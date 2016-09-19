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Борис Майоров: Тарасенко, Панарин, Малкин, ау! Вас не видно…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис Майоров: Тарасенко, Панарин, Малкин, ау! Вас не видно…
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров критикует россиян за матч со шведами и дает прогноз на наш следующий поединок.

– Перед турниром и наши, и зарубежные специалисты в один голос утверждали, что у сборной России слабая оборона, - напоминает Борис Майоров. – Но пропустить всего две шайбы с таким сильным соперником, как «Тре Крунур», да еще на Кубке мира – это как раз неплохой результат.

Ни к нашему голкиперу Сергею Бобровскому, ни к защитникам сборной России особых претензий нет. Ну разве что над первым пасом, над выходом из своей зоны, началом атаки еще надо продолжать работать. Мне понравилось, как действовал Никита Зайцев. Думаю, что главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок будет доволен его приобретением.

Но забросили-то мы при этом всего одну шайбу! Да и то на последней минуте встречи. Елки-палки… Среди наших нападающих и выделить некого. Никто не бросился в глаза своей яркой игрой. И это при том, что у нас в составе достаточно форвардов, которые находятся на ведущих ролях в клубах НХЛ.

Где были все эти прославленные Тарасенко, Панарин, Малкин… Где они все? Их же на площадке было не видно. Ни одной боеспособной тройки из всей этой россыпи талантов у тренеров создать не получилось. Я обратил внимание – за два первых периода у россиян не было ни одного по-настоящему верного голевого момента! Даже в большинстве.

 Вам не бросилось в глаза, что огромное количество наших атак гасло еще в средней зоне?
– Так и происходило. У шведов взаимодействие на всех участках площадки было гораздо лучше, чем у нас. А нет взаимодействия – атакуем по одному, максимум вдвоем. Игроку, владеющему шайбой, просто опереться не на кого. Вот все и глохнет на синей линии соперника!

Игроки почувствовали, что так ничего не выходит. И стали слепо вбрасывать шайбу в чужую зону. На удачу. Лучше от этого не стало.

 С другой стороны, почему мы сами шведов в средней зоне не встречали, позволяя им атаковать куда более опасно?
– Могу только предположить, что была такая установка – играть строго у своих ворот. Вот наши и спешили поскорее отойти назад, теряя шайбу. И что еще хуже – мы не прессинговали, не заставляли шведов ошибаться.

Обычно шведы в игре не горят, как канадцы или американцы. Но вот в матче с Россией они здорово завелись. Видимо, опыт НХЛ заставил их биться. И вот в этом боевом характере мы им вчера тоже уступили.

Скажу честно, я не ожидал, что так будет. При этом шведы сохранили расчетливость и хладнокровие. Я уж не говорю о технике.

 Почему в последнюю минуту матча наша команда вдруг преобразилась?
– Потому что шведы позволили ей это сделать. Они же тоже человеки. Тут и близость победы, и страх ее потерять, когда у соперника шесть полевых игроков на льду. Прижались к своим воротам. А наши, естественно, начали давить их.

 Второй гол Овечкина судьи правильно не засчитали?
– Уверен, что гола там не было. Не успел Саша шайбы коснуться. Она уже была в воротах, когда он ее крюком достал. А в воздухе тоже не было заметно касания с черенком клюшки, шайба в полете движения не изменила.

 Что сейчас делать Знарку? Перетасовать звенья? Или причина нашей неудачи совсем не в этом?
– Перекраивать тройки можно до бесконечности. Кое-что, конечно, сделать надо. Ну что ж мы Кузнецова задвинули в четвертое звено – к Анисимову и Телегину? Непорядок…

Но дело-то не в этом! Надо командное взаимодействие улучшать. Нельзя атаковать в одиночку или вдвоем.

 Что ждете от матча наших с молодыми североамериканцами?
– Совершенно другой игры! На таком серьезном уровне сборная России два матча подряд уступить просто не может.

 Вся надежда на то, что североамериканцы сыграют в более открытый хоккей?
– А разве шведы с нами играли от обороны? Нет. Они не закрывались, а просто действовали рационально. Если видели, что россиянин завладел шайбой плотно – его уже не атаковали. А когда можно было побороться, шведы цеплялись за шайбу. Все логично.

 Еще одно поражение перечеркнет наши надежды на полуфинал…
– Не проиграем. Все же у нас команда более опытная по сравнению с молодыми североамериканцами. Они у себя в клубах пока еще не ведущие игроки. И вот этот опыт, уверенность в своих силах – плюс для россиян. Соперник нам противопоставит эмоциональную заряженность на игру и огромное желание. Но этого может оказаться мало. Нашим ведь тоже отступать уже некуда!

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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