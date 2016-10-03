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Вратарь-аналитик. Что нужно знать о Беленове

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вратарь-аналитик. Что нужно знать о Беленове
Источник: Sovsport.ru

«Советский спорт» рассказывает о голкипере «Анжи» Александре Беленове, стабильная игра которого позволила ему получить приглашение в сборную России.

ГРОЗА ПЕНАЛЬТИСТОВ

В этом сезоне Беленов не просто выделяется надежностью, но и творит настоящие подвиги – чего только стоят три отраженных им пенальти из трех в чемпионате России! Таким в текущем чемпионате похвастать не может никто. Чтобы понять, что дело не только в удаче, достаточно разобрать отраженные голкипером удары. И выяснится: действует он не шаблонно.

Эпизод первый: матч «Амкар» - «Анжи» (2:0).

Полузащитник «Амкара» Огуде перед ударом сделал вальяжный разбег, во время которого смотрел на вратаря. Если он хотел перехитрить голкипера, то напрасно – тот одурачил его. Сделал это Беленов просто: показал бьющему, что будет прыгать в один угол, а сам полетел в противоположный.



Скриншоты: канал «Матч Футбол 2».

Такую тактику используют не все вратари. К примеру, Акинфеев ее не применяет. Мастера-соперники этим пользуются. Когда ЦСКА на протяжении двух сезонов подряд играл с «Баварией» в Лиге чемпионов, Мюллер забил три пенальти из трех. Каждый раз отправляя мяч в противоположную от падения Игоря сторону.

Эпизод второй: матч «Анжи» - «Арсенал» (1:0).

Разбег хавбека «Арсенала» Берхамова был страшен. Казалось, что он готовится порвать сетку. Возможно, видел неудачу Огуде. Беленов решил – хитрить не стоит. И заранее выбрал угол, в который прыгнул еще до удара. При этом обманных движений не делал, - не видел надобности.



Скриншоты: канал «Матч Наш футбол».

Эпизод третий: матч «Рубин» - «Анжи» (1:2).

Нападающий «Рубина» Портнягин пенальти взялся исполнять в стиле Берхамова – удару предшествовал мощный разбег. Важный нюанс: как и Берхамов, Портнягин во время удара смотрел на мяч, а не на вратаря. Почти всегда в подобных ситуациях игроки заранее определяют место, куда нанесут удар. И Беленов это учел: в то время, когда нападающий только замахнулся, вратарь уже летел в угол! Не прыгни он заранее, с ударом мог бы не справиться – хоть Портнягин и пробил на удачной высоте, мяч летел на приличном расстоянии от центра ворот.



Скриншоты: канал «Матч Наш футбол».

АНАЛИЗ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Из отраженных Беленовым пенальти можно сделать выводы, которые касаются его сильных сторон.

1. Готовность вратаря подстроиться под соперника.

Два способа действий при одиннадцатиметровых говорят о том, что Беленов изучает манеру исполнения бьющих. Возможно, еще до матча. Но если нет, то совершенно точно – во время их подготовки к удару.

2. Способность нейтрализовать оппонента.

Одно дело знать, что может сделать соперник, другое – уметь его нейтрализовать. В ситуации с ударом Огуде все решали доли секунды – Беленов должен был сделать ложное движение так, чтобы бьющий игрок ему поверил. Ситуация показала: талант дезинформировать оппонента у Беленова есть.

3. Желание учиться.

В пяти предыдущих сезонах Беленов в чемпионате России отразил лишь два пенальти из 25! А нынче – три. Невероятный прогресс для голкипера.

Это вряд ли бы случилось, если Беленов не стремился к учиться. А он стремится. Когда его команда проиграла «Амкару», вратарь сказал: «Проиграли по делу. Теперь важно сделать выводы и двигаться дальше. Где-то я мог чуть по-другому сыграть. Надо анализировать каждый момент, не только пропущенные мячи. Требования к себе максимальные».

РОЛЬ МАРТИНА ТИХАЧЕКА

После одной из игр чемпионата России наставника «Анжи» спросили о секрете уверенных действий Беленова. «У нас отличный тренер вратарей. Их совместная работа дает такой результат», - рассказал Павел Врба.

У Беленова отличные физические данные – его рост составляет 197 сантиметров. Для вратаря – большой плюс. Но если раньше он после яркой игры мог выдать среднюю, то в этом сезоне демонстрирует стабильность. Без нее все аналитические штучки могли бы уйти на второй план.

Тренирует вратарей в «Анжи» чех Мартин Тихачек. Когда Врба получил приглашение от махачкалинского клуба, тут же позвал с собой специалиста, знакомого ему по работе в «Виктории» Пльзень.

Игровая карьера Тихачека не задалась – в 28 лет он получил тяжелую травму плеча. На серьезный уровень вернуться не смог. И тогда решил, что должен проявить себя в тренерском деле. «Я часто жаловался на судьбу после травмы, - признается Тихачек». Теперь считаю, что могу быть полезным в другой роли. Хочу тренировать. И не важно – молодых вратарей или взрослых. Что нужно, чтобы двигаться вперед? Быть скромным».

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