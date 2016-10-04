Питер Маховлич: Сейчас на Харламова очень похож Патрик Кейн (видео)

Репортеры Sovsport.ru приехали в Буффало и встретили там Питера Маховлича – участника легендарной Суперсерии-1972.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОЛ

Пит Маховлич забил свой самый важный гол в сборной Канады во втором матче великой Суперсерии-72. Тогда «кленовые листья», которые оказались в нокдауне в Монреале (3:7), благодаря этой шайбе сумели одержать победу.

Историк Федор Раззаков описывал это так: «Около 30 секунд отыграли канадцы в меньшинстве. Оборонялись, не думая, казалось бы, об атаке. Однако когда Фил Эспозито перехватил шайбу, по центру вперед помчался Пит Маховлич. Эта махина (195 см роста) уже набрала скорость локомотива, когда точно на крюк ему легла шайба.

Защитники сборной СССР – Ляпкин с Паладьевым, не самые лучшие в силовой борьбе – пытались остановить Маховлича клюшками. Но попробуйте затормозить набравший скорость экспресс!

Ушел от них Пит. Серией финтов выманил из ворот Третьяка и этак небрежно – мол, полюбуйтесь, каков я – переправил шайбу в сетку. Зрелище впечатляло…»

Пит Маховлич в той серии забил только один гол. Но по степени значимости канадские журналисты сравнивают его с победной шайбой Пола Хендерсона в восьмом матче в Москве.

И вы знаете, что Маховличей было двое. Старший брат Фрэнк к тому времени уже сделал себе имя в НХЛ, за семь лет в «Торонто» стал одним из ведущих форвардов команды. Заработал прозвище Большой М, а вот Пита прозвали Маленький М. Смешно такое слышать о шпале под два метра ростом.

«ПАНАРИН БЫЛ ПРЕКРАСЕН»

В начале беседы мы подарили Питеру пилотный выпуск «Советского спорта». На обложке – Артемий Панарин, обладатель «Харламов Трофи» этого года.

- Вы меня на видео будете снимать? Давайте выберем фон, - и Маховлич пошел по коридору арены. К одному фото, на котором Валерий Харламов и Владислав Третьяк в форме ЦСКА играют против «Буффало Сэйбрз».

- Насколько хорошо сейчас помнят Харламова в Северной Америке?

- Те из нас, кто знают его по игре, не дадут соврать – Харламов считался одним из самых динамичных парней, которые только появлялись в хоккее. Вместе с Александром Якушевым они были самыми прекрасными советскими хоккеистами, против которых мне довелось играть.

Некоторые защитники тоже были хороши, но этих двух форвардов я запомнил лучше всех. Харламова – из-за его скорости и настойчивости, Якушева – из-за манеры обращаться с шайбой и техники катания.

- «Советский спорт» с 2002 года проводит акцию «Харламов Трофи» - это эквивалент «Харт Трофи» в НХЛ, для самого ценного хоккеиста России.

- Отличная идея! Кто выиграл в прошлом чемпионате?

- Артемий Панарин из «Чикаго».

- Я не удивлен. Панарин провел прекрасный сезон. Всегда радует, когда признание приходит к молодым игрокам. Есть тенденция больше смотреть в сторону ветеранов. Но я считаю, что не надо оставаться в прошлом – нужно идти дальше. Скажем, Александр Овечкин – это доминирующая сила. Поражает мощь, когда он ступает на лед. Но Панарин в прошлом году в «Чикаго» добился невероятных вещей. Один только «Колдер Трофи» - приз лучшему новичку лиги – чего стоит.

«САМЫЙ ЦЕННЫЙ – ЭТО ПРАЙС»

- Вам понравился Кубок мира? Был ли там похожий накал, как во время Суперсерии-72?

- Ну что вы, нет. Суперсерия-72 состояла из восьми матчей и проходила совсем в другое время. Ее никогда не удастся повторить, она уникальна. Даже самый первый Кубок Канады в 1976 году не идет в сравнение.

Формат нынешнего Кубка мира интересен из-за присутствия двух дополнительных команд. Сборная молодых североамериканцев, которая будоражила болельщиков. А еще сборная Европы, позволившая лучшим игрокам из не самых хоккейных стран поучаствовать в важном турнире.

Вторая игра финала между Канадой и Европой была замечательной. На мой взгляд в последние четыре года громадную роль играет вратарь Кэри Прайс. Он был самым полезным игроком в НХЛ, брал «Харт Трофи» два года назад. В прошлом сезоне «Монреаль» шел лучше всех – до травмы Прайса. А без него стал худшей командой лиги. Так что Прайсу надо всегда давать самого полезного игрока, даже когда он травмирован! – шутит Маховлич.

- Мы удивлены вашему мнению, ведь Уэйн Гретцки прямым текстом говорит, что лучший хоккеист мира – это Сидни Кросби.

- Потому что эксперты смотрят на вратарей не совсем серьезно. А ведь голкипер играет все 60 минут. Он – самый важный хоккеист на площадке. И я не допускаю здесь никаких оговорок. Средний вратарь превратит команду великих игроков в середняка. А великий вратарь из средних игроков сделает команду чемпионов.

- Игра Сергея Бобровского на Кубке мира не напомнила вам молодого Владислава Третьяка?

- Нет, потому что Третьяк больше полагался на быстроту своей реакции. А вот Бобровского я считаю голкипером скорее североамериканского типа. Он активно выкатывается навстречу форвардам, сокращает угол обстрела, работает с углами. Если здоровье не подводит, это элитный вратарь. Его проблема в травмах паха и бедер. Очень трудно играть в воротах, когда у тебя болят ноги.

«НИКТО НЕ ПРОИГРАЛ СУПЕРСЕРИЮ-72»

- Вы смотрели полуфинал Канада – Россия (5:3)? Были ли у нашей сборной какие-то шансы?

- Не имел такой возможности. Я работал на турнире новичков команд НХЛ.

- Считается, что Канада на турнире сильнейших доминирует как «Dream Team» в баскетболе. Сами обозреватели из Торонто говорят, что нужно разбить ее на две команды, потому что канадцы непобедимы и убивают интригу в международном хоккее. Согласны?

- Слушайте, если Канада действительно доминирует, то она должна побеждать всех со счетом 5:0, 6:0 или 10:0. Но во втором матче финала канадцы уступали 0:1. Сравняли в большинстве за счет подправленной шайбы. Затем внезапно забили в меньшинстве за 40 секунд до конца матча.

И опять я вернусь к теме вратарей. Забив всего два гола, вы выигрываете матч. Хорошая игра Кэри Прайса в «Монреале» сегодня означает, что если «Канадиенс» забросили две шайбы, то самое худшее, что их ждет – это игра в овертайме. То есть уже одно очко в кармане.

И еще такой момент. Все сборники Канады выступают в одной лиге, достаточно много играют вместе. Не все европейцы могут этим похвастаться. Вот почему Суперсерия-72 была такой крутой. Канада имела в составе звездных игроков, которые всю жизнь выступали друг против друга. А нам противостояла великая команда, которая многие годы вместе играла на чемпионатах мира и Олимпиадах. Некоторые ребята из сборной СССР выступали вместе с 10-12-летнего возраста. Это ведь уникально!

Казалось, что у нас – команда всех звезд. Все думали, что мы были самыми лучшими. Но нам преподнесли урок.

- Вот почему невозможно повторить ту Суперсерию – будь это против России или сборной Европы, куда собрать всех сильнейших.

- Вот именно. Такое бывает лишь раз в жизни. Поэтому Суперсерия-72 так важна не только для канадской, но и российской культуры. И в том турнире не проиграл никто. Да, мы победили в четырех матчах, уступили в трех, один свели к ничьей. Но никто не проиграл. Все только выиграли!

- Кто вам сейчас больше всего напоминает Валерия Харламова по манере и стилю? Не среди россиян, а вообще.

- Патрик Кейн, - подумав, ответил Маховлич.

Тут уже задумались мы.

- Ну как, я хорошо ответил? Плохо? – заулыбался Питер.

- Кейн? Интересная версия.

А Маховлич уже рассказывал, как приезжал в Россию на 40-летие Суперсерии. И побывал на матче в Ярославле – спустя год после трагической авиакатастрофы «Локомотива». Даже не знаю, как он тут не заплакал.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Питер МАХОВЛИЧ

Родился 10 октября 1946 года в Тимминсе (Онтарио, Канада).

Рост 195 см. Вес 95 кг.

Участник Суперсерии-1972.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (1971, 1973, 1976, 1977).

Выступал за «Детройт» (1965–1969, 1979–1981), «Монреаль» (1969–1977), «Питтсбург» (1977–1979).

Провел 884 матча в НХЛ, набрал 773 (288+485) очка.

Плей-офф – 88 матчей и 72 (30+42) очка.

Завершив карьеру игрока, несколько лет проработал тренером в командах низших лиг. В 1995 году вошел в скаутскую службу «Эдмонтона». Позже трудился на аналогичной должности в «Тампе» и «Атланте», сейчас служит в системе «Флориды».