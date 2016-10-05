Ильгар Мамедов: Попросил юнцам деньги на руки не выдавать

Ильгар Мамедов (Фото: omskregion.info)

Самый успешный наставник олимпийской сборной России Ильгар Мамедов выставил оценки в День учителя.

Главный тренер сборной России и наставник ЦСКА, 50-летний полковник запаса Ильгар Мамедов проиграл пари своими подопечным. Условия пари: тренер побреется наголо, если его команда завоюет на Играх в Рио две золотые медали. В итоге выиграли четыре. Не откладывая дело до московской цирюльни, прямо в Бразилии тренера побрили олимпийские чемпионы Яна Егорян и Тимур Сафин.

Феномен учителя фехтования Ильгара Мамедова в том, что возглавив сборную России после Игр в Лондоне четыре года назад, он добился неслыханного результата даже для сборной СССР. В этом году российские фехтовальщики праздновали победы в командном зачете на всех крупных стартах сезона.

«Я НЕ ДИНОЗАВР»

- Ильгар Яшарович, как быстро отросла шевелюра после бразильской экзекуции?

- Быстро. Даже пришлось подравнять виски.

-Раз вы позволяете своим ученикам так над собой издеваться, это говорит о том, что вы для них свой в доску.

-Мой учитель, ныне покойный, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Марк Петрович Мидлер был выдающимся тренером. Он подготовил многих олимпийских чемпионов. Они никогда не относился – к ученикам, как к вассалам. Он был нашим старшим товарищем. Наставником. Учителем. Сладкий характер – нет, это не про него. Он уважал своих учеников. Чувствовал наши сильные и слабые стороны, знал на кого в нужный момент голос повысить, а кого похвалить . И памятуя об уроках своего учителя, я никогда не использовал в своей работе схему: я начальник – ты дурак. Хотя моя старшая дочь говорит: папа тебя все боятся. Но я не динозавр! Да, бываю строгим, когда вижу, что подготовка спортсменов идет не так, когда хромает дисциплина и кто-то позволяет себе нарушить спортивный режим. Тогда я бываю жесток.

- До какой степени? Если, к примеру, ваш спортсмен слегка пригубил…

- Нужно знать время и место, когда можно пригубить. В сборной России были талантливые спортсмены, которых пришлось отправить домой и они закончили со спортом. Представьте, идет тренировочный процесс, а кто-то не может выйти на тренировку после выходного дня, лежит себе в каматозном состоянии у себя в номере. Такое разгильдяйство прощать нельзя. Такие проступки дадут метастазы, и они сожрут всю команду. Поэтому после третьего предупреждения я говорю нарушителю режима: до свидания. Даже если это победитель первенства Европы и призер чемпионата мира среди юниоров. Так называемое будущее сборной России. Это не будущее, это прошлое. Еще пример моей «жестокости» - полгода назад олимпийским золотом в командной мужской рапире даже не пахло. После очередного провала наших рапиристов в Гаване 14 марта 2016 года я собрал команду Артура Ахматхузина, Тимура Сафина, Дмитрия Ригина, Алексея Черемисинова, Дмитрия Жеребченко и сказал: вам нравится, как вы фехтуете? Нет? Тогда слушайте меня. И в приказном порядке произвел перестановки. Вернул Черемисинова к тренеру Дмитрию Шевченко, от которого спортсмен уходил после чемпионата мира в Казани-2014. Тимура Сафина я забрал себе.

- Чего в вашей работе больше – спорта, педагогики или хозяйственной деятельности?

-Приходится все процессы контролировать. Быть тренером, педагогом, отчасти завхозом и психотерапевтом. Некоторые тренеры и спортсмены нуждаются в моем систематическом подбадривании. Например, один иностранный специалист, работая на чужбине, постоянно нуждается в общении и в моральной поддержке. Часто беседую с ним.

«СПОРТСМЕНЫ МНЕ КАК СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ»

- Стало, когда вам брили голову, страха не было, что вместе с волосами падет на пол ваш авторитет?

- Спортсмены прекрасно знают, как я к ним отношусь, и за это меня уважают. Они знают, что я для них делаю. Тренирую, помогаю с трудоустройством , решаю жилищные вопросы. Подарили ребятам машины после Игр в Рио, значит, надо всем вместе, вереницей за мной, ехать сигнализации ставить. Чтобы премиальные деньги у спортсменов не улетучились – я везу их в Сбербанк, теперь у каждого свой менеджер.

- А вам какая выгода от такой заботы?

- Спортсмены мне как собственные дети. Например, Яна Егорян воспитывалась без отца. Девочке надо помогать. И не только сейчас. После Игр в Лондоне нашему попечителю (Алишер Усманов. – Прим. Ред.) был представлен список спортсменов с перечислением их проблем. И он выделил серьезные средства для их решения. Кому сколько – он сам решал. Единственное, я просил его не давать молодым спортсменам деньги. Ведь получив на руки 500 тысяч долларов, юнец может сойти с ума. Благодаря попечителю, были куплены квартиры юным талантам Яне Егорян, Тимуру Сафину, Виолетте Колобовой. Покупали квартиры в районе Куркино – рядом со спортивной базой в Новогорске. Брали жилье с мебелью, чтобы вилки-ложки, стиральная машина там, посудомойка, все на месте. Чтобы спортсмены только привезли свои вещи и не тратили время на обустройство жилья.

ГЕРОИЗМ АРТУРА АХМАТХУЗИНА

- Много было выделено средств?

- Умолчу, чтобы не будить зависть. Суммы серьезные, хотя Олимпиада в Лондоне для российских фехтовальщиков была неудачной. Понятно, что фехтование для нашего попечителя – не бизнес, на нем не заработаешь, это у него для души. А для спортсменов и тренеров олимпийские медали – заработок. Вложенные четыре года назад средства помогли нашим талантам выйти на новый уровень. Деньги, к слову, были выделены не только на квартиры. Артуру Ахматхузину попечитель перечислил 150 тысяч долларов на операцию в Нью-Йорке.

-Что за операция?

- На чемпионате мира в Будапеште в 2013 году Ахматхузин выиграл серебро личного турнира рапиристов. Золото тогда завоевал здоровенный американец Чэмли-Уотсон Майлс.

После финала попечитель спросил: что помешало Артуру победить? Я сказал: Ахматхузин физически не может проводить флеш-атаки, так называемую атаку стрелой, потому что у него от рождения некроз суставов. Попечитель дал задание срочно искать клинику для операции, и сказал: я все оплачу. В феврале 2014 года Артуру вставили в бедро искусственный протез, и уже на чемпионате мира - 2015 в Москве он стал второй в команде, а также занял третье место в личном первенстве.

- Есть такое выражение – загнанных лошадей пристреливают. Почему вы и попечитель верили в Артура?

- Потому что своих не бросают. Была вера, что Артур е сказал последнего слова в фехтовании. И вот финал Олимпиады в Рио. Командная рапира. Мы горели французам - 16:25, 25:30, 30:35, и тут выходит Артур и выигрывает свою дуэль – 10:3. Мы повели - 40:38, и довели дело до победы. Героизм Артура в том, что он вернулся после операции в большой спорт, а победа на Олимпиаде в его случае – просто полет космос!

ЗАБОТА АЛИШЕРА УСМАНОВА

- Стало быть, вы не только учитель, но и своего рода - директор школы российского фехтования, а ее попечитель Алишер Усманов часто вызывает вас на ковер?

- Завтра попечитель прочтет это интервью и, как обычно, выскажет мне за то, что я его благодарю от всего сердца. А как не благодарить, если он безвозмездно продлевает людям спортивную жизнь и дарит им надежду на хорошую жизнь после ухода из спорта. Еще один пример. У Артура Ахматхузина не было своей квартиры в Москве. Попечитель предлагал помощь после ЧМ-2015, но я сказал: нет, пускай едет на Олимпиаду в Рио голодным, будет больше мотивации.

После Олимпиады глава Химок, теперь уже бывший, вручил Артуру ключи от квартиры, но не в Химках, а на Сходне и то - служебную. Когда попечитель об этом узнал, сказал, чтобы Ахматхузин выбирал себе квартиру в Новогорске. На ковер меня попечитель вызывает нечасто, потому что решает вопросы большего масштаба. Но в олимпийский сезон мы постоянно с ним контактировали.

-Усманов вам тотально доверяет?

- В вопросах подготовки спортсменов попечитель дает советы, потому что сам в молодости фехтовал. Если я веду психотерапевтиче ские беседы с тренерами, то попечитель ведет их со мной. Он мудрее меня – поэтому его жизненные советы для меня бесценны. Не было бы его доверия, не было бы меня на посту главного тренера сборной страны. Я считаю его своим учителем. После Олимпиады в Рио он мне сказал: мы с тобой победили в этом проекте. Он прекрасно понимает, что на пути реализации этого проекта было много подводных камней. Много палок вставляли в колеса этому проекту.

-Кто посмел?

-Я не могу все говорить.

-Проект завершен?

- Пока не знаю. В ноябре выборы президента Международной федерации фехтования, в феврале - выборы президента Федерации фехтования России. Через два-три месяца придет понимание, как будет развиваться фехтование в стране и в мире. Есть такая поговорка, незаменимых людей нет.

«ЗАВИСТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ»

- И если вас снимут с должности главного тренера сборной России, вы будете спокойны?

- Абсолютно. После успешного выступления российских фехтовальщиков на Играх в Рио я не чувствую, что у меня полный карт-бланш. Завистников – да, стало больше. Пусть пробуют добиться более высокого результата.

- Не у каждого заслуженного учителя есть мотивация снова брать на себя классное руководство после выпуска сильного класса, где сплошь медалисты.

- Мотивация появляется, когда ты видишь, что нужен. Спортсмены хотят продолжать работать со мной, коллеги говорят: какой сумасшедший захочет после Рио стать вместо тебя главным тренером сборной? Я сам не ожидал, что мы так хорошо пройдем четырехлетие и будем всех побеждать.

«СИКА» ОТ ЯНЫ ЕГОРЯН

- Как вы настраиваете ребят перед важными стартами?

-Важно не задавить ответственностью . Психологический фактор часто заглушает реальные спортивные возможности человека. Я требую от спортсменов – не побеждать, а драться. Слово «должен», применительно к победе, мы давно убрали из лексикона. Настрой такой: ты выходишь на дорожку и дерешься с самоотдачей так, как тебя учили. И победы придут. Есть адреналин льва и адреналин кролика. Кто-то в состоянии стресса становится сильнее, а у кого-то коленки подгибаются. Перед стартом всегда страшно.

- Драться в боксе – это понятно, бей в голову да посильнее, а что значит драться в фехтовании?

- Если в боксе все решают кулаки, то в фехтовании - клинки. Драться на дорожке – это значит, не пятиться назад. Да, можно фехтовать вторым номером, но с агрессией. Я всегда говорю спортсменам: ловите кураж. В поединке равносильных соперников преимущество получает тот, кто фехтует на кураже. Возьмите Егорян, когда она орет на дорожке – у нее горят все лампы после каждого удара, даже если фехтовальная фраза была технически исполнена неидеально. Ее пример очень показательный. В Рио в полуфинале личного турнира Яна соперничала с сильнейшей спортсменкой мира Ольгой Харлан. До перерыва счет был - 8:7, а сразу после отдыха Егорян ускользнула от выпада соперницы и мгновенно нанесла удар сверху. После чего Егорян поймала кураж и разгромила соперницу -15:9. Мы зовем этот удар «сика». Рискованный трюк, на Олимпиаде на него отважится только храбрец. Кстати, про бокс. Во время подготовки к Олимпиаде в Рио притащил в команду рапиристов боксерские перчатки и лапы.

-А это еще зачем?

- Чтобы воспитывать смелость в ребятах, чтобы могли, например, защитить девушку. Мое поколение было более хулиганистое, мы могли за себя постоять. Нынешние фехтовальщики – другие. Многие из них ни разу не то, что не били негодяев по лицу, но и сами не получали по голове, а боксерские перчатки видели только по телевизору. Я думаю, что уроки бокса закалили наших рапиристов, сделали их увереннее. Победа рапиристов в Рио в командном турнире тому подтверждение.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ - КУРАЖ

- Как правильно ловить кураж?

- Включаешь вариант «ниндзя» - и начинаешь искусственно заводить себя, сопровождать криком свои действия. В состоянии куража у тебя включается периферическое зрение, и ты как в фильме «Матрица» становишься неуязвим, совершая образцовые движения. Вытаскивай из себя голос – советую я ученикам. Голос придает силы, скорость, уверенность.

-Так вот он главный секрет успеха российских фехтовальщиков в Рио. Свои медали мы взяли криком?

-Игры в Рио показали, что на одной технике и тактике медаль не завоюешь. Посмотрите, сколько первых номеров сборных сошли с дистанции на ранних стадиях. У нас – только саблист Алексей Якименко. Но где он, с точки зрения мастерства, а где победивший его в 1/16 финала болгарин Панчо Пасков? Японский рапирист Юки Ота - чемпион мира-2015, уступил неизвестному бразильцу, великая рапиристка Арианна Ириго горит «никакой» канадке. Почему они проиграли? Потому что решили победить только за счет техники и тактики, и ничего не смогли противопоставить куражу соперников.

- Как вы тренируете куражливость в своих подопечных?

- Постоянно даю установку: за пару минут до поединка сделай пять максимальных выпадов. Шаг-выпад, шаг-выпад, как будто перед тобой соперник, и желаешь проткнуть его насквозь. Правда, на протяжении четырех лет на международных соревнованиях я ни разу не стоял у дорожки, и ни разу не подошел к пьедесталу, потому что являюсь членом судейской комиссии Международной федерации фехтования (FIE). Судейство – это также важная часть моей работы. Работал бы у дорожки, может быть, давно сгорел от переживаний.

- Многочисленные российские болельщики на трибунах во время международных соревнований – это традиция тоже для куража наших фехтовальщиков?

- Конечно, наши болельщики зажигают кураж в российских спортсменах. На Играх в Рио 130 россиян на трибунах выполняли эту задачу во время поединков соотечественнико в.

- Почему соперники не используют подобную тактику?

- У них нет такого попечителя, как у сборной России.

ДОСКА ПОЧЕТА

-Дайте характеристики вашим ученикам – золотым медалистам, которые оказались по итогам Рио на «Доске почета».

-Яна Егорян - молодая звездочка, которая стала звездой. Бесшабашная. Авторитетов в спорте для нее, наверное, не было, и нет. Недавно я ее спросил: Яна, ты знаешь, почему ты выиграла два золота в Рио? Потому что была самая голодная из всех.

-Поэтому в финале олимпийского турнира саблисток Егорян победила Софью Великую?

-Если философски рассуждать, то - да. В технике и в тактике Великая намного сильнее Егорян. К тому же Софья опытнее, у нее за плечами два олимпийских цикла. Но Яна – королева куража. Соня Великая – высококлассный боец, лидер. Иметь такого надежного бойца в команде – мечта тренера любой сборной. Эта Олимпиада была для Великой крайне тяжелой. Побеждала на тоненького. Но Великая оттого великая, потому что может собраться в самый сложный момент. Как, например, в полуфинале командного первенства саблисток против сборной США, когда Софья выиграла свою дуэль - 6:0, обеспечив задел для Егорян. Если Великая фехтует в команде – мы практически непобедимы.

Рапиристка Инна Дериглазова – самая трудолюбивая спортсменка на свете. За неделю до Игр в 70 километрах от Рио в «Портобелло», где мы готовились к Олимпиаде, я начал повышать голос на Инну и ее тренера Ильдара Мавлютова, для того, чтобы они снизили нагрузки. Иногда фехтование убивает фехтование. Это происходит, когда человек зациклен на тренировочном процессе, а перед важным стартом необходимо «ловить свежак» - снижать нагрузки.

КОМУ В ДЕКРЕТ, КОМУ НА ПЕНСИЮ

-К следующей Олимпиаде в Токио в сборной России будут новые имена?

-Конечно. Команда обновится. Надо будет кого-то отправить на пенсию. Кто-то уйдет в декрет.

-Вы так спокойно об этом говорите.

- А что делать? Девушкам надо рожать. К тому же если человек прошел два олимпийских цикла подготовки – его психика расшатана. Испорченная психика блокирует координацию. Однако если спортсмен стабильно будет показывать высокие результаты, какие могут быть к нему вопросы. Например, Софье Великой – 31 год, но она один из лидеров мирового рейтинга. Нельзя везти ветеранов в Токио, чьи результаты давно не радуют. После московского чемпионата мира, кстати, мне пришлось убрать из команды пассажиров. Посыпались жалобы на меня. Но история показала, что я был прав. К тому же все хотят видеть на Олимпиадах сильную сборную Россию.

«АРМИЯ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ»

- Вы понимаете, что вам удалось перевернуть общественное сознание? Многие были уверены, что только в СССР российские спортсмены могли доминировать в том или ином виде спорта.

-Если нет результата – люди начинают выдумывать причины. И я могу, но себя не обманешь. Если ты работаешь честно, и правильно, если чувствуешь поддержку соратников, можно горы свернуть. Важно отметить, что 80 процентов спортсменов сборной России – фехтовальщики ЦСКА. Это обстоятельство, служба в армии – дисциплинирует спортсменов, заставляет чтить традиции советского спорта. Софья Великая – капитан Российской Армии, Алексей Черемисинов - старший лейтенант, Артур Ахматхузин – лейтенант. Начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев лично ходатайствовал о присвоении Ахматхузину офицерского звания, после героического выступления спортсмена в Рио. Меня такие вещи окрыляют как офицера. В армейском клубе я 30 лет и 1 месяц, дослужился до звания полковника, а после Универсиады в Казани в 2013 году лично благодарил Владимира Путина, когда по его приказу был возобновлен призыв юных спортсменов в спортроты ЦСКА.

СЕКРЕТ УСПЕХА

- И все-таки, как можно добиться такого успеха за четыре года?

- Мы привлекли к работе в сборной России лучших отечественных специалистов. Пригласили иностранных тренеров. Стефано Чериони (рапира), Кристиан Бауэр (сабля), Анджело Мацони (шпага) делились своим опытом. Появилась конкуренция в тренерском штабе. Иностранцы считали, что они лучшие в мире специалисты, наши считали по-другому. Мы освободили тренеров от административной работы, которая легла на плечи трех начальников команды. Три начальника: Казбек Караев, Андрей Бутаков, Иван Скорневский – знают свое дело. Усилили медицинский персонал, создали базу данных – видеокартотеку на соперников. Этот успех российских фехтовальщиков – комплексное мероприятие. В котором приняли участие не только спортсмены и тренеры, но и Федерация фехтования России, ОКР, Министерство спорта, врачи, массажисты, видеоператоры. Победа пришла благодаря поддержке неравнодушных людей, которые все эти годы морально и материально поддерживали нашу команду. Всем понятно, что без фантастической поддержки нашего попечителя не было бы такого успеха у российского фехтования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

- Отпуск закончился. Как планируете свой рабочий день?

- 1 октября пошел отчет нового четырехлетнего олимпийского цикла. Рабочий день у меня начинается с 8 утра и вчера, например, я вернулся домой с базы «Озеро Круглое» в 23.00. Завтра с утра до обеда буду на базе в Новогорске, а в 14.00 вновь поеду на Круглое. Послезавтра улетаю на сборы в Сочи, они продлятся до 15 октября. Затем – ежегодный тренерский совет Федерации фехтования России, наметим планы и вперед. Чтобы быть хорошим учителем - нужен хороший учебный план.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ильгар МАМЕДОВ

Родился 15 ноября 1965 года в Баку (Азербайджанская ССР).

Рапирист. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России. Участник 4-х Олимпиад (1988, 1992, 1996, 2000). Чемпион Олимпийских игр 1988, 1996 годов в командном первенстве по фехтованию на рапирах. Чемпион мира 1989 года. Победитель Кубка Европы 1995, 1996, 1998, 2000 годов. Неоднократный чемпион России и СССР. Выступал за ЦСКА (Москва). Полковник запаса Вооруженных Сил Российской Федерации.

Окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры в 1987 году и Дипломатическую академию МИД России в 2008 году.

С октября 2012 года является главным тренером сборной России по фехтованию. В настоящее время член судейской комиссии Международной федерации фехтования (FIE), член тренерского совета Федерации фехтования России (ФФР). На Играх в Рио-2016 ученики Мамедова Тимур Сафин и Артур Ахматхузин завоевали золото в командных соревнованиях рапиристов, а Сафин добавил к этой награде бронзу в личных соревнованиях.

Жена Ильгара Мамедова - Елена Жемаева также фехтовальщица — двукратная чемпионка мира, Европы, обладатель Кубка мира. Воспитывает двух дочерей – Милену и Айлу.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

РОССИЙСКИЕ ТРИУМФАТОРЫ РИО-2016

Под руководством главного тренера национальной команды Ильгара Мамедова на Играх в Рио россияне завоевали четыре золота, серебро и две бронзы. Две золотые медали в личном и командном первенствах выиграла Яна Егорян. В финале командных соревнований саблисток - Софья Великая, Яна Егорян и Юлия Гаврилова - победили команду Украины -45:30.

В командном турнире рапиристов Алексей Черемисинов - Тимур Сафин – Артур Ахматхузин завоевали для России золотую медаль спустя 20-лет после подобного триумфа соотечественнико в. После пяти боев (из девяти) финального поединка со сборной Франции наша команда рапиристов проигрывала со счетом 16-25, но сумела добиться впечатляющей победы – 45-41.

Инна Дериглазова, победив в финале турнира рапиристок итальянку Элизу ди Франчиска, завоевала золотую медаль. Причем, отечественные спортсменки не брали медалей в личном турнире после Игр в Мехико-1968.

Бронзовую медаль в Рио завоевали Тимур Сафин (личная рапира), сборная российских шпажисток: Татьяна Логунова, Виолетта Колобова и Любовь Шутова.

КСТАТИ

На Олимпийских играх-2012 в Лондоне российская сборная выиграла два серебра и одну бронзу.

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

ПРЕЗИДЕНТ ОКР АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ – ОБРАЗЕЦ РАБОТЫ!

- Федерация фехтования России – образец работы, этот вид спорта у нас в России сделал огромный скачок за прошедший олимпийский цикл. Думаю, остальным нашим спортивным федерациям нужно брать с них пример.



