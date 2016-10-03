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Как душили «Спартак». Разбор судейства Иванова

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Иванов - главный арбитр матча
Сергей Иванов - главный арбитр матчаИсточник: Sovsport.ru

Sovsport.ru разбирает все спорные судейские решения, принятые Сергеем Ивановым по ходу матча «Зенит» – «Спартак».

4-я минута

Зе Луиш по левому флангу мчится вперед. Нету останавливает его ударом в ногу. Судья дает свисток, но почему-то забывает дать предупреждение за срыв атаки.

К слову, не менее удивительна реплика комментатора. Зе Луиш, оказывается, симулировал.

5-я минута

Тут же Жирков срубает Попова. Вновь нет желтой карточки. Иванов дает понять, что сегодня можно бороться.

17-я минута

Вновь Зе Луиш устремляется в контратаку. Кришито останавливает его запрещенным приемом. Судья рядом, все видит. Если это не срыв потенциально опасной атаки, то что тогда?

19-я минута

Пенальти, спору нет. Ещенко играет рукой в своей штрафной площади.

Но вот что предшествовало пенальти. Дзюба в очередной раз вступает в борьбу и руками оттесняет Маурисио от мяча. Притянуто? Да. Но сохраните в памяти этот эпизод. Он нам еще пригодится для сравнения.

22-я минута

Боккетти едва прикасается к Дзюбе, тот падает и держится за ногу. Судья фиксирует фол.

Формально судья прав. Как верно подметил комментатор, Дзюба упал – значит, штрафной.

Но вернемся к предыдущему эпизоду на 19-й минуте, где руками размахивал Дзюба. А заодно посмотрим вот эти моменты.

7-я минута

Обратите внимание на левую руку Дзюбы. Это Кутепов не сам так отскочил, нарушив законы физики.


11-я минута

Дзюбы выигрывает единоборство так, что два защитника «Спартака» валятся на газон. Где рука Дзюбы?

В обоих эпизодах Иванов промолчал. На протяжении всего матча Дзюба помогал себе руками. Но одним игрокам арбитр давал бороться, а других посадил на свисток. Может быть, Иванов по-особенному относится к нападающим? Ценит их, дает вволю потолкаться. Зе Луиш, впрочем, с этой версией точно не согласится.

31-я минута

Дежавю. Вновь Кришито отправляет Зе Луиша в положение лежа.

Нападающий «Спартака» показывает Иванову, какая карточка по счету должна быть. В математике Зе Луишу помогает Фернандо. Иванов, подумав, все же предупреждает Кришито. Вместе с негодующим Зе Луишем. Так веселее!

51-я минута

Зе Луишу не без помощи рук помогают упасть. Тот самый эпизод с Дзюбой на 22-й минуте помните?

В начале второго тайма Иванов показал две желтые карточки игрокам «Спартака» – Глушакову за разговоры и Боккетти и негрубый фол, которые в первом тайме судья не всегда даже фиксировал. Но почему-то предупреждения избежал Витсель, который забил гол из офсайда спустя пару секунд после свистка.

59-я минута

А вот еще Дзюба. Судья не реагирует.

64-я минута

И так весь матч. Дзюба в борьбе в воздухе активно работает локтями, после контакта с которыми игроки «Спартака» лежат на газоне.

И тут же фол Промеса на Жиркове. Видимо, что-то было.

66-я минута

Нету валит на землю Зе Луиша. Судья фиксирует нарушение у нападающего «Спартака».

Интересный момент. Как фолил Зе Луиш? Спинным мозгом?

Вполне возможно, что к 66-й минуте Иванов «поплыв» настолько, что просто все перепутал.

И тут же очередной фол на Дзюбе. Хотя вы можете видеть, в каком положении у Артема находится левая рука.

К слову, согласно решениям Иванова, Дзюба нарушил правила 2 раза, Зе Луиш – 4. При этом фолы на Дзюбе фиксировались 8 раз, на Зе Луише – 6.

69-я минута

Глушаков падает в штрафной площади. Пенальти нет. Момент спорный.

85-я минута

Фол Кришито на Промесе, который увидели все, кроме арбитра. Лайнсмен стоит в трех метрах, внимательно следит…

Вместо удаления Кришито (уже была карточка) и штрафного в пользу «Спартака» Иванов назначает второй пенальти в ворота Реброва.

Были спорные решения и в пользу красно-белых.

41-я минута

Мяч попадает Попову в руку. Судья не видит. Слишком близко стоит...

69-я минута

Боккетти толкает Кокорина. Судья никак не реагирует.

Но таких эпизодов, во-первых, было намного меньше, а во-вторых, они никак не повлияли на игру.

Выводы

1. В лучшем случае судья неквалифицирован и непоследователен. В худшем – ангажирован.

2. Игроков «Спартака» посадили на свисток. Подавляющее большинство спорных моментов трактовались в пользу «Зенита».

3. Иванов зафиксировал у спартаковцев 26 фолов. И это при том, что средний показатель красно-белых в этом сезоне – 13. «Спартак» – одна из самых корректных команд чемпионата. И тут вдруг установил рекорд сезона по количеству нарушений правил, превзойдя свой средний показатель в два раза. Всегда рекомендую обращать внимание на подобные статистические аномалии. Кстати, у «Зенита» судья усмотрел 16 нарушений.

4. Для таких случаев было бы неплохо ввести практику проверки судей на полиграфе. Может быть, никакого злого умысла в действиях Иванова и не было. Мог захворать. Перепады температуры опять же – бабье лето пришло. Магнитные бури. Ну, всякое бывает. Нам ведь важно понять, что это было – неквалифицированная работа или осознанное убийство.

5. Матч был омрачен решениями судейской бригады. На моей памяти, это худшая работа рефери в премьер-лиге за последние несколько лет. Судя по последовавшей реакции после матча от разных специалистов и футбольных людей, в оценках я не одинок. А всем сразу мерещиться не может.

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