Электросталь выиграла предварительный этап чемпионата России
В Екатеринбурге завершился второй общий тур чемпионата России по хоккею на траве.
Динамовцы Электростали и Казани очень хотели занять первое место на предварительном этапе Чемпионата России. Ведь оно давало право встретиться в полуфинале не с колючими одноклубниками из Екатеринбурга, а с явным аутсайдером – питерским «Метростроем».
В ходе первого общего тура, который прошел в Санкт-Петербурге 8-10 сентября, казанцы, действующие чемпионы страны (а всего у команды из столицы Татарстана 13 комплектов золотых медалей!) разгромили главных соперников 4:0. «Ничего не потеряно, - улыбался после матча главный тренер подмосковных хоккеистов Игорь Шишков. – Игра была абсолютно равная, сопернику просто больше повезло. Не нужно нас списывать со счетов. Мы обязательно поборемся за первое место».
Тогда в это верилось с трудом. Казалось, у Электростали выработался стойкий комплекс перед казанцами. Менялись составы, тренеры, а чемпион страны оставался неизменным.
В первом же матче игрового дня с первых минут закипели нешуточные страсти. Счет титулов за последние 14 лет – 13:1 в пользу Казани.
Однако второй матч соперников 19 сентября в Екатеринбурге принес победу динамовцам Электростали со счетом 5:1. Нужную разницу в счете подмосковные хоккеисты обеспечили лишь на последней минуте за счет гола Михаила Проскурякова с пенальти.
Чтобы у казанцев появлялась возможность опередить «Динамо-Электрос
Метрострой - Динамо-Казань 3:6 (2:4)
голы: Радивинович(2, 1-ш.у.), Бойцов - Замалутдинов, Корнилов(2, 1-ш.у.), Янкун(3, 2-ш.у.).
Екатеринбургское «Динамо-Строител
Таким образом, на стадии плей-офф «Динамо-Электрос
Динамо-Электрост
голы: Азаров(2, 1-ш.у.), Лаптев(ш.у.), Проскуряков - Михейчик, Лыков(ш.у.), Гилев.
Предварительный этап
08.09.2016 Динамо-Казань - Динамо-Строитель 6:4
08.09.2016 Динамо-Электрост
09.09.2016 Динамо-Казань - Динамо-Электрост
09.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Строитель 2:4
10.09.2016 Динамо-Электрост
10.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Казань 1:8
18.09.2016 Динамо-Электрост
18.09.2016 Динамо-Строитель - Динамо-Казань 4:6
20.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Казань 3:6
19.09.2016 Динамо-Казань - Динамо-Электрост
19.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Строитель 2:6
20.09.2016 Динамо-Электрост
Турнирная таблица
И В Н П О М
1 Динамо-Эл-сталь 6 5 0 1 15 29-13
2 Динамо-Казань 6 5 0 1 15 31-17
3 Динамо-Строитель 6 2 0 4 6 24-25
4 Метрострой (м) 6 0 0 6 0 10-39