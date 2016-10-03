Вратарь-аналитик. Что нужно знать о Беленове
«Советский спорт» рассказывает о голкипере «Анжи» Александре Беленове, стабильная игра которого позволила ему получить приглашение в сборную России.
ГРОЗА ПЕНАЛЬТИСТОВ
В этом сезоне Беленов не просто выделяется надежностью, но и творит настоящие подвиги – чего только стоят три отраженных им пенальти из трех в чемпионате России! Таким в текущем чемпионате похвастать не может никто. Чтобы понять, что дело не только в удаче, достаточно разобрать отраженные голкипером удары. И выяснится: действует он не шаблонно.
Эпизод первый: матч «Амкар» - «Анжи» (2:0).
Полузащитник «Амкара» Огуде перед ударом сделал вальяжный разбег, во время которого смотрел на вратаря. Если он хотел перехитрить голкипера, то напрасно – тот одурачил его. Сделал это Беленов просто: показал бьющему, что будет прыгать в один угол, а сам полетел в противоположный.
Скриншоты: канал «Матч Футбол 2».
Такую тактику используют не все вратари. К примеру, Акинфеев ее не применяет. Мастера-соперник
Эпизод второй: матч «Анжи» - «Арсенал» (1:0).
Разбег хавбека «Арсенала» Берхамова был страшен. Казалось, что он готовится порвать сетку. Возможно, видел неудачу Огуде. Беленов решил – хитрить не стоит. И заранее выбрал угол, в который прыгнул еще до удара. При этом обманных движений не делал, - не видел надобности.
Скриншоты: канал «Матч Наш футбол».
Эпизод третий: матч «Рубин» - «Анжи» (1:2).
Нападающий «Рубина» Портнягин пенальти взялся исполнять в стиле Берхамова – удару предшествовал мощный разбег. Важный нюанс: как и Берхамов, Портнягин во время удара смотрел на мяч, а не на вратаря. Почти всегда в подобных ситуациях игроки заранее определяют место, куда нанесут удар. И Беленов это учел: в то время, когда нападающий только замахнулся, вратарь уже летел в угол! Не прыгни он заранее, с ударом мог бы не справиться – хоть Портнягин и пробил на удачной высоте, мяч летел на приличном расстоянии от центра ворот.
Скриншоты: канал «Матч Наш футбол».
АНАЛИЗ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Из отраженных Беленовым пенальти можно сделать выводы, которые касаются его сильных сторон.
1. Готовность вратаря подстроиться под соперника.
Два способа действий при одиннадцатиметро
2. Способность нейтрализовать оппонента.
Одно дело знать, что может сделать соперник, другое – уметь его нейтрализовать. В ситуации с ударом Огуде все решали доли секунды – Беленов должен был сделать ложное движение так, чтобы бьющий игрок ему поверил. Ситуация показала: талант дезинформировать оппонента у Беленова есть.
3. Желание учиться.
В пяти предыдущих сезонах Беленов в чемпионате России отразил лишь два пенальти из 25! А нынче – три. Невероятный прогресс для голкипера.
Это вряд ли бы случилось, если Беленов не стремился к учиться. А он стремится. Когда его команда проиграла «Амкару», вратарь сказал: «Проиграли по делу. Теперь важно сделать выводы и двигаться дальше. Где-то я мог чуть по-другому сыграть. Надо анализировать каждый момент, не только пропущенные мячи. Требования к себе максимальные».
РОЛЬ МАРТИНА ТИХАЧЕКА
После одной из игр чемпионата России наставника «Анжи» спросили о секрете уверенных действий Беленова. «У нас отличный тренер вратарей. Их совместная работа дает такой результат», - рассказал Павел Врба.
У Беленова отличные физические данные – его рост составляет 197 сантиметров. Для вратаря – большой плюс. Но если раньше он после яркой игры мог выдать среднюю, то в этом сезоне демонстрирует стабильность. Без нее все аналитические штучки могли бы уйти на второй план.
Тренирует вратарей в «Анжи» чех Мартин Тихачек. Когда Врба получил приглашение от махачкалинского клуба, тут же позвал с собой специалиста, знакомого ему по работе в «Виктории» Пльзень.
Игровая карьера Тихачека не задалась – в 28 лет он получил тяжелую травму плеча. На серьезный уровень вернуться не смог. И тогда решил, что должен проявить себя в тренерском деле. «Я часто жаловался на судьбу после травмы, - признается Тихачек». Теперь считаю, что могу быть полезным в другой роли. Хочу тренировать. И не важно – молодых вратарей или взрослых. Что нужно, чтобы двигаться вперед? Быть скромным».