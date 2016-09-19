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Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведам

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведам
Источник: Reuters

Анализируем поражение нашей сборной в первом матче Кубка мира и удивляемся приколам Первого канала.

Нет, конечно, наши проиграли с минимальным счетом. И едва его не сравняли. Даже, возможно, сравняли. Можно долго спорить о том – забил Овечкин или нет второй гол на последних секундах встречи. Коснулся все же черенком клюшки шайбы или нет… Но какая разница? Турнирных очков нам уже все равно никто не вернет. Единственное, перечисляя причины нашего поражения, из-за этого дубля Ови начать стоит с конца.

Причина первая. Робость

Чего-там спорить – на последней минуте матча наши были хороши! Я любовался их затяжной яростной атакой. И лед под коньками кипел. И было ясно – гол вот он! Материализуется прямо из воздуха.

Но так мы играли только одну минуту в матче. Когда сняли вратари и осознали не только головным, но и спинным мозгом – больше терять нечего. И ушла унылая робость. Пришла отчаянная лихость. Притащила за собой выигранные в чужой зоне вбрасывания, навал, броски по воротам…

Остальные 59 минут мы играли по-другому. Вяло. Скучно. Хуже шведов.

А почему?

А вот на это есть уже другие причины.

Причина вторая. Ничего не можем в атаке

Это ей богу уже не смешно, но имея таких мастеров в составе просто недопустимо играть столь беззубо! Нельзя имея под руками Малкина, Овечкина, Дацюка, Тарасенко, Панарина… Не создать ни одной боеспособной тройки, которая бы серьезно угрожала воротам. Я имею в виду не своим, а воротам соперника!

А мы не угрожали. Мы даже в большинстве ничего путного по настоящему не создали. Даже в зону толком не могли войти. И понятно, что тренеры тасовали звенья по ходу, экспериментировали с бригадами большинства… Но результата пока нет. Ждем.

Причина третья. Не читаем прессу

Игроки и тренеры этим часто даже бравируют: «Мы в Интернет во время турнира не заглядываем!».

Да, молодцы, конечно, зачем вам? А то ведь мы на днях разбирали выставочный матч Канада – Россия с Борисом Майоровым. И вот двукратный олимпийский чемпион (на всякий случай не только эксперт «Советского спорта», но и глава тренерского Совета ФХР) посетовал: «Что ж мы так легко среднюю зону сопернику отдаем? Не встречаем его уже там?»

Не прочитали…

И все повторилось в матче со шведами. Нас скандинавы встречали на нашей же синей линии. Сколько раз наш капитан Овечкин вроде бы начиная атаку в центре поля, владея шайбой, безвольно сбрасывал ее в чужую зону или просто терял в борьбе? Я сбился со счета. Александр был у шведов под колпаком почти весь матч.

А вот мы оборонялись уже в своей зоне, не в средней. А это всегда – броски по воротам. А это всегда – опасные моменты.

Причина четвертая. Слабость в стандартах

Понятно, что у шведов (по мнению специалистов) лучшая реализация большинства среди сборных. Понятно, что у нас оборона одна из самых слабых. Хотя Знарок наверняка и с этим не согласится.

Но все равно пропускать в большинстве за четыре секунды – это перебор! Ну стандартная же комбинация, в которой существуют простые правила, которые надо просто неукоснительно выполнять и не совершать грубых ошибок.

А тут проиграли вбрасывание в своей зоне. Раз. Не помешали сопернику нанести бросок и не блокировали его. Два. Позволили сопернику создать помеху вратарю на пятачке и даже поспособствовали ему в этом. Три.

Вот такой мат в три хода за четыре секунды. Сорвите шведам хоть один ход – и атака не получилась бы. Не будем срывать - будем получать такие голы и впредь как по нотам.

Причина пятая. Слабая защита

Второй гол в ворота россиян неохота вспоминать. Андрей Марков и Алексей Емелин – элита нашей обороны – толкутся вдвоем на пятачке. В одну сторону дернулись, потом вместе в другую. А Бобровского в это время спокойно расстреливают.

Тут даже критиковать никого не хочется. Просто так нельзя.

Причина шестая. Тень Ковальчука

Эту причину я не учитываю. Вряд ли она повлияла на исход матча. Но все равно не понял – кто придумал это «издевательство» над сборной на Первом канале?

Матч периодически прерывался на рекламу. Сюжет у ролика был странноватый. На льду во время матча почему-то появлялся автомобиль. И из него на площадку выпрыгивал вдруг Илья Ковальчук. Словно прилетал вдруг таким волшебным образом на помощь команде. И вот он реально воротам угрожал!

Сначала это выглядело смешно. Но при счете 2:0 в пользу шведов смотрелось уже цинично.

Я так и не понял – это был прикол такой? Или на Первом просто решили жестко подколоть Знарка, который не взял форварда на турнир?

Эпилог

На самом деле все еще только начинается. Турнир вовсе не проигран. Забираем оставшиеся два матча, и в полуфинале опять сдаем канадский экзамен. А что мы разве не за этим в Торонто приехали? Ну и нечего тянуть.

Овечкину за два гола на последней минуте спасибо. Это очень важные шайбы. Думаю, они и сборной уверенности добавили и настроение многим болельщикам подняли.

Но за остальные 59 минут поединка наша команда «спасибо» не заслужила. И об этом ее игрокам тоже стоит подумать. Хватит бить соперников. Мы уже поняли, что вы не слабее. Лучше забивайте почаще.

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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