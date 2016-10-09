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Сергей Павлов: В Туле есть возможность построить большую команду

Дмитрий Аполоник
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Павлов
Сергей ПавловИсточник: ФК «Арсенал» (Тула)

Корреспондент «Советского Спорта» пообщался с уволенным на этой неделе из тульского «Арсенала» тренером Сергеем Павловым.

- Сергей Александрович, после Вашей отставки прошло уже несколько дней, эмоции немного улеглись. Какие чувства сейчас испытываете?
- Пустота. Дело осталось недоделанным. Да и жили в таком ритме, что работали по двадцать восемь часов в сутки. Но такие моменты у меня уже были в жизни. Есть чувство неудовлетворенности, потому что стагнации не было, команда росла. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы двигались вперед. Есть досада, потому что я хотел людям показать более зрелый футбол на уровне премьер-лиги.

- Как считаете, можно было за время Вашей работы в Туле что-то сделать по-другому, или всё было правильно?
- Вы знаете, всегда задним числом кажется, что тут можно было поправить...Сложно сказать, но мы двигались вперед. Конечно, травмы подкосили, где-то недобрали очков. Первый этап (ФНЛ) мы прошли просто блестяще, а на втором (РФПЛ) уже нужны были несколько другие возможности в комплектации. Мы не затратили на игроков ни копейки денег, а играли с командами, у которых иные возможности. Да еще потеряли группу атаки в лице Шевченко, Бурмистрова, Горбанца, поэтому бедновато выглядели впереди. В последних матчах с Грозным и «Локомотивом» Бурмистров появился, уже стало полегче дышать. А так команда была выстроена, Мишка (вратарь Левашов) заиграл, Вергара, Горбатюк. Этот период надо было пережить, я был уверен, что эти полгода будут самыми тяжелыми. Я уже проходил такое не раз, зимой команду усилили бы несколько игроков, она бы почистилась. И восьмое-десятое место я всегда занимал.

- Нынешний «Арсенал» способен финишировать в десятке?
- Безусловно. Тем более губернатор решил глобальный вопрос финансирования клуба. И «Ростех», и «Роснефть» - это мощнейшие госкорпорации, которые сегодня спонсируют «Арсенал». Он где-то политически вопрос решал, мы своими результатами поддерживали. На этой основе можно строить большую команду, это самый главный итог. Есть возможность реализовать программу строительства большого клуба, а уж как её выполнит новое руководство - покажет время

- Каковы Ваши планы на ближайшее будущее? 
- Еще нет планов. Домой только приехал, выспался как следует. А в целом я в хорошей форме, готов работать. «Арсеналу» желаю только удачи, потому что там остались мальчишки, остались болельщики, которых я уважаю. С удовольствием буду приезжать в этот город, потому что здесь прошла довольно яркая часть моей жизни.

- В конце сентября у Вас было ощущение, что может произойти отставка?
- Когда тренер подписывает контракт, он делает первый шаг к своему увольнению. Я занимался своим делом, а решать руководству.

- Какие позиции Вы планировали усилить зимой?
- Сейчас уже некорректно говорить. В клубе остался мой помощник Козлов, он знает, что мы хотели сделать. Вопрос в том, чем ты располагаешь, мы еще не знали, какие у клуба будут возможности. Если бы совсем не было средств, все равно были люди, готовые к нам приехать. Да и в молодежном составе есть пару игроков, которые могли бы усилить команду.

- С Сергеем Кирьяковым общались?
- Нет, Серегу не видел. Но мы в хороших отношениях с ним.

- Что можете сказать о нем как о специалисте?
- Не могу оценивать. Знаю, что он работал с юношескими сборными. А футболист большой был.

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