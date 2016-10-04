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Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)

Андрей Симоненко
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Юдзуру Ханю
Юдзуру ХанюИсточник: Reuters

Новый сезон в фигурном катании набирает ход, и на Sovsport.ru возвращаются традиционные недельные обзоры событий в этом виде спорта. В сегодняшнем материале читайте о том, что происходило на аренах Монреаля, Сайтамы и Братиславы.

«Нам надо стряхнуть с себя ржавчину»

Свершилось то, во что, если честно, немножко не верилось: олимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду Тесса Вирчу и Скотт Мойр вернулись. Почему не верилось? Да потому что последнее время звезды, пытающиеся вновь войти в ту же реку самоистязаний, чем, собственно, являются тренировки фигуристов, испытания, как правило, не выдерживают. Но Тесса и Скотт продемонстрировали, что если любишь спорт в себе, а не себя в спорте – мотивацию искать не надо.

Вирчу и Мойр не просто вернулись. Они получили близкие к рекордным баллы на «челленджере» в Монреале под романтичным названием «Осенняя классика». И, конечно же, одержали победу. Правда, конкурировать канадцам было практически не с кем: по сравнению с ними чемпионы мира среди юниоров 2014 года американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер пока танцоры, мягко говоря, из второй лиги. Но все равно впечатление Вирчу и Мойр оставили мощное.  

- Мы с Тессой очень довольны, - сказал Мойр в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания Канады после победного проката произвольной программы. – Для нас это замечательный день. Но как я уже не раз говорил, нам еще надо, что называется, стряхнуть с себя ржавчину. Мы откатались хорошо, но для этого в последние две-три недели лично мне пришлось приложить сверхусилия. К тому же это сопровождалось волнениями, переживаниями по поводу нашего возвращения. Все закончилось хорошо, но впереди много работы.

- Последнее время мы сильно сосредоточились на технической стороне нашего катания, - добавила Вирчу. – А уже здесь, в Монреале, поработали и над движениями с хореографом Дэвидом Уилсоном. В целом могу сказать, что у нас есть представление, как наши танцы должны выглядеть в марте (на чемпионате мира – прим.ред.). И чтобы довести их до этого уровня, предстоит хорошо потрудиться.

- Одна из основных причин, по которой вы вернулись – нехватка соревновательного адреналина. Рады были снова его почувствовать?

- О да, - признается Вирчу. – Наши друзья только что нам сказали: ну что ж, возвращение состоялось, а вот на Гран-при «Скейт Канада» вам уже надо будет соревноваться. И мы очень ждем этого. Уже получили отзывы на наши программы, обязательно их учтем.

- В нынешней системе судейства каждый старт позволяет тебе улучшать программы, поэтому этот турнир мы используем именно для того, чтобы получить как можно больше рекомендаций от людей, которым мы доверяем. И три с половиной недели, которые остаются до «Скейт Канада», мы проведем с пользой. Там нам предстоит состязаться с лучшими дуэтами в мире, и мы должны выглядеть соответствующим образом.  

«Четверной риттбергер не терпит даже малейшей неточности»

Юдзуру Ханю, этот «Японский Гагарин», набиравший в прошлом сезоне совершенно космические баллы, похоже, готовится к покорению новых высот. На той же самой «Осенней классике», где вернулись в большой спорт Тесса Вирчу и Скотт Мойр, олимпийский чемпион Сочи впервые сделал два четверных риттбергера в одном турнире.

Звание первопроходца в плане исполнения одного риттбергера в четыре оборота Юдзуру, правда, не заслужил. Во-первых, четверной риттбергер в произвольной программе на турнире «Скейт Канада» еще 2001 года прыгнул воспитанник заслуженного тренера России Виктора Николаевича Кудрявцева Роман Серов. Правда, при просмотре сохранившейся в довольно плохом качестве видеозаписи возникают вопросы относительно того, был ли тот риттбергер докручен, но в те времена к этому техническому недочету судьи относились лояльно (вспомним Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити, где выиграла «мисс недокрут» Сара Хьюз), да и система судейства действовала другая, по ней протоколы не составлялись.

Но в любом случае десять дней назад ученик еще одного заслуженного тренера России Алексея Николаевича Мишина, выступающий ныне за США Алексей Красножон на этапе юниорского Гран-при в Словении этот самый четверной риттбергер докрутил. И пусть прыжок остался без качественного выезда, первое появление букв 4Lo (так официально обозначается риттбергер в четыре оборота) в протоколе без всяких «галок» обязано именно ему.

Впрочем, Красножону в качестве исполнения четверного риттбергера до Ханю пока далеко. Японец и в коротком, и в произвольном прокате получил за этот элемент «плюсы». Но вот и с той, и с другой программой в целом Юдзуру справиться не удалось – хоть он и одержал победу в турнире, но не обошелся без «бабочек» и падений. Может быть, дело в том, что четверной риттбергер настолько сложен, что отнимает силы на следующие прыжки?

- Конечно, четверной риттбергер – сложнейший элемент, и тот факт, что этот прыжок – не зубцовый, а въездной, требует от его исполнения особой хладнокровности, - рассказывает санкт-петербургский тренер Евгений Рукавицын, работающий, в том числе, с Гордеем Горшковым, фигуристом, ставящим перед собой цель исполнения четверного риттбергера. - Во время въезда в риттбергер спортсмен не должен «рвануть» раньше времени. От него нужна полная слаженность работы всех частей тела, участвующих в прыжке. Как мы еще говорим, он должен «попасть в толчок». Четверной риттбергер не терпит даже малейшей неточности в этом попадании, она приведет либо к недокруту, либо к падению. Понятно, что я говорю о фигуристах, которые этим прыжком уже владеют. Неточности могут возникнуть из-за нервного напряжения во время соревнований. Спортсмен максимально на четверном риттбергере концентрируется, и если его делает, то потом у него наступает фаза некоторого расслабления, связанная с ощущением эйфории. И ошибки Ханю на турнире в Канаде могут быть вызваны именно этой причиной. Но сезон только начался. Объяснимо, что на вкатывание четверного риттбергера вкупе с остальными прыжками Юдзуру требуется время.

- То есть это не эксперимент в исполнении японского фигуриста, который на этих соревнованиях закончится?

- Нет, я почти уверен, что это не эксперимент. Я наблюдал четверной риттбергер в исполнении Ханю и раньше, понимаю, что для него это не сверхзадача. Он исполняет этот элемент достаточно легко, если, конечно, об этом можно так спокойно говорить. У Юдзуру есть и время, и запас во второй оценке на то, чтобы пробовать включать четверной риттбергер в программы и при этом не проигрывать. Так что японский фигурист, думаю, будет делать этот элемент и дальше. Возможно, будет внесена некая корректировка в программы – например, после четверного риттбергера поставит или очень легкий прыжок, или увеличит паузу перед вторым элементом. Варианты есть.  

Мегахит Медведевой заиграл новыми красками

Однодневный коммерческий турнир Japan Open, прошедший в конце прошлой недели, с одной стороны, трудно назвать полноценным соревнованием. Там исполняется только произвольная программа, и проходят соревнования в командном формате – встречаются сборные Японии, Европы и Северной Америки, которые, к тому же, составляются из спортсменов, получивших специальное приглашение от организаторов. Но спортсмены эти настолько титулованные, что кататься плохо они просто не могут. Да и не хотят – а то в следующий раз могут не пригласить.

Россию на сей раз представляли две наши сильнейшие на данный момент фигуристки – действующая чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовая медалистка последнего мирового первенства Анна Погорилая. Обе выступили здорово. Особенно, конечно, лучшая фигуристка планеты, попавшая к тому же в комфортную для нее среду. Японию и все японское Медведева обожает, а на этот раз фигуристка, прилетев в Страну восходящего солнца, еще и поприветствовала в своем «Инстаграме» болельщиков на японском языке.

こんにちわ さいたま🇯🇵🤓😷 #JapanOpen2016

Фото опубликовано Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Тем, кто видел новую драматическую программу Евгении на контрольных прокатах в Сочи, очень хотелось посмотреть, как она будет выглядеть не в тренировочном, а в «боевом» костюме под действием соревновательных эмоций. Выяснилось, что соревновательные эмоции на чемпионку мира, как и раньше, не действуют – она все так же хладнокровно прекрасна. Ну а костюм позволил программе заиграть новыми красками. Уже понятно, что по потенциалу это просто мегахит. Теперь главное, чтобы фигуристка этот потенциал реализовала.

Российская Братислава

О победе Марии Сотсковой в состязаниях одиночниц на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе «Советский спорт» уже рассказывал. В остальных трех видах программы также первенствовали российские фигуристы. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев были лучшими в танцах на льду, причем пятикратные чемпионы России обошли двукратных медалистов чемпионатов мира американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Да, у фаворитов турнира не задалась техническая часть произвольной программы. Но, во-первых, и россиянам есть куда расти в этом плане, а во-вторых, наша пара обошла конкурентов во второй оценке. А это означает, что судьи готовы видеть Боброву и Соловьева на любых высотах. Надо только этой готовностью воспользоваться.

Турнир спортивных пар в Братиславе закончился абсолютно закономерной победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Пока Татьяна Волосожар и Максим Траньков сезон пропускают, а Ксения Столбова и Федор Климов никак его не начнут, именно эти фигуристы выглядят наиболее убедительно среди всей нашей сборной. Тарасова и Морозов, правда, ошибались как в короткой, так и в произвольной программе, но, во-первых, они наконец-то исполнили подкрутку в четыре оборота, а во-вторых, и по общему впечатлению выглядели мощно и свежо.

Нельзя не сказать добрых слов в адрес Юко Кавагути и Александра Смирнова. В январе прошлого года очередная тяжелая травма, на сей раз у партнерши, вновь выбила эту пару из строя. Но несгибаемые ученики Тамары Москвиной вернулись – и в Братиславе продемонстрировали, что их все еще не стоит списывать со счетов. Да, пока Кавагути и Смирнов не набрали стопроцентной формы, но и в нынешнем состоянии они выглядят весьма достойно.

В мужском одиночном катании в Братиславе первенствовал Сергей Воронов. Двукратный чемпион страны чисто исполнил в обеих программах четверной прыжок, чего не удалось ни одному из его соперников. Но для того, чтобы быть конкурентоспособным в более серьезной компании, 29-летнему фигуристу нужно прибавлять и в сложности программ, и тем более в качестве исполнения остальных элементов, помимо четверного. Стоит отметить третье место в столице Словакии 16-летнего Романа Савосина – а особенно ту сумму баллов, которую он набрал в произвольной программе. Для юниора 154 балла – отличный результат.  

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