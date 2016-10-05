Не ваше дело. Кому теперь заниматься «делом Гершковича»?

В среду контрольно-дисциплинарный комитет завершил рассмотрение «дела Гершковича». Итог: теперь его должен рассмотреть комитет по этике. Правда, у него нет руководителя. Так что непонятно пока, чье это теперь дело.

С этой ситуацией комитет разбирался неделю назад. Член исполкома РФС и президент ФНЛ Игорь Ефремов не всегда может уследить, как проходят лицензирование клубы с многмесячными долгами, но подделку подписи в письме Объединения отечественных тренеров (его возглавляет Гершкович) заметил. Тем более, такого уважаемого человека, как Курбан Бердыев. В письме сообщалось, что выдвижение Виталия Мутко на пост президента РФС противозаконно.

Сам Бердыев ни на первое, ни на второе заседание КДК не прибыл. Хотя именно его присутствие было самым необходимым. Ведь он единственный, кто не признал за свою роспись в документе. Остальные тренеры – Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев, Олег Романцев, Юрий Семин, Вагиз Хидиятуллин, Андрей Кобелев, Георгий Ярцев – претензий не имели.

…Михаил Гершкович, покидая Дом футбола, выглядел если не веселым, то отдохнувшим. И уже поэтому можно было сделать вывод: отстранения от футбола, которое грозило ему по ст. 122 дисциплинарного регламента, не будет.

- Вы же знаете, нас просят до официального оглашения ничего не комментировать, - извиняется Гершкович, направляясь к метро. А на вопрос «Вас же не отстранят?» отвечает так: «Мы разобрались в ситуации».

Подробнее об итогах рассказал председатель КДК Артур Григорьянц:

- Все присутствующие подтвердили, что подписи были поставлены с их согласия, - сообщил он. - Из приглашенных на заседание отсутствовали только Ярцев и Бердыев. Михаил Данилович подтвердил, что использование ксерокопий подписей вместо оригиналов было сделано с его ведома. И что он переговорил со всеми и получил на это согласие каждого. Однако, как мы знаем, Бердыев в СМИ заявил, что не читал документ и ничего подписывал.

Проанализировав все документы и высказывания участников, - продолжал Григорьянц, - мы не усматриваем в данном деле признаков нарушения статьи 122 дисциплинарного регламента РФС «Подделка документов». Но, учитывая все обстоятельства, пришли к выводу, что Михаил Данилович, скорее всего, пользовался своим положением и статусом. Один человек от своей подписи в документе все-таки отказался. Это признаки уже другой статьи. Она относится не к дисциплинарным отношениям, а к регламенту по этике РФС.

В итоге производство по делу в КДК прекращается. Но! В связи с возможным нарушением пунктов регламента по этике КДК обратился к Виталию Мутко. Потому что только президент РФС может передать дело в комитет по этике.

Правда, Виталий Леонтьевич после «возвращения» на должность президента союза не созывал комитет по этике ни разу. И потом у комитета по этике вот уже две недели нет руководителя, хотя на сайте РФС Владимир Лукин по-прежнему значится как его председатель.

Хорошо, что все так завершилось. И Гершкович в футболе остался. И про председателя комитета по этике вспомнили. А то как без него дальше?