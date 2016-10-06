«Шут гороховый! Мальчик для битья!» – кавказские бойцы ругают Емельяненко

4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. На данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что участие детей противоречит правилам.

Sovsport.ru собрал высказывания спортсменов которые остались недовольны словами Емельяненко.

Абубакар Вагаев: «Фёдор Емельяненко! Твоё время прошло, смирись и не пытайся нас контролировать. Ты потерял последнюю каплю уважения к себе, после своего гнилого хода. Это было подло и не по-мужски. Ты опустился в наших глазах. Петух».

Хусейн Халиев: «Фёдор Емельяненко! Ваше возмущение по поводу показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat детей в возрасте до 12 лет, вызывает негодование. Бои с участием детей проходили под соответствующим присмотром как рефери, судей и непосредственно родителей участников турнира. Все прекрасно знают какое отдельное внимание уделяет Глава Республики Герой России Рамзан Кадыров развитию именно детско – юношеского спорта в любом его направлении. Вы человек, некогда стоящий у истоков формирования союза смешанных единоборств в России, должны были поддержать этих мальчишек в их стремлении к победе, а не создавать себе дешёвый пиар. Ваше возращение в октагон оказалось провальным. Вы никак человек, никак спортсмен не смогли признать своё поражение и лишь благодаря вашим прошлым заслугам «победу» присудили вам. Эти мальчишки будущее смешанных единоборств мирового уровня».

Саид Нурмагомедов: «Фёдор Емельяненко! Своим письмом ты многих настроил против себя. Позор тебе. Я думал ты за развитие Мма, оказывается, наоборот. Не ожидал. Ахмат Сила назло всем».

Рамзан Эдилов: «Ахмат сила!» #ФедорМешокДерьма!

Григорий Дрозд: Емельяненко имеет полное право высказываться о турнирах ММА

Майрбек Тайсумов: «Друзья вот и закончился финальный турнир гран при Ахмат, по настоящему яркий и боевой. Хотел бы ответить всем тем которые яро пишут и недоумевают о показательных боях в котором участвовали наши будущие бойцы и защитники страны. Я не согласен с мнением, что подобные бои не должны проводиться, я бы мечтал оказаться на их месте, в их возрасте. Вы представляете какая это мотивация и стремление завоевывать свои цели для этих ребят. Эти мальчишки показывают пример многим ребятам своего возраста, я уверен многие захотят записаться на спортивные занятия, вести здоровый образ жизни, и также выйти перед огромной публикой. Но нет, вы лучше оставите своего сына дома, купите ему всякие айфоны, айпады, лишь бы отстал от вас и сидел дома. Вы сами психологически зомбируете своих детей, ограждая их от спортивных занятий и здорового образа жизни. Пускай они будут ходить на спортивные секции, учиться добиваться своих целей, самосовершенствоваться, и вот так же выйти на бой в своём юном возрасте, чем ходить по игровым клубам, курить и драться на улице».

Ушуков Беслан: «Ты шут гороховый! Мальчик для битья! Тебя что зависть душит?! Сходи к врачу проверить зрение, увидишь что это были детское показательное шоу! Петух!!!»

Валид Эдилов: «Дорогие друзья! В просторах интернета появилась информация, что Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко осудил показательные детские бои, которые прошли на GRAND-PRIX AKHMAT 2016, где приняли участие мои младшие братья Ахмад, Эли и Адам Кадыровы. Хотелось бы в нескольких пунктах ответить на это заявление. Во-первых: Фёдор должен был бы знать, что воспитание детей на Кавказе имеет особое место. Дух воинов присущ нам с рождения. И эти показательные бои были лишь частью этого воспитания. Хотя, что говорить о воспитании человеку, который воспитал брата-уголовника.

Во-вторых: эти безобидные поединки были направлены лишь на популяризацию данного вида спорта. Я думаю Фёдор должен нам быть благодарен, что мы за него делаем его работу. В-третьих: озабоченность Фёдора в соблюдении правил ММА и чистоты спорта, должна была проявиться по итогу боя с Фабио Мальдонадо, когда избитому, униженному Фёдору присудили победу его же судьи, которыми он командует. В-четвёртых: Фёдора многие считают лучшим бойцом современности. Когда Фёдор устремился на запад, где очень строгое отношение к допинг-контролю, вот тогда мы и увидели истинные способности Фёдора, который проиграл всем, кому только можно было. А последующее его участие в цирковых боях я и обсуждать не буду. Фёдор, твое время прошло и не тебе нас судить. Начни тренироваться, бейся с лучшими, докажи нам, что твое мнение должно иметь для нас значение. А пока…Собака лает, караван идет».

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Максим Гришин: «Позволить своим детям выступать в показательных боях, в одном турнире с профессиональными спортсменами, на такое способен не каждый!!! Рамзан Кадыров».

Хабиб Нурмагомедов: «В бойцовском мире пошёл, резкий резонанс, после того как Фёдор раскритиковал Турнир #Ахмат потому что там провели детские бои, я хотел бы поделиться своими мыслями и мнением:

Во первых я считаю что детско-юношеский спорт в стране очень важен и нужно его развивать и поддерживать не хуже чем взрослых, а среди детей ММА сейчас очень популярно и залы у нас в стране полны детьми, которые стремятся и мечтают выступать по ММА, именно по ММА а не по другим видам спорта. И то что показали по #МатчТВ как соревнуются дети я считаю что очень хорошо, и не могу понять почему Фёдор — фигура не маленькая в стране, если беспокоится на счёт детей ни разу не высказался на счёт того что у нас на центральных каналах показывают всякие дом2, универ и т д — где сплошной разврат, что может быть хуже этого, когда постоянно крутят по телеку разврат и наши дети смотрят это, ведь это влияет на них.

А Рамзан Кадыров постоянно организовывает спортивные турниры в Чечне, где соревнуются и выступают Атлеты со всей России, не только по ММА, но и по очень многим видам спорта, как ни крути и кто бы что не говорил, покажите хоть одного главу Республики, кто больше развивает и болеет за спорт, чем Глава Чечни, я такого не знаю.

И ещё хочу сказать, что мой Отец на всех молодежных и взрослых турнирах которые он организовывает, всегда делает детские бои, и по этой методике он вырастил более 20 Чемпионов Мира по разным видам единоборств, и воспитал с детских лет и вырастил Очень много профессиональных бойцов ММА, четыре из которых подписали контракт с UFC

Может Фёдору стоит поменять своё мнение, но как бы не было, я уверен что сотни тысяч мальчишек сидя у телеэкранов и смотря на них, мечтали бы оказаться на месте этих молодых бойцов в ту ночь и выступать на центральном телевидении и радовать своих родителей».

Михаил Малютин: «Дорогие друзья! появился очень не приятный комментарий в адрес лиги в которой я выступаю от президента Союза ММА Россиии. Касаемо нашего турнира, а точнее выступление на этом турнире детей!

Если по порядку, то говорить можно много, но лучше сначала спросить или выяснить все детали! во первых детские выступления носили исключительно ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ характер, о чем их уведомели заранее!!

Дальше, на турнире работала именно организация в которой президентом он является и они все видели, ну и сама организация которая носит исключительно отрицательный характер у всех бойцов за свое не компетентное судейство и постоянный бардак сначала бы разобралась в себе, а не лезла в чужой огород! АХМАТ вперед».