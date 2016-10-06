Сергей Гимаев: Кубок мира показал КХЛ, как работать с прессой

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вы бы изменили в формате Кубка мира? Показалось, что последняя неделя турнира, с финалом до двух побед, слишком затянута.

- Это стечение обстоятельств, что в финал вышла сборная Европы. Играй там Россия, США или особенно сборная Северной Америки, это было бы круто. Кстати, самый большой рейтинг на турнире имел полуфинал Россия – Канада. А что еще было смотреть? Не игру же Швеция – Европа.

Европейцы оказались наихудшим сюжетом для организаторов, хотя они на деньги не попали – билеты на плей-офф были проданы заранее. Но ажиотажа вокруг матчей не было. Поэтому и думают сейчас, что Европу не позовут на следующий Кубок мира. У этой сборной не было огромного количества болельщиков.

А в целом меня в Торонто устроило все. И хоккей по качеству очень понравился. Он не был идеальным, как в конце сезона. Зато я посмотрел всех лучших игроков, включая Европу и Северную Америку. Круче никого в мире не было!

- Поразило, что на Кубке мира всё было открыто для прессы. Как мы в КХЛ можем к этому прийти?

- Обязательно надо менять регламент. Нужно делать общение с журналистами, как на Кубке мира, когда игроков приводили на подиумы, и они не убегали в раздевалки.

В каких-то клубах соблюдают эти правила – в том же ЦСКА. Но вообще КХЛ должна провести круглый стол с представителями газет и телевидения. Особенно с теми, кто работал на Кубке мира. Нужно все обсудить и внести правки в регламент, чтобы наш хоккей освещался еще лучше.

Вот простой пример, как относятся к прессе. Лучшие комментаторские позиции у меня были на Олимпиаде в Ванкувере. Все было замечательно в Сочи. На Олимпиадах больше уважают комментаторов и журналистов, потому что они рассказывают о турнире на весь мир. Даже на играх юниорских лиг созданы все удобства. Внимание к прессе должно быть максимальным! На Западе процветает реклама, раскрутка. А вот у нас, к сожалению, этого нет.

И еще меня поразило табло в Торонто. Оно было таким огромным, что я сидел в ложе, и экран был напротив моих глаз. Там так великолепно показывали повторы, что я забывал отрывать глаза от картинки, чтобы смотреть живой хоккей. Настолько качественно и крупно показывали игру, будто я сидел дома перед телевизором.

- Вы не думаете, что хоккей с шайбой может докатиться до уровня хоккея с мячом, в который хорошо играют две страны? Чехи ослабевают, словаки уже дошли до того, что им не разрешают заявить целую сборную на Кубок мира. Зато канадцы так сильны, что убивают интригу.

- Идешь по Торонто, и во всех барах смотрят бейсбол. А во время матча Чехия – США в моей ложе показывали американский футбол. Кстати, есть статистика, что в футбол в Канаде играют больше детей, чем в хоккей. Потому что футбол проще, а при школах Северной Америки есть отличные спортбазы.

О силе сборной Канады я соглашусь. Но что мы можем с этим поделать? Вот в Америке много людей занимаются хоккеем, там настоящий бум. Тем не менее сборная США неожиданно провалилась на Кубке мира. Однако там очень сильная хоккейная программа, и волноваться за судьбу этого вида спорта в Северной Америке не стоит. Хотя хоккею не хватает популярности в Европе и в частности в России. Нам нужно прилагать намного больше усилий для раскрутки игры.

В этой связи подчеркну важность чемпионата мира, который поднимает хоккей в странах второго эшелона – Германии, Франции, Италии, Норвегии… Схема турнира меня полностью устраивает. Вот у словенцев, не будь такого развития, разве появился бы Анже Копитар? А какой прорыв в хоккее сделала Дания! Я был там в 90-х, игроки еле ползали. Но теперь немало ребят выступают в НХЛ. Так что нельзя сокращать число участников чемпионата мира. А те, кто к этому призывают, не разбираются в хоккее.