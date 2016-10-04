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Валерий Рейнгольд: «Спартаком» доволен. С такой игрой он разорвет «Ростов»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: «Спартаком» доволен. С такой игрой он разорвет «Ростов»
Источник: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова.

– Я доволен игрой «Спартака» в матче с «Зенитом». Команды вышла на поле с хорошим настроем и подавила соперника. «Зенит» был явно не готов к такой игре гостей. «Спартак» наголову был лучше. И красно-белые победили бы, если бы не один человек, которого от футбола нужно держать как можно дальше.

– Сергей Иванов?
– Именно он. Работу этого футбольного хулигана нельзя назвать никаким иным словом, как хамство. Он просто сломал игру.

– Не слишком ли сильно сказано из-за одного эпизода, в котором Доменико Кришито нарушил правила на Квинси Промесе?
– Нет, еще мягко! А как же два пенальти, которые он не назначил? Луиш Нету за плечо свалил в штрафной Зе Луиша, но фол почему-то выписали спартаковцу. И эпизод с Денисом Глушаковым, когда его снес Юрий Лодыгин. Этого мало? Я соглашусь с мнением Сергея Родионова, который выступил словами, что не надо мешать «Спартаку». Если бы команде не мешали, результат был бы совсем иной и не в пользу «Зенита».

– Лично мое мнение заключается в том, что если бы на воротах вместо Лодыгина стоял Андрей Лунев, «Спартак» проиграл бы 0:4. Голы красно-белых не вписывались в логику игру.
– Это лишь ваше мнение. И я с ним полностью не согласен. Не стоит вспоминать игру с «Уфой». «Спартак» ее провалил. Сыграл безобразно, но по матчу в Санкт-Петербурге я полностью доволен самоотдачей команды. Я понимаю ребят, трудно из себя выжимать все силы, когда рефери тебя так заваливает. Я был в их шкуре и знаю, о чем говорю. Более того, я убедился, что «Спартак» находится на правильном пути, несмотря на три поражения подряд.

– Давайте остановимся на персоналиях. В этой игре Денис Глушаков привез минимум один гол и…
– Ничего он не привез. Глушаков провел матч с потрясающей самоотдачей. И если говорить об эпизоде с третьим пропущенным голом, самый главный вопрос в том: где были центральный защитники? Чем занимались Илья Купепов и Сальваторе Боккетти. Центр обороны в очередной раз не справляется со своими обязанностями. Просто поразило, как легко они дали забить мяч Артему Дзюбе. В мои годы нападающего в такой позиции просто смели с поля, а они ему дали спокойно забить мяч.

Игру спартаковского Маурисио вообще комментировать не хочется. Он проиграл все на свете. И меня удивляет, что со скамейки «Спартака» не последовала команда Кутепову, чтобы тот ближе играл к бразильцу и страховал его, раз уж соперники раз за разом его проходили.

– Не считаете, что в последних матчах сдал Роман Зобнин?
– Отчасти. Его активность снизилась. Связано это с тем, что он с начала сезона взял очень высокий темп. Сейчас подустал. Нужно подождать, когда у него откроется второе дыхание. И тогда он снова будет играть на прежнем уровне. На данный момент его продуктивность незначительно упала, но он остается очень полезным игроком, который проделывает сумасшедший объем работы.

– Все известно, что слабая сторона Лодыгина – это дальние удары, но «Спартак» после удара Промеса, после которого был забит гол, не пользовался этой слабостью соперника почему?
– Для меня это тоже загадка. Конечно, стоило чаще бить по воротам. И использовать каждую возможность для этого.  Пару раз почему-то ударил только Глушаков. Возможно дело в том, что в команде нет футболиста с поставленным дальним ударом, за исключением отчасти Ивелина Попова и Джано Ананидзе.

– Лодыгина после такой игры оставили бы основным вратарем?
– Ни в коем случае. Вы сами видели, как Мирча Луческу им недоволен. Он же сам сказал, что не может понять, чем руководствовался вратарь, пытаясь поймать мяч Промеса. Лодыгин просто не соответствует уровню «Зенита». Я бы сделал ставку на Михаила Кержакова.

Впрочем, эти же слова можно сказать и про Артема Реброва. Ни разу не выручил. Меньше бы со штангами целовался. Пропустил все, что прилетело в створ. Я уже давно говорю, что это средний вратарь. Не для больших задач.

– Многие сейчас говорят, что Жулиано идеально заменил Халка. Согласны?
– Нет. Как вообще их можно сравнивать? Халк – уникальный и бесподобный футболист. Он тащил на себе всю команду. Он мог забить гол с 40 метров, у него чумовая скорость. Жулиано даже позиция другая. И это команда больше играет на бразильца, чем он на команду. Хороший парень, но куда ему до Халка? Вот забьет 20 мячей в чемпионате, тогда поговорим о нем. Но пока он не делает игры сам, а играет за счет остальных.

– Вы говорили, что октябрь будет иметь решающее значение для «Спартака». С каким чувством ожидаете игру с «Ростовом»?
– «Спартак» разорвет «Ростов». С этой командой красно-белым будет легче играть. Должен подтянуться Дима Комбаров. Я его страшно критиковал, но он сильно прибавил в последнее время. К тому же «Спартак» будет играть с «Ростовом» на своем поле. И «Ростов» не пойдет такими силами, как и «Зенит» вперед. Плюс, я надеюсь, что матч будет обсуживать квалифицированный рефери. Например, Алексей Николаев. «Спартаку» просто не надо мешать и он разорвет любого соперника. Ставлю на 3:0.

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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