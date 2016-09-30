Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Маурисио: Остаюсь парнем из фавелы

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Маурисио
МаурисиоИсточник: ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» рассказал Sovsport.ru о семье, необычном президенте «Спортинга», итальянском судействе и подготовке к матчу с «Зенитом».

«СМОТРИШЬ НА СКАМЕЙКУ, А ТАМ ПРЕЗИДЕНТ»

- Вы уже провели несколько встреч за «Спартак». Как вам уровень футбола в России?
- Хороший, много сильных команд. Хотя это меня совсем не удивило. Ведь многие друзья, когда-то игравшие в премьер-лиге, мне об этом рассказывали. Все хвалили российский футбол. Так что теперь хочу как можно быстрее адаптироваться в новом клубе и чемпионате.

- В «Спартаке» вы выходите на позиции крайнего защитника. Впервые в карьере?
- Да, и хочу, чтобы все знали, это не моя позиция. Но раз тренеру нужно, чтобы я играл на фланге обороны, значит, буду помогать «Спартаку» таким образом.

- Какие у вас впечатления от стадиона «Спартака» и болельщиков?
- Стадион фантастический! Болельщики - еще лучше! Они очень помогают нам.

- По духу «Спартак» ближе к «Спортингу» или к «Лацио», за которые вы выступали ранее?
- Конечно, к «Спортингу»! И по количеству болельщиков, и по размерам стадиона. Да даже футбол в чем-то похож: обе команды играющие, любят владеть мячом.

- Вы уже успели познакомиться с руководством «Спартака»?
- Да, но общения пока не так много.

- Наверное, ни один руководитель футбольного клуба в мире не сравнится с президентом «Спортинга» Бруну де Карвалью?
- Ха-ха! Он и правда всех впечатляет. Всегда отстаивает интересы клуба, не сдается, со многими ссорится. Хотя в «Лацио» президент тоже умеет удивить. Да во всех клубах президенты – настоящие лидеры. Ведь они должны решать огромное количество вопросов, справляться с постоянным давлением.

- Знаете ли вы еще одного президента, который бы все матчи смотрел на скамейке запасных, как Карвалью?
- Это отдельная история! Карвалью все матчи смотрит со скамейки, поддерживает, подсказывает, даже ругается, прямо как болельщик! Хотя для игроков важно видеть руководителя, который так переживает за команду. Вот ты на поле, матч в разгаре, смотришь на скамейку - а там президент клуба. И ты стараешься показать себя с самой лучшей стороны, чтобы потом к тебе не было претензий. Ну, и чтобы президент повысил зарплату, - шутит бразилец.

- Вы хорошие друзья с Маркосом Рохо. Перед переездом в «Спартак» с ним не говорили?
- Нет, пообщаться не получилось. Все очень быстро произошло. Но у нас с Маркосом один агент, так что мы можем выйти на связь в любой момент. Когда появится время, обязательно пообщаемся. Хочу, чтобы Рохо дал мне пару советов.

Голосование: Как завершится матч «Зенит» - «Спартак»?

«В ИТАЛИИ КО МНЕ ПРИДИРАЛИСЬ»

- Вы недавно сравнивали судейство в России и Италии. И сказали, что у нас лучше. В каком плане?
- Арбитры тут более квалифицированные. В Италии судьи слишком часто останавливают игру. И раздают карточки налево и направо, иногда совсем незаслуженные. К тому же судят в пользу больших клубов. Не знаю, в чем причина, но некоторые арбитры ко мне очень придирались. Возможно, потому, что я бразилец, или из-за непростых отношений с президентом «Лацио». Как только я нарушал правила, сразу же видел перед собой желтую карточку. Приходилось играть осторожнее, все время боялся, что удалят. Вот так мне и не давали играть.

- В «Спортинге» вы считались защитником, который любит рискнуть, чтобы быстрее начать атаку своей команды. Это так?
- Это правда. Я люблю играть в пас, а не выбивать мяч куда попало. И люблю принимать участие в атаках. В «Спортинге» я часто забивал голы, да и в Бразилии тоже. Только в «Лацио» ничего не получалось. Надеюсь, что в «Спартаке» снова стану результативным защитником. Конечно, понимаю, что главное – успешно играть в обороне. Но хочется себя показать со всех сторон. И остаться в клубе, а не возвращаться в «Лацио».

- В интервью португальским коллегам вы признавались, что ваше сердце всегда будет принадлежать «Спортингу». Но теперь играете в красно-белых цветах, как у «Бенфики».
- Ха-ха! Некоторые болельщики «Спортинга» мне уже в шутку сказали, что им не нравится красно-белая футболка. Но ничего страшного, просто цвета похожие. Я очень люблю «Спортинг» и благодарен всем в клубе, кто помог закрепиться в европейском футболе. Но теперь я в «Спартаке». А значит болею за свой клуб, за красно-белые цвета.

«В ФАВЕЛЕ БЕЗОПАСНО»

- Недавно к вам в гости приезжали братья. У вас вообще большая семья?
- Да, огромная! Четыре брата, мама, у самого три ребенка, но пока семья в Бразилии. Братья пробыли в Москве 10 дней. Но скоро вернутся со всеми моими племянниками, вся семья приедет.

- Нужен большой дом.
- Да, вот только на днях сменил жилье, теперь нужно все обставить, чтобы встретить гостей.

- На одной из ваших татуировок изображена фавела в Сан-Паулу, где вы выросли. До сих пор туда заезжаете?
- У меня осталось там много друзей. Даже мои братья долгое время продолжали там жить. Хотя сейчас я смог устроить всю семью в другом месте. Реализовал свою мечту, вытащил их из фавелы. Но и друзей осталось много, так что во время отпуска их навещаю. Там мои корни, я остаюсь парнем из фавелы. Я оттуда вышел, научился многим вещам, стал тем, кем являюсь сейчас.

- В фавелах Сан-Паулу сейчас безопасно?
- В фавеле чувствую себя спокойно, здесь безопаснее, чем в других местах Бразилии. Ведь меня все знают.

«МАУРИСИУ-ЗАЩИТНИК ПОБЕДИТ»

- Поговорим о матче с «Зенитом». Вы знакомы с Жозе Маурисио. Не общались по поводу предстоящего матча?
- Знаю его скорее как соперника. Маурисио играл за «Коринтианс», я за «Палмейрас». Мы не друзья. Я и против Жулиано играл, когда был в «Гремио», а он в «Интернасионале». Оба - отличные футболисты. Но мы готовы к матчу, знаем, что будет тяжело. «Зенит» сейчас разыгрался. Но ничего невозможного нет, постараемся показать красивый футбол и победить.

- Как двух Маурисио отличать? Нет ли у вас прозвища?
- Не знаю, прозвищ нет. Может, у Маурисио есть какое-то? А вообще все просто, я - Маурисио-защитник, а он – Маурисио-полузащитник. По позициям называйте. Надеюсь, что Маурисио-защитник в это воскресенье выйдет победителем, - смеется бразилец.

- Кто самый опасный в «Зените»?
- Жулиано, конечно. Столько голов уже забил, просто потрясающе! А еще высокий нападающий (Артем Дзюба – прим.ред.), пока имени его не запомнил.

- Вы сказали, что хотели бы остаться в «Спартаке» подольше. Что больше всего понравилось?
- Да все! Я очень быстро адаптируюсь. Все так хорошо меня приняли. Надеюсь, в ближайших матчах смогу убедить и болельщиков, и тренерский штаб, что со мной можно подписать полноценный контракт.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Спартак»: будет много голевых атак«Зенит» – «Спартак»: будет много голевых атакВ воскресенье в 16:30 в Санкт-Петербурге сойдутся лучшие команды этого сезона по многим статистическим показателям.Валерий Карпин: Ужиться с Дзюбой можно. Я платил ему 100 долларов за каждое выигранное единоборствоБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал об особенностях своей работы с Артем Дзюбой.Сергей Шавло: «Спартаку» не стоит надеяться на то, что «Зенит» будет уставшим после матча Лиги ЕвропыБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 9-м туре чемпионата России.Дмитрий Радченко: «Зенит» – первый, «Спартак» – второй – идеальный вариант!Дмитрий Радченко: «Зенит» – первый, «Спартак» – второй – идеальный вариант!О предстоящем матче и не только Sovsport.ru поговорил с экс-нападающим, в послужном списке которого значатся и «Зенит», и «Спартак».Александр Горшков: «Зенит» и АЗ оказались разного уровняОбладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков считает, что его бывший футбольный клуб и голландский АЗ на данный момент являются командами разного уровня.Валерий Карпин: Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренерЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин оценил профессиональные качества экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, который ныне тренирует «ПСЖ».Андрей Червиченко: Жулиано заменил Халка? Попробуйте найти замену ПикассоБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил полузащитника «Зенита» Жулиано с экс-игроком питерской команды Халком, который минувшим летом перебрался в чемпионат Китая.Андрей Червиченко: После матча с «Зенитом» у «Спартака» не будет никаких отговорокБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru предстоящий матч столичного клуба с «Зенитом».Ломбертс и Витсель вызваны в сборную БельгииГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес определился с составом на ближайшие матчи национальной команды.Алексей Сафонов: В день матча «Зенит» – «Спартак» обещают дождь с градом, что пойдет на пользу красно-белымИзвестный футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского «Спартака» и питерского «Зенита» в матче 9-го тура РФПЛ.Равиль Сабитов: Сейчас идет возрождение «Зенита» советских временИзвестный российский тренер Равиль Сабитов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Алкмаром», а также высказался об изменениях в игре питерского клуба.Константин Генич: С «Зенитом» «Спартаку» нужно сыграть, как Италия против Испании на ЕвроКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил «Спартаку» тактический вариант игры против «Зенита» в 9-м туре чемпионата России.Наставник сборной Голландии: Промес не всегда хорош в национальной команде, но он отлично играет за «Спартак»Наставник сборной Голландии Данни Блинд оценил уровень игры полузащитника московского «Спартака» и национальной команды Квинси Промеса, отметив, что пристально следит за его выступлением в чемпионате России.«Спартак» будет в два раза сильнее АЗ». Включение Геннадия Орлова«Спартак» будет в два раза сильнее АЗ». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о слишком вольной игре АЗ и возможных сложностях «Зенита» в обороне против «Спартака».Сергей Кирьяков: Все четыре российских клуба готовы бороться за победу в Лиге ЕвропыИзвестный специалист Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от побед «Краснодара» и «Зенита» в матчах группового этапа Лиги Европы над «Ниццей» (5:2) и «АЗ Алкмар» (5:0).Агент: Насколько серьезна травма Джорджевича? Узнаем, когда спадет воспаление на ногеНападающий «Зенита» Лука Джорджевич во время матча с АЗ (5:0) получил травму колена. Представитель футболиста Игор Глушевич прокомментировал его повреждение.Аксель Витсель: Никаких ультиматумов «Зениту» не ставил и ни с кем не ругалсяПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о сорвавшемся трансфере в туринский «Ювентус».Вагит Алекперов: Очень доволен игрой «Спартака»Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов признался, что очень доволен игрой, которую демонстрирует «Спартак».Фернандо: Команды Луческу играют в агрессивный футболПолузащитник «Спартака» Фернандо оценил работу тренера «Зенита» Мирчи Луческу в преддверии девятого тура РФПЛ.Юрий Семин: Оказывается, что разницы между ЦСКА и «Енисеем» или «Спартаком» и хабаровским СКА по сути нетГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал свою команду кубковой.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Маурисио
Маурисиовсе новости

Cпецпредложение