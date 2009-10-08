Электросталь выиграла предварительный этап чемпионата России

Фото: fhtr.ru

В Екатеринбурге завершился второй общий тур чемпионата России по хоккею на траве.



Динамовцы Электростали и Казани очень хотели занять первое место на предварительном этапе Чемпионата России. Ведь оно давало право встретиться в полуфинале не с колючими одноклубниками из Екатеринбурга, а с явным аутсайдером – питерским «Метростроем».

В ходе первого общего тура, который прошел в Санкт-Петербурге 8-10 сентября, казанцы, действующие чемпионы страны (а всего у команды из столицы Татарстана 13 комплектов золотых медалей!) разгромили главных соперников 4:0. «Ничего не потеряно, - улыбался после матча главный тренер подмосковных хоккеистов Игорь Шишков. – Игра была абсолютно равная, сопернику просто больше повезло. Не нужно нас списывать со счетов. Мы обязательно поборемся за первое место».

Тогда в это верилось с трудом. Казалось, у Электростали выработался стойкий комплекс перед казанцами. Менялись составы, тренеры, а чемпион страны оставался неизменным.

В первом же матче игрового дня с первых минут закипели нешуточные страсти. Счет титулов за последние 14 лет – 13:1 в пользу Казани.

Однако второй матч соперников 19 сентября в Екатеринбурге принес победу динамовцам Электростали со счетом 5:1. Нужную разницу в счете подмосковные хоккеисты обеспечили лишь на последней минуте за счет гола Михаила Проскурякова с пенальти.

Чтобы у казанцев появлялась возможность опередить «Динамо-Электрос таль» по разнице забитых и пропущенных мячей, им в последнем туре требовалась крупная победа над питерским «Метростроем». Однако, петербургские хоккеисты дали настоящий бой чемпионам. Итоговый счет 3:6 оставил Казань на первом месте. Они его могли сохранить лишь в случае потери очков главными конкурентами в матче с хозяевами.

Метрострой - Динамо-Казань 3:6 (2:4)

голы: Радивинович(2, 1-ш.у.), Бойцов - Замалутдинов, Корнилов(2, 1-ш.у.), Янкун(3, 2-ш.у.).

Екатеринбургское «Динамо-Строител ь» не имело турнирных задач. А вот электростальцам, чтобы занять заветное первое место, нужно было непременно побеждать. Гости вели 1:0, 3:1, но на 54-й минуте, к радости казанцев, Михаил Гилев сравнял счет (3:3). И все же подмосковные хоккеисты вырвали победу, за счет гола все того же Михаила Проскурякова (4:3). Кстати, в день матча ему исполнился 21 год. Вот такой подарок получился.

Таким образом, на стадии плей-офф «Динамо-Электрос таль» сыграет с петербургским «Метростроем», а казанское «Динамо» с «Динамо» екатеринбургским .

Динамо-Электрост аль - Динамо-Строитель 4:3 (3:2)

голы: Азаров(2, 1-ш.у.), Лаптев(ш.у.), Проскуряков - Михейчик, Лыков(ш.у.), Гилев.

Предварительный этап

08.09.2016 Динамо-Казань - Динамо-Строитель 6:4

08.09.2016 Динамо-Электрост аль (м) - Метрострой (м) 9:2

09.09.2016 Динамо-Казань - Динамо-Электрост аль (м) 4:0

09.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Строитель 2:4

10.09.2016 Динамо-Электрост аль (м) - Динамо-Строитель 5:3

10.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Казань 1:8

18.09.2016 Динамо-Электрост аль (м) - Метрострой (м) 6:0

18.09.2016 Динамо-Строитель - Динамо-Казань 4:6

20.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Казань 3:6

19.09.2016 Динамо-Казань - Динамо-Электрост аль (м) 1:5

19.09.2016 Метрострой (м) - Динамо-Строитель 2:6

20.09.2016 Динамо-Электрост аль (м) - Динамо-Строитель 4:3

Турнирная таблица

И В Н П О М

1 Динамо-Эл-сталь 6 5 0 1 15 29-13

2 Динамо-Казань 6 5 0 1 15 31-17

3 Динамо-Строитель 6 2 0 4 6 24-25

4 Метрострой (м) 6 0 0 6 0 10-39