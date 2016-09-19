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Осел фундамент - крепок дом. Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Осел фундамент - крепок дом. Колонка Михаила Борзыкина
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель Sovsport.ru - о заслугах бывшего тренера «Спартака» в успехах нынешнего.

На Аленичева обрушился водопад критики. Словно вернулся август. Бывший тренер «Спартака» впервые после своей отставки высказался в прессе и удостоился нелестных комментариев за слова о том, что нынешний «Спартак» играет на фундаменте работы его штаба. «Ага, видели мы, сенатор, твой фундамент! - пишут интернет-комментаторы. - АЕК до сих пор перед глазами! Не стыдно?! Молчал бы лучше, такой-сякой».

Все нормально – такова природа болельщиков: сегодня ты кумир, завтра – враг. Однако формально Аленичев прав. Команды строятся на сборах. Тактика прививается на сборах. Комбинации наигрываются на сборах. «Физика» закладывается на сборах. Это аксиома, футбольный закон. Разумеется, если бы сейчас шел, скажем, 22-й тур, весенний, после зимней предсезонки, я бы согласился с большинством: да уж, наговорил Дмитрий Анатольевич глупостей. Но сейчас идет только 7-й тур. И 6-й после отставки предыдущего тренерского штаба.

За шесть туров команды не строятся. Даже если тренером является Гвардиола, а в помощниках у него – Моуринью, Конте и сэр Алекс Фергюсон, решивший вернуться в профессию. Вот хоть ты тресни – не строятся. Новый тренер, само собой, может произвести локальные кадровые перестановки, которые освежат игру, улучшить микроклимат в команде, внести что-то новое в тактику. Он может начать строить что-то свое. Но это свое он будет возводить на фундаменте, заложенном во время предсезонной подготовки.

Что сделал Каррера? Он оказался классным психологом – и теперь «Спартак» во вторых таймах играет намного увереннее. Футболисты перестали трястись и в панике прижиматься к своей штрафной. Сбалансировал игру – средняя линия теперь отвечает современным требованиям, а атаки развиваются по всем направлениям – 36% левый фланг, 33% центр и 31% правый фланг (при Аленичеве было 35%, 40% и 25% соответственно). Из кадровых перестановок – перевод Зобнина ближе к флангу. Хотя Аленичев тоже ставил Романа на бровку в одном из контрольных матчей.

При Каррере «Спартак» меньше возится с мячом, атаки стали четче, быстрее, появился организованный прессинг, благодаря чему стали возможны действия вторым темпом. На своем месте находится Зе Луиш. Расцвел Жано. А Промес остается Промесом.

Но большинство показателей у Карреры хуже. У Аленичева не было «Локомотива» с «Краснодаром» и тяжелых выездов в Оренбург и Каспийск. Зато он находился в более сложных условиях – футболисты втягивались в сезон, играли, между прочим, на два фронта, а новобранцы все еще проходили адаптацию.

Все занесенное в заслуги Карреры – новые штрихи. А база осталась прежней. Тот же состав, тот же атакующий стиль игры. И даже те же проблемы, если судить по последнему матчу, где оборона совсем не держала удар.

Я не адвокат Аленичева. Но возмутила реакция на это интервью, в частности – на высказывание о фундаменте. Хоть причины и понятны: у Карреры есть победы, у Аленичева был АЕК. Не зря говорят: игра забывается, результат остается. А результат - поражение от киприотов.

О том, что там был за футбол, и о психологии с комплексами, лежащими в основе фиаско, давно забыли. А вы возьмите и пересмотрите. И найдите 10 отличий от сегодняшнего «Спартака». Вряд ли они будут слишком велики в игровом смысле.


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