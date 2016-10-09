Серафима Саханович: Мне часто говорят — может, тебе податься в эмо?

Нынешний сезон для вице-чемпионки мира среди юниоров 2014 и 2015 годов Серафимы Саханович — первый полноценный во взрослом катании. Пока у 16-летней фигуристки дела идут не очень — на первом старте сезона, турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе, она стала шестой, на соревнованиях «Финляндия Трофи» в Эспоо — восьмой. Но последний прокат произвольной программы обнадежил — многое в нем у Саханович получилось.

«Я верю в свои силы»

- Серафима, можно сказать, что произвольный прокат в Финляндии был хорошим?

- Нет!

- Опять нет?!

- Ну а вы видели, как я катаюсь на тренировках? Не понимаю, почему так происходит... Уже даже не расстраиваюсь по этому поводу. Я делаю все, что могу. Раньше думала, что мало катаюсь. Стала кататься больше. Думала, что мало бегаю. Стала больше бегать. Перед стартом не волновалась. Настраивалась по-другому. Мне уже столько советов дали — я от каждого что-то беру по чуть-чуть.

- Может быть, никого не слушать?

- Я не слушаю, но прислушиваюсь. И все равно не могу откатать так, как на тренировке.

- И что делать?

- Думаю, что надо еще больше кататься. Руки опускать я не буду. Я спортсмен, должна бороться за свое место. Кто бы что мне ни говорил, я буду кататься, и буду кататься у своего тренера (Евгения Рукавицына — прим.ред.). Буду работать и доказывать, что могу все сделать. Какой смысл рассказывать, что я хорошо катаюсь на тренировках - кто в это поверит, если на соревнованиях катаюсь плохо?

- Прогресс все-таки есть?

- Ну вот риттбергер во второй половине произвольной программы — на прошлых соревнованиях я его сделала еле-еле, а сейчас исполнила легко. Спокойно пошла и сделала. Вывалы на прыжках непонятные получились — может быть, из-за того, что у меня немного болит правая нога. Еще мне советуют сходить к психологу. Но я не верю в чужие силы. Я верю в свои силы.

«Услышала «хеллоу» — а это Патрик Чан!»

- У вас в этом сезоне новый каскад — флип-ойлер-флип, который никто не делает...

- Да. На самом деле, он мне дается легче, чем остальные каскады. Правда, судьи иногда не понимают, как его оценивать. Потому что я выезжаю из первого флипа, делаю ойлер, потом второй флип. А они смотрят и думают — может быть, это ошибка? Чтобы хорошо посчитали, нужно его исполнять идеально.

- Произвольную программу исполняете уже второй сезон. Может быть, немного приелась, из-за этого ошибки?

- Нет! Может быть, кому-то надоела, но мне нет. Мне нравится эта программа. Хотя, возможно, мы ее будем менять. А ошибки не из-за программы.

- Этот сезон для вас первый полноценный во взрослом катании. С этим нет сложностей?

- Ни в коем случае нет. Я в прошлом году много исполняла взрослый вариант программы, который подлиннее. И он не сильно отличается от юниорского. Хореографическая дорожка — в ней ничего такого нет. Ласточку сделала, в «кораблике» проехала, поулыбалась, полтора балла получила.

- Как вам было выступать в одном турнире с трехкратными чемпионами мира Мао Асадой и Патриком Чаном? Впервые ведь такое.

- Очень понравилось с Мао общаться. Она обычный человек — улыбается, здоровается. Я даже немножко боялась ей что-то сказать — а она сама со мной заговорила. А Патрика Чана встретила в продуктовом магазине. Не ожидала его увидеть. Слышу — кажется, мне кто-то сказал «хеллоу». Оборачиваюсь — а это Патрик. Ого, какие люди!

- Теперь старт в США на «Гран-при»...

- С которого меня, надеюсь, не снимут...

- Что ж за пессимизм отовсюду!

- Да я такой человек. Жду худшего и надеюсь на лучшее. Девиз это мой. Мне даже многие говорят: Сима, может тебе в эмо податься? Я почему-то всегда на все жалуюсь: это не то, это не так, я плохой спортсмен. У меня это сидит в голове. Кто вбил — не знаю. Постоянно думаю, что я хуже всех, что я позорюсь. Кто-то говорит: да ладно, у всех такое бывает. А я отвечаю: я не все, у меня не должно быть такого!

«Мечтаю о показательном номере под стихи Асадова»

- Может быть, вам больше смотреть веселых мультиков?

- А я смотрю веселые мультики! Вот только сегодня смотрела — японцы выпустили анимэ про русских фигуристов. Там есть такой Виктор, серенький блондинчик. Исполняет четыре четверных в произвольной программе, у него все круто. Юрий, юниор, хулиган, двери с ноги открывает. Хорошее представление у японцев о русских юниорах! Классный мульфильм на самом деле, я долго смеялась. Правдоподобно снят — там про финал «Гран-при», в нем по шесть участников. Есть фильмы про фигуристов, которые смотришь и не понимаешь, что за дичь. А тут все правильно, приятно смотреть.

- Евгения Медведева очень популярна в Японии. А вы?

- Женя, конечно, больше популярна. Она и выступала там больше, и сама все японское любит. Но вообще у нас эта любовь появилась одновременно с Женей. Когда мы съездили на финал «Гран-при» в Японию 2013 году. Даже, может быть, у меня раньше. У меня был дядя, папин брат, он очень любил анимэ — и, наверное, лет с четырех мне приносил диски. Я ставила и смотрела — а там кровища, резня!

- После этого рассказа сразу понятно, откуда пессимизм по жизни.

- Я правда очень люблю японские мультики. Еще когда каталась у Алины Юрьевны Писаренко, приучила ее смотреть их вместе. На сборах в Новогорске много анимэ смотрели. А потом и с Этери Георгиевной (Тутберидзе), когда я у нее каталась, тоже в Новогорске смотрели. И когда в Японии я побывала, мне там очень понравилось. Как в другой мир попала.

- Японские поклонники вас героиней анимэ изображали?

- Изображали. Совсем недавно, сразу после прокатов в Сочи, японцы нарисовали меня в синеньком платьице с маленькой собачкой Хатико. Такая милая картинка. И раньше часто рисовали. Хотя Женю, конечно, чаще. Но я не ревную. Конечно, каждый спортсмен хочет нравиться людям, нравиться судьям. Но чтобы нравиться судьям, надо постоянно чисто катать программы. Если ты спортсмен одного старта, судейскую любовь ты не завоюешь. Зрителям можно с одной программой понравиться, даже с помарками. Судьям — только с чистым катанием от старта к старту.

- Программу в образе героини анимэ не хочется исполнить? Видели же Медведеву на льду в образе Сейлор Мун.

- Если я сделаю что-то похожее, все скажут — Женя такое катала, ты все у нее слизала, дизлайк тебе! Так что буду гнуть свою линию. Но смотреть мультики, конечно, не перестану. Буду тихо продолжать любить это направление. А показывать буду то, что люблю не только его. Например, я обожаю поэзию и литературу. Знаю очень много стихов наизусть. Даже слишком много. Иногда в голове не помещаются. Мой бывший тренер, Алина Юрьевна Писаренко, заставляла меня перед каждым стартом рассказывать какой-нибудь стих или петь песню. Помню, первый раз когда спела дрожащим голосом, она сказала: «Так, а ну нормально пой!» И я спела нормально.

- Какие стихи любимые?

- Их так много... Эдуарда Асадова безумно люблю. Они так берут за душу, что я очень часто плачу, когда их читаю.

- Кристина Астахова и Алексей Рогонов поставили программу «Онегин», где катались под стихи.

- Я видела. Мне очень понравилось!

- Всем понравилось, только они ее поменяли.

- Наверное, потому что не совсем понятно будет иностранным зрителям. Что происходит на льду. Но мне, как любителю поэзии, безумно понравилась эта программа. Они ведь ее в Питер приезжали ставить, приходили к нам и катались на одном льду. Очень красиво.

- Вы бы хотели исполнить что-то подобное?

- Я мечтаю о показательном номере под стихи Асадова. Найти красивую музыку, чтобы под нее диктор читал стихи, а я под них красиво каталась. Надо будет предложить тренерам, может быть, сделаем что-то такое интересное...