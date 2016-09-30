Маурисио: Остаюсь парнем из фавелы

Защитник «Спартака» рассказал Sovsport.ru о семье, необычном президенте «Спортинга», итальянском судействе и подготовке к матчу с «Зенитом».

«СМОТРИШЬ НА СКАМЕЙКУ, А ТАМ ПРЕЗИДЕНТ»

- Вы уже провели несколько встреч за «Спартак». Как вам уровень футбола в России?

- Хороший, много сильных команд. Хотя это меня совсем не удивило. Ведь многие друзья, когда-то игравшие в премьер-лиге, мне об этом рассказывали. Все хвалили российский футбол. Так что теперь хочу как можно быстрее адаптироваться в новом клубе и чемпионате.



- В «Спартаке» вы выходите на позиции крайнего защитника. Впервые в карьере?

- Да, и хочу, чтобы все знали, это не моя позиция. Но раз тренеру нужно, чтобы я играл на фланге обороны, значит, буду помогать «Спартаку» таким образом.



- Какие у вас впечатления от стадиона «Спартака» и болельщиков?

- Стадион фантастический! Болельщики - еще лучше! Они очень помогают нам.



- По духу «Спартак» ближе к «Спортингу» или к «Лацио», за которые вы выступали ранее?

- Конечно, к «Спортингу»! И по количеству болельщиков, и по размерам стадиона. Да даже футбол в чем-то похож: обе команды играющие, любят владеть мячом.



- Вы уже успели познакомиться с руководством «Спартака»?

- Да, но общения пока не так много.



- Наверное, ни один руководитель футбольного клуба в мире не сравнится с президентом «Спортинга» Бруну де Карвалью?

- Ха-ха! Он и правда всех впечатляет. Всегда отстаивает интересы клуба, не сдается, со многими ссорится. Хотя в «Лацио» президент тоже умеет удивить. Да во всех клубах президенты – настоящие лидеры. Ведь они должны решать огромное количество вопросов, справляться с постоянным давлением.



- Знаете ли вы еще одного президента, который бы все матчи смотрел на скамейке запасных, как Карвалью?

- Это отдельная история! Карвалью все матчи смотрит со скамейки, поддерживает, подсказывает, даже ругается, прямо как болельщик! Хотя для игроков важно видеть руководителя, который так переживает за команду. Вот ты на поле, матч в разгаре, смотришь на скамейку - а там президент клуба. И ты стараешься показать себя с самой лучшей стороны, чтобы потом к тебе не было претензий. Ну, и чтобы президент повысил зарплату, - шутит бразилец.



- Вы хорошие друзья с Маркосом Рохо. Перед переездом в «Спартак» с ним не говорили?

- Нет, пообщаться не получилось. Все очень быстро произошло. Но у нас с Маркосом один агент, так что мы можем выйти на связь в любой момент. Когда появится время, обязательно пообщаемся. Хочу, чтобы Рохо дал мне пару советов.

«В ИТАЛИИ КО МНЕ ПРИДИРАЛИСЬ»

- Вы недавно сравнивали судейство в России и Италии. И сказали, что у нас лучше. В каком плане?

- Арбитры тут более квалифицированны е. В Италии судьи слишком часто останавливают игру. И раздают карточки налево и направо, иногда совсем незаслуженные. К тому же судят в пользу больших клубов. Не знаю, в чем причина, но некоторые арбитры ко мне очень придирались. Возможно, потому, что я бразилец, или из-за непростых отношений с президентом «Лацио». Как только я нарушал правила, сразу же видел перед собой желтую карточку. Приходилось играть осторожнее, все время боялся, что удалят. Вот так мне и не давали играть.



- В «Спортинге» вы считались защитником, который любит рискнуть, чтобы быстрее начать атаку своей команды. Это так?

- Это правда. Я люблю играть в пас, а не выбивать мяч куда попало. И люблю принимать участие в атаках. В «Спортинге» я часто забивал голы, да и в Бразилии тоже. Только в «Лацио» ничего не получалось. Надеюсь, что в «Спартаке» снова стану результативным защитником. Конечно, понимаю, что главное – успешно играть в обороне. Но хочется себя показать со всех сторон. И остаться в клубе, а не возвращаться в «Лацио».



- В интервью португальским коллегам вы признавались, что ваше сердце всегда будет принадлежать «Спортингу». Но теперь играете в красно-белых цветах, как у «Бенфики».

- Ха-ха! Некоторые болельщики «Спортинга» мне уже в шутку сказали, что им не нравится красно-белая футболка. Но ничего страшного, просто цвета похожие. Я очень люблю «Спортинг» и благодарен всем в клубе, кто помог закрепиться в европейском футболе. Но теперь я в «Спартаке». А значит болею за свой клуб, за красно-белые цвета.

«В ФАВЕЛЕ БЕЗОПАСНО»

- Недавно к вам в гости приезжали братья. У вас вообще большая семья?

- Да, огромная! Четыре брата, мама, у самого три ребенка, но пока семья в Бразилии. Братья пробыли в Москве 10 дней. Но скоро вернутся со всеми моими племянниками, вся семья приедет.



- Нужен большой дом.

- Да, вот только на днях сменил жилье, теперь нужно все обставить, чтобы встретить гостей.



- На одной из ваших татуировок изображена фавела в Сан-Паулу, где вы выросли. До сих пор туда заезжаете?

- У меня осталось там много друзей. Даже мои братья долгое время продолжали там жить. Хотя сейчас я смог устроить всю семью в другом месте. Реализовал свою мечту, вытащил их из фавелы. Но и друзей осталось много, так что во время отпуска их навещаю. Там мои корни, я остаюсь парнем из фавелы. Я оттуда вышел, научился многим вещам, стал тем, кем являюсь сейчас.



- В фавелах Сан-Паулу сейчас безопасно?

- В фавеле чувствую себя спокойно, здесь безопаснее, чем в других местах Бразилии. Ведь меня все знают.



«МАУРИСИУ-ЗАЩИТН ИК ПОБЕДИТ»

- Поговорим о матче с «Зенитом». Вы знакомы с Жозе Маурисио. Не общались по поводу предстоящего матча?

- Знаю его скорее как соперника. Маурисио играл за «Коринтианс», я за «Палмейрас». Мы не друзья. Я и против Жулиано играл, когда был в «Гремио», а он в «Интернасионале» . Оба - отличные футболисты. Но мы готовы к матчу, знаем, что будет тяжело. «Зенит» сейчас разыгрался. Но ничего невозможного нет, постараемся показать красивый футбол и победить.



- Как двух Маурисио отличать? Нет ли у вас прозвища?

- Не знаю, прозвищ нет. Может, у Маурисио есть какое-то? А вообще все просто, я - Маурисио-защитни к, а он – Маурисио-полузащ итник. По позициям называйте. Надеюсь, что Маурисио-защитни к в это воскресенье выйдет победителем, - смеется бразилец.



- Кто самый опасный в «Зените»?

- Жулиано, конечно. Столько голов уже забил, просто потрясающе! А еще высокий нападающий (Артем Дзюба – прим.ред.), пока имени его не запомнил.



- Вы сказали, что хотели бы остаться в «Спартаке» подольше. Что больше всего понравилось?

- Да все! Я очень быстро адаптируюсь. Все так хорошо меня приняли. Надеюсь, в ближайших матчах смогу убедить и болельщиков, и тренерский штаб, что со мной можно подписать полноценный контракт.

