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Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не Асада

Андрей Симоненко
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Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: Sovsport.ru

Трехкратная чемпионка мира из Японии Мао Асада и бронзовая медалистка чемпионата мира 2016 года россиянка Анна Погорилая — вот две фигуристки, между которыми, как казалось, должна была разыграться борьба за победу на турнире «Финляндия Трофи» в пригороде Хельсинки Эспоо. Но в итоге и ту, и другую неожиданно обошла канадка Кейтлин Осмонд.

ЧАН И ЧЕН

Довольно необычное расписание на «Финляндия Трофи» как бы делит турнир на две части. Четверг и пятница отданы на откуп исключительно спортивным парам и девушкам. А в выходные наступит время выступать мужчинам и танцевальным дуэтам. Но на самом деле, к одиночникам здесь пристальное внимание уже сейчас. А точнее, к двум из них, почти однофамильцам — канадцу Патрику Чану и американцу Нэйтану Чену. Обоих на лед выведет Марина Зуева, тренер, выигравшая две последние Олимпиады... с танцорами.

Новость о переходе двух одиночников к самому успешному танцевальному тренеру мира, честно говоря, заставила задуматься — а зачем? Особенно насчет Чана. Трехкратный чемпион мира в прошлом сезоне испытывал явные технические проблемы — более всего со своим нелюбимым тройным акселем. А артистически он одарен и так. Чему же тогда Зуева сможет его научить?

- Патрик настолько сложившийся спортсмен, что трудно сказать, чему его еще можно научить, - заметила Зуева в разговоре со мной после тренировки, на которой ее новые ученики опробовали лед «Эспоо-Метро-Арены». - Скорее, ему надо создать комфортную атмосферу. А с комфортным состоянием на тренировках приходит и техническая стабильность. Над акселем же работаем — и мы, тренеры, и сам Патрик.

Чен же, по словам Зуевой, перешел к ней подтягивать артистическую оценку.

- Перед отъездом в Финляндию Нэйтан прокатал чисто произвольную программу с четырьмя разными четверными прыжками. Тулуп, сальхов, лутц, флип. Это уникально, такого в мире еще нет. Огромная заслуга в этом Рафаэла Арутюняна, который проделал большую техническую работу. Теперь надо поднять вторую оценку, - отметила тренер.

«СУДИЛИ СТРОГО, И ЭТО ХОРОШО»

Вторая оценка — великое дело, особенно когда плоховато с первой. Эта истина получила наглядное подтверждение на «Финляндия Трофи» в состязании спортивных пар. Канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд, двукратные чемпионы мира, произвольную программу откатали почти так же плохо, как и короткую. Практически из рук вон. Но по судейскому протоколу этого не скажешь. В общем, сначала человек работает на имя, потом имя работает на него — это как раз тот самый случай.

Кристина Астахова и Алексей Рогонов, единственные российские представители в этой дисциплине, были неидеальны и на первое место, конечно, не накатали. Но итоговый разрыв в 28 баллов — это чересчур. Происходившего на льду эти цифры не отражают.

- Для первого старта сезона неплохо, - так прокомментировал выступление учеников двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, тренирующий Кристину и Алексея. - Судили нас строго, и это даже хорошо — высокие оценки, которые иногда щедро раздают на внутренних стартах, спортсменов расслабляют. Что касается двукратных чемпионов мира, то они катались реально плохо, даже для начала сезона. Но обращать внимание на это не стоит. Зная особенности их тренировочного процесса, не сомневаюсь, что к главным турнирам они преобразятся.

ТРАГИЧЕСКИЕ МИНУСЫ

Преобразилась в пятницу та российская участница турнира одиночниц, которая накануне выглядела совсем неважно. Это Серафима Саханович — двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров, с нынешнего сезона окончательно перешедшая во взрослое катание. Увы, процесс взросления, как физический, так и эмоциональный, пока не позволяет талантливой 16-летней фигуристке демонстрировать свой потенциал. Но потенциал этот есть — о чем, например, свидетельствует уникальная комбинация тройной флип-ойлер-тройной флип, которую в мире не делает больше никто. В произвольной программе на турнире в Финляндии Саханович ее исполнила, но с недокрутом — плюс были еще несколько помарок в мелочах. И все равно это уже было неплохо. Серафиме надо терпеть и бороться — через переходный период иначе пройти невозможно.

Кульминация второго дня турнира пришлась, как и накануне, на вечер — когда должна была состояться развязка дуэли между россиянкой Анной Погорилой и трехкратной чемпионкой мира из Японии Мао Асадой. Но иногда случается так, что в споре двоих выигрывает кто-то третий. Асада в упрощенном варианте произвольной программы допустила ошибки. Погорилая ничего не упрощала, но почти каждый свой прыжок в своей трагической по настрою композиции выгрызала у льда зубами, насобирав судейских «минусов». И в итоге на первое место выскочила канадка Кейтлин Осмонд, которая откаталась чище всех. Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева с такими «подвигами» конкуренток могла попасть в тройку лучших, но сама упала дважды и оказалась только четвертой.

СТАТИСТИКА

«Финляндия Трофи». Эспоо

Итоговое положение

Спортивные пары

1. Дюамель/Редфорд (Канада) — 197,78. 2. Астахова/Рогонов (Россия) — 169,10. 3. Вартманн/Бломмарт (Германия) — 164,91.

Женщины

1. Осмонд (Канада) — 187,27. 2. Асада (Япония) — 186,16. 3. Погорилая — 182,80. 4. Туктамышева — 165,59... 8. Саханович (все - Россия) — 143,37.

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