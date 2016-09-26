«Кубань»: одной проблемой меньше

Продолжая оставаться в трудной финансовой и инфраструктурной ситуации, команда Дана Петреску одержала первую домашнюю победу в сезоне. Роль жертвы досталась команде Андрея Тихонова.



«Кубань» выиграла у красноярского «Енисея (2:1). Эта победа стала первой для краснодарцев с мая, когда они в стыковом матче одолели «Томь».

В «Кубани» нескучно. Игроки месяцами не видят зарплату, а некоторых при этом еще и бьют, - вот что разносят по свету бесстыдные слухи. При этом команда борется за выживание в ФНЛ, а Дан Петреску, говорят опять же, после восьмого тура писал заявление об отставке. И его неустойка, по обрывочной информации, составила бы три месячных оклада, а не полтора миллионов долларов, указанных в контракте (годовая зарплата).

Но случились две подеды: над «Нефтехимиком» и «Мордовией». И Петреску вроде бы взял свои слова обратно, в чем ему помог агент.

Румын остался в команде - «Кубань» продолжила барахлить. Дан схватил три игры дисквалификации, две из которых клуб проиграл. Третьим был матч с красноярским «Енисеем».

Эта игра – первая для Андрея Тихонова в Краснодаре после ухода из тренерского штаба «быков». Она же и последняя для кубанцев на стадионе «Кубань». Так утверждало руководство клуба перед сезоном.

За день до матча с красноярцами, однако, ситуация изменилась. По сведениям от источника в клубе, переезд резко отменился.

Сезон команда, утверждает источник, закончит на древней «Кубани». Правда, известно это лишь руководству клуба. Игрокам еще не объявляли: здесь любят таинственность. Про это о краснодарцах можно писать сериал.

Интересно, как команда в итоге решит вопрос с газоном? Он был почти убит после игры «Краснодара» с «Ниццей» в Лиги Европы. А финансов у «Кубани» нет. Впереди более десяти игр в ФНЛ. По словам сотрудников клуба, раньше расходы на эти встречи покрыла бы аренда стадиона Сергеем Галицким - около миллиона рублей за один матч на «Кубани». Не очень понятно, правда, финансовое русло, ведь стадион, как известно, старейшему в крае клубу не принадлежит.

А теперь «Краснодар» обрел свой дом. И кто и на что станет лечить старый, ясно не вполне.

А тут еще вот какой сюжет. «Енисей» прибыл в Краснодар за день до матча и увидел перед собой закрытые двери стадиона «Кубань». Выручили знакомства тренера: «Краснодар» дал красноярцам провести занятие на клубной академии. Иначе сибиряки остались бы без тренировки.

Как такое стало возможным? «Енисей» не стал ковырять эту тему, а просто разозлился и начал игру активнее. Трибуны изображали свист, но никто не оглох: матч с красноярцами стал для «Кубани» самым низким по посещаемости в сезоне – две тысячи зрителей. Столько же собирают игры «Кубани-2» во втором дивизионе зоны «Юг».

Желто-зеленые, однако, откопали в себе творческие силы и выстрелили дуплетом. Сперва забил Гай, потом Бендзь. Несмотря на неурядицы, «Кубань» играла так, как и должна играть команда, чей годовой бюджет равен полутора миллиардам рублей. Едва ли не впервые в сезоне.

Хозяева убрали из игры лишнее: замедление атаки в центре поля, необъяснимые забросы в штрафную площадь и передачи на ход сопернику.

Да, песня краснодарцев могла оборваться, реализуй моменты форварды «Енисея», но они пуляли куда угодно, кроме створа ворот. Мешала и «поляна», ставшая то ли героем, то ли антигероем матча.

А еще «Кубани» подсобили судьи. Вольно или нет — не нам судить, но после игры Андрей Тихонов назвал арбитров «работниками в черной форме». Причина: трактовка ряда спорных эпизодов в пользу хозяев.

Желто-зеленые добились первой домашней победы в сезоне. Заслуженно ли? Решать судейскому комитету. Но нельзя не отметить: в субботу в игре «Кубани» было именно то единение, которое принесло ей два забитых мяча и три важнейших очка.