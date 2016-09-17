Почему матчи середняков невозможно смотреть

Обозреватель Sovsport.ru — об уровне середняков премьер-лиги и антураже провинциальных матчей.

ГУЛ ВОКЗАЛА

Уровень лиги определяет «средний класс». Чемпионаты Франции, Италии, Испании, Германии и Англии потому и сильны, что тамошние середняки регулярно дают бой грандам, а также держат марку в еврокубках. Но, например, чемпионат Шотландии никогда не станет топовым, даже если «Селтик» выиграет три Лиги чемпионов кряду. Потому что гранды – витрина лиги, середняки – ее каркас. Вторых намного больше, они формируют соревновательную среду, определяют конкуренцию и поставляют кадры для богатых.

В последние годы мы постоянно слышим: наши середняки возмужали, отрастили когти и заточили клыки. Высохло «болото» премьер-лиги.

Проходных матчей действительно стало меньше. Любой может отобрать очки у любого, и это все реже воспринимается как сенсация. Но почему так происходит? Потому ли, что середняки стали сильнее? Или потому что гранды регрессировали? Судя по выступлениям в последних пяти-шести еврокубковых сезонах, вторая версия намного ближе к истине.

В субботу гранды не играли. Все четыре матча – разборки середняков (да простят меня болельщики «Локомотива»). И трансляцию первой игры «Томь» – «Арсенал» захотелось выключить почти сразу. Настолько все было тягуче, сонливо, примитивно. Даже тактика гостей с тремя центральными защитниками не зацепила – этим сейчас мало кого удивишь. Такой футбол смотреть, конечно, можно. Только не на контрасте с английскими, немецкими или испанскими матчами. Иначе будете чувствовать себя обманутыми.

Дьяков, который нынче выступает за «Томь», забил, подтвердив реноме одного из самых результативных центральных защитников премьер-лиги. Но его очередной футбольный подвиг тут же отошел на второй план. После гола третий номер отправился менять футболку. И что-то пошло не так: на Дьякове оказалась футболка Касьяна. Несколько минут Виталий отбегал под 11 номером, пока арбитр Игорь Федотов не обратил на это внимание. Только вот как его вообще выпустили на поле? На бровке же все проверяют… Уровень!

Матч «Урал» – «Анжи» запомнился… Господи, вот только же шел! Ничем он не запомнился. Разве что размышлениями об антураже.

На поле наверняка было что-то интересное, остросюжетное. Убежден, что играли 11 на 11. С вратарями. Но трибуны заинтересовали больше. Как и в первом матче дня, они не заполнились и наполовину. Смотришь – пусто. Прислушиваешься – грустно. Не живая реакция болельщиков, а вокзальный гул в часы пик.

КИСЛАЯ КОНФЕТА В ТУСКЛОМ ФАНТИКЕ

Нашему чемпионату не хватает не только современных скоростей, кружевных комбинаций и драйва. Я бы даже сказал, что все перечисленное – не такая уж беда. У нашего чемпионата нет красивой обертки. Антуража. Декораций. Думаете, в топ-лигах все матчи – лигочемпионского уровня? Вовсе нет. Но там подают футбол так, что самую унылую игру хочется смотреть. Все воспринимается иначе. Попробуйте представить игру английских середняков в Томске. Будете смотреть?

Противостояние в Грозном двух самых кусачих середняков стало приятным исключением. А гол, забитый Родолфо, запросто можно транслировать, скажем, в перерыве матча двух «Манчестеров». Впишется. И в памяти отложится, возможно, даже крепче, чем сам футбол.

В Грозном была живая игра на приемлемых скоростях. Был нетривиальный сюжет. Была драматургия. И если бы не антураж – пустой стадион, хотя главный болельщик, как всегда, присутствовал, – за наш чемпионат можно было бы порадоваться.

Вывод напрашивается неутешительный. Матчи российских середняков по качеству не соответствуют современным требованиям. Футбола там почти нет, если понимать под футболом понимать скоростную, осмысленную, комбинационную игру. Зрелищную игру. В матчах с топ-клубами это не бросается в глаза – все смотрят в первую очередь на грандов. В очных же встречах середняки не могут замаскировать свою неказистость. Нейтральная аудитория такие матчи смотреть ни за что не будет. Только болельщики и специалисты.

Еще хуже то, что подача матчей не лучше, чем сам футбол. Делать шоу у нас не умеют. Снотворный антураж заставляет периодически совершать марш-броски на кухню за очередной дозой кофе и вспоминать, зачем ты это смотришь.

Вот как вы думаете, польская «Легия» играет в супер-пупер-футб ол? А сербская «Црвена Звезда»? Вопросы риторические. Не гранды они ни разу, но обертку поляки с сербами делать научились. Играют так себе, в Европе ходят в статистах, а антураж - дух захватывает.

Во многих уголках земного шара есть клубы, которые плохо играют в футбол, но которые научились делать шоу. Российские середняки не умеют ни того, ни другого.