженная. «Спартак-2» массированное давление пытался все-таки перевести в остроту. Получилось только в четыре или пять угловых подряд, серию которых прервал финальный свисток.

Матч

Спартак-2 - Спартак-Нальчик - 0:0

Состав

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Кутин (Гулиев, 46), Самсонов, Шанбиев, Мелкадзе, Леонтьев, Савичев (Пантелеев, 67), Давыдов (Зуев, 46), Федчук (Бакаев, 77)

Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Мурачёв, Дашаев, Ахриев (Кузнецов, 57), Бажев, Богатырев (Соблиров, 69), Войнов, Макоев, Тлупов, Гугуев (Ахъядов, 78)

Предупреждения:

Зуев, 52; Самсонов, 80 - Войнов, 63

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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