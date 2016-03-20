Джульетта повзрослела. Как Мария Сотскова обыграла Юлию Липницкую в Братиславе

Мария Сотскова. Фото Михаила Шарова Источник: Sovsport.ru

Первый комплект медалей, разыгранный на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, на две трети оказался российским. Мария Сотскова и Юлия Липницкая завоевали, соответственно, золото и серебро в женском одиночном катании.

Эти две фигуристки занимали первые два места после короткой программы, но в обратном порядке. Чемпионка командного олимпийского турнира 2014 года имела чуть более полутора баллов преимущества, но это не давало ей никаких гарантий итоговой победы ввиду особенности, появившейся в ее катании около двух лет назад. Дело в том, что Липницкая разучилась выкатывать произвольную программу. Взросление и травмы привели к тому, что ей просто перестало хватать сил на исполнение полноценного набора элементов. А вслед за силами пропала и уверенность в них. Пытаясь эту проблему решить, фигуристка в разгар сезона, а именно в ноябре прошлого года, переехала из Москвы в Сочи в группу Алексея Урманова. Резкого улучшения не наступило - на чемпионате России Липницкая осталась седьмой и на чемпионаты Европы и мира не попала.



Мария Сотскова тоже не так давно сменила тренера, перейдя в межсезонье от Светланы Пановой к Елене Буяновой. И взросление вице-чемпионку мира среди юниоров прошлого сезона тоже коснулось: 16-летняя спортсменка здорово выросла, превратившись по комплекции в настоящую супермодель. Многим фигуристкам рост физический притормозил, если так можно выразиться, рост карьерный — все-таки маленьким и легким исполнять прыжки проще. Но Мария пока, не хотелось бы сглазить, приятное исключение. Ее прыжки - сама четкость, есть прогресс и в скольжении.



Более того, взрослыми у Сотсковой стали и программы — по своей смысловой насыщенности. Если в прошлом сезоне Мария играла на льду довольно ясные образы — колдунью и Джульетту, то сейчас она пробует совершенно другое направление — современную хореографию. Взрослее, как говорится, некуда — но у Сотсковой получается быть в модерне гармоничной. Хотя временами все же возникает ощущение, что в 16 лет под музыку Шнитке кататься сложновато.

Впрочем, этого ощущения нет и в помине, когда получаются все элементы — а в произвольной программе Сотскова не допустила ни одной ошибки. Перед Липницкой, выходившей на лед последней, стояла задача не уступить сопернице ни в сложности программы, ни в чистоте ее исполнения. И Юлия ни с тем, ни с другим не справилась. Увы, пока новой Липницкой мы не увидели — недокруты, сдвоенные прыжки и вдобавок, чего раньше вроде бы не наблюдалось, недоделанная дорожка шагов. Как следствие — только пятое место в произвольной программе. А итоговое второе — только из-за того, что нормальных соперниц, кроме Сотсковой, в Братиславе просто не было.

Работает ли в случае с Липницкой стандартное объяснение «это только начало сезона, еще есть время набрать форму»? Возможно. Но Евгения Медведева, Анна Погорилая — а теперь еще и Мария Сотскова — катаются в сентябре так, как будто эту самую форму и не теряли. И это впечатляет.

А вот что совершенно не впечатляет — это сентябрьские результаты вице-чемпионки мира 2012 года Алены Леоновой. Этап Кубка Санкт-Петербурга, контрольные прокаты в Сочи, Мемориал Непелы в Братиславе — и везде выступления, после которых испытываешь глубокое разочарование. А ведь концовка прошлого сезона стала для Леоновой обнадеживающей — она выиграла финал Кубка России, где каталась прямо как в лучшие времена. Увы, сейчас даже о нестабильности речи не идет — Алена, скорее, демонстрирует стабильность со знаком «минус». И шансов поучаствовать в декабрьской разборке за место в тройке на чемпионате России эта стабильность ей не прибавляет.

Статистика

Мемориал Ондрея Непелы. Братислава

Итоговое положение

Женщины

1. Мария Сотскова (Россия) — 189,96

2. Юлия Липницкая (Россия) — 165,46

3. Мэрайа Белл (США) — 161,72

...6. Алена Леонова (Россия) — 151,12



