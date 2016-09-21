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«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о вылете «спартака» из Кубка России после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1).

- Уже говорил, что классической игры у «Спартака» сейчас нет. Есть настрой, борьба во всех матчах. И против них играют так же. До этой игры накал «Спартака» был мощнее. Сейчас в чемпионате «Спартак» идет на первом месте, болельщики спартаковские начинают меня спрашивать, близко ли чемпионство. Нет! Потому что у «Спартака» нет класса. Классической проверкой являются такие игры, как со «СКА-Хабаровском«. Небольшая недооценка – и все. А когда выходят Давыдов, Кутин, Зуев – это соответствующим образом действует и на остальных игроков – мол, с этой-то командой разберемся.

Но история футбола показывает, что в такие моменты, как правило, соперник и наказывает. Тем более, когда класса нет. «Спартак» всегда был кубковой командой. Но приходящие в последние годы игроки, не понимают, что это такое. Не знают, что значит «обладатель Кубка страны». Этот конфуз в Хабаровске на пользу «Спартаку» только с одной стороны – тренер увидел, что игроков надо настраивать втрое больше, чем он это делает сейчас.

А остальное все – минус. Просто позор.

Отразится ли это поражение на выступлении «Спартака» в чемпионате? Старостин говорил: «Плохая игра – перед хорошей». Думаю, и этот проигрыш «Спартака» не прибьет команду, а наоборот разозлит. Но вот что важно сказать: за такое же поражение, только в Лиге Европы, Дима Аленичев, лишился поста главного тренера «Спартака».

Нет, это не значит, что надо убирать Карреру. С ним команда идет на первом месте в чемпионате. Просто игроки должны понимать, что так играть нельзя. От нас требовали играть, как подобает, даже когда мы на халтуру ездили. Потому что люди приходили на нас смотреть, как на личностей. Мы не имели права ниже определенного уровня опускаться даже в таких матчах.

И тренер, и руководство «Спартака» не должны проходить мимо таких поражений. Потому что игроки начинают воспринимать подобные проигрыши, как должное. Нет, «Спартаку» нужна инъекция от них.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)

Голы

Никифоров 58 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов

Предупреждения:

Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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