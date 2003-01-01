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Как за океаном заинтересовались брендом «Красная машина»

Как за океаном заинтересовались брендом «Красная машина»

Как за океаном заинтересовались брендом «Красная машина», когда окупится «Автодром Сочи», зачем банкам кобрендовые продукты со спортивными федерациями - об этом и многом другом шла речь на сессии «Спортивная индустрия — возможности для эффективных инвестиций» в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Модерировал дискуссию заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров.

Инвестиции в бренд

«Мы рассматриваем вложения в спорт, как инвестиции в бренд, - отметил президент банка «Югра» Алексей Нефедов. - При этом в нашем кейсе есть не только набор профессиональных клубов, но и Ночная хоккейная лига. Это замечательный проект, охватывающей любителей хоккея по всей России. С его появлением банк тоже встал на коньки. Это вложения в здоровых людей, которые потенциально могут стать нашими клиентами. Для нас важен более высокий уровень взаимодействия, поэтому вместе с лигой выпустили кобрендовую карту - симбиоз банковского приложения и ID хоккеиста с идентификацией, статистикой и другими функциями». Тему продвижения бренда развил вице-президент ФХР Роман Ротенберг. «К нам обращаются крупные компании, которые хотят купить лицензию на производство под брендом «Красная машина» в разных товарных категориях», - рассказал хоккейный функционер.

Инвестиции в болельщиков и инфраструктуру

Вице-президент консалтинговой компании Nielsen-Sport Ларс Штегельманн подчеркнул, что двигателем продаж являются болельщики, которые делятся на разные категории. Понимание того, что нужно каждой из категорий, даст максимальный эффект. Президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что после переезда в Краснодар клуб вложил в работу с болельщиками более 100 миллионов рублей. «Сегодня «Локомотив-Кубань» - самый посещаемый баскетбольный клуб в России. Но работа с болельщиками невозможна без большого современного дворца спорта. Инфраструктура - это основа, на которую накладывается лояльность аудитории и монетизация», - сказал Андрей Ведищев.

Инвестиции в маркетинг

«Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и другие крупнейшие соревнования - это отличная площадка для продвижения бренда», - рассказал о политике компании директор по спортивному маркетингу России, Украины и Белоруссии Сoca-Cola Микаэль Вине.
«Инвестиции в маркетинг помогли заработать более 700 миллионов рублей уже в первый год российского этапа Формулы-1. Со второго года гран-при и «Автодром Сочи» стали операционно прибыльными. Сейчас можно говорить о том, что капитальные объекты автодрома могут окупиться через 15-20 лет», - отметил промоутер Гран-при России Формулы-1 Сергей Воробьев. Он также проанонсировал, что в ближайшее время этап получит титульного партнера. «Только у 7 из 21 этапов сейчас есть титульные спонсоры», - уточнил Воробьев.

Одной из локальных историй успешных инвестиций в спорт стал пример гостиничного комлекса «Весна», в структуру которого входит центр единоборств имени Александра Карелина. «Сезонность в Сочи никто не отменял, и мы выбрали спорт в качестве драйвера для круглогодичной загрузки. В 2005 году открыли зал единоборств, который за несколько лет вырос в мощный спортивный центр. И мы очень гордимся, что борцы и дзюдоисты, для которых центр стал вторым домом, завоевали суммарно 19 золотых медалей на Олимпийских играх 2008 - 2016 гг.», - рассказала гендиректор комплекса Светлана Соловьева.

Отметим, что в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» также прошли гала-матч по хоккею, забег по трассе Формулы-1, парусная регата, турнир по теннису и Сочинские корпоративные игры, а также состоялась первая церемония награждения Roscongress Sport Awards.

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