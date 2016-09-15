Майк Бэбкок: Кто победил, тот заплыл жиром. Канада не должна успокаиваться!

Майк Бэбкок (в центре) Источник: Reuters

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок выступил перед прессой после матча с чехами (6:0).

- Майк, вы имели возможность тренировать Сидни Кросби в сборной уже на нескольких турнирах. Сравнивая Сочи и этот день, ваш капитан становится лучше от игры к игре?

- Давайте не будем увлекаться сравнениями. Это началось не в Сочи, а Ванкувере. Сегодня он набрал несколько очков и команда выиграла. Все хотят забивать голы и набирать очки. Для меня главное, что сборная сегодня победила. Это процесс. Команда становится лучше, а он лидер в этом процессе. Его звено сегодня сыграло лучше.

- Играя на маленькой площадке, вы жестко диктовали правила игры. Заставляли соперника ошибаться, чаще владели шайбой, соотношение бросков подавляет. Считаете, что вам комфортнее играть в таких условиях, чем на европейских аренах?

- Может быть. Чехи тренировались дома, в Европе. Мы чувствуем себя отлично и играем в свой хоккей. На маленькой коробке ты должен реагировать намного быстрее. Лучше читать игру. Именно поэтому такие форварды как Кросби тут доминируют.

- Звено Кросби очень мощно сыграло, защитники были выше всяких похвал, поучаствовали в сегодняшнем разгроме. Назовите того кто не отметился в голевой статистике, но сыграл не меньшую роль на площадке.

- Вся команда была на подъеме. Хочу отметить бригады меньшинства. Чехи в начале игры сильно взвинтили темп. Некоторое время даже контролировали среднюю зону, опасно атаковали. Нашему вратарю пришлось потрудиться до тех пор, пока мы не навязали сопернику свою игру.

При счете 6:0 кому-то покажется, что нашему голкиперу вообще нечем было заняться. Но если бы не он, то счет мог бы стать несколько иным. И вообще я хотел бы отметить всю команду. Парни четко выполнили план на игру и не расслабились даже в третьем периоде.

Это не первый мой турнир со сборной, и я усвоил одну истину – проигравшая команда на следующий матч выходит с огромной мотивацией. Выигравшая команда заплывает жирком, почивая на лаврах. Сейчас для нас главное – не успокоиться, празднуя победу. Мы пока еще ничего не выиграли. В следующем матче нам надо играть еще лучше.

- Продолжите тему Кэри Прайса. Как вы отметили, уже не первый раз соперники пытаются навязать вам игру, и команда реагирует на это с небольшим опозданием. У Кэри все наоборот. Ему приходится сдерживать первый натиск до тех пор, пока все остальные войдут в ритм. Как у него выходит так быстро разгоняться с 0 до 100, как у хорошей машины?

- Я думаю, в этом весь Кэри Прайс. То, как он готовится к матчу, как общается с игроками. Команда чувствует надежный тыл, отсюда и результат. Сегодня ему пришлось вступить в игру намного раньше обычного. Он не создает для команды проблемы там, где их не должно быть. Независимо от того, сколько бросков соперник нанес по воротам, он не расслабляется. Это отличное игровое качество у вратаря.