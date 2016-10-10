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Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономом

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наталия Гончарова
Наталия ГончароваИсточник: Sovsport.ru

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата и призналась, что не хочет вспоминать Олимпийский турнир.

«К ДОЛГИМ ПОЕЗДКАМ ПРИВЫКЛИ»

- У «Динамо» непростой календарь: первый же матч - на выезде в Южно-Сахалинске. Тяжело даются такие перелеты?
- Непросто, хотя мы привыкшие, - улыбается Наталия, с которой мы встретились еще до отправления команды в гости к «Сахалину». – Со сборной часто приходится и в Китай летать, и в Бразилию, и в Америку. В конце концов, это часть нашей работы, к тому же – не самая тяжелая. Восемь часов до Южно-Сахалинска осилить можно. Правда, речь не только о времени, которое приходится проводить в воздухе. Тут накладывается и акклиматизация, и разница часовых поясов…

- Что лучше в данной ситуации – прилететь утром в день матча, чтобы не тратить время на акклиматизацию, отыграть – и сразу отправиться домой. Или добраться до места заблаговременно, отдохнуть, но при этом рисковать, что начнешь путать день с ночью?
- Сложно сказать. Мы вот летим за пару дней до игры. Все-таки, с самолета тоже непросто сразу выходить на площадку, - смеется Гончарова. – Думаю, тут нет единого рецепта – каждый реагирует на такие перелеты по-разному. Как это получится у нас – узнаем по результату матча.

- Летаете в такие рейсы экономом или бизнесом? Все-таки, волейболистки – девушки высокие…
- Экономом, увы, - вздыхает диагональная, ростом 196 см. – Все-таки, бизнес-класс, да еще на такое расстояние и на целую команду, обойдется слишком дорого. Конечно, и ноги потом на выходе болят, и спина затекает. Но, повторюсь, это не самое страшное, с чем приходится мириться. Тем более, такая поездка в чемпионате России у нас лишь одна. Отстреляемся – и дело с концом.

- Представьте, каково «Сахалину»!
- Так они сами в это ввязались. Что же нам теперь их жалеть?

«О СБОРНОЙ СЕЙЧАС НЕ ДУМАЮ»

- Кстати, вы уже упомянули о Бразилии. Сложно было отойти от поражения в четвертьфинале олимпийского турнира?
- Я не скажу, что мне кошмары снятся по ночам. Поначалу было непросто, но сейчас я об этом просто не думаю. Начинается клубный сезон, все мысли – о «Динамо», чемпионате России, Лиги чемпионов… То поражение, конечно, было болезненным, но у сборной еще появится шанс порадовать наших болельщиков. Например, на чемпионате Европы следующим летом. Однако до него пока далеко. А вспоминать олимпийский турнир, если честно, не хочется.

- Татьяна Кошелева признавалась, что даже если бы вы обыграли Сербию, это было бы незаслуженно. Да и, судя по ее словам, атмосфера в раздевалке отличалась от идеальной.
- Не знаю, что говорила Кошелева – я это интервью не читала. А рассуждать о сборной сейчас не хочу. Что было, то было. Давайте лучше о чем-нибудь другом.

- Тогда об Олимпиаде в целом. Удалось куда-то выбраться, что-то посмотреть?
- Толком нет. Нам рекомендовали не покидать Олимпийскую деревню – сугубо в целях безопасности. Все-таки, Рио – не самый спокойный город. Так что на другие соревнования мы не ездили, в качестве болельщиц нигде не выступали. Играли только собственные матчи.

- Скучно…
- Да не так уж и скучно было. Во-первых, в деревне тоже кипела жизнь. Постоянно пересекались с другими спортсменами, обсуждали какие-то новости, делились впечатлениями. Плюс посещали Русский дом, где всегда было чем заняться. Так что положительных эмоций хватало. Жаль, что для нас Игры закончились досрочно. Следующих-то ждать теперь еще четыре года.

- С кем из российской команды чаще общались?
- С гандболистками. Как-то так вышло, что мы встречались с ними чаще обычного. Классные девчонки – дружелюбные, общительные. Еще и золото выиграли – как же мы были за них рады! А какой у них тренер… Просто супер!

- Методы работы Евгения Трефилова, честно говоря, бывают неоднозначными.
- Нас-то он не тренировал, тут я судить ни о чем не буду, - смеется Гончарова. – А вот то, что Трефилов очень веселый, позитивный и общительный человек – факт. Всегда рассмешит, раззадорит, байку какую-нибудь расскажет. Скучно с ним точно не будет.

- Отдохнуть после Олимпиады успели?
- Да, нам дали достаточно времени на отпуск. Поехала на Украину, к родным. Наелась борща вдоволь! На море-то успела побывать еще до приезда в сборную, так что сейчас хотелось простого семейного отдыха в уютной домашней обстановке..

«ФАВОРИТЫ? ТРИ «ДИНАМО»

- Вернемся к Суперлиге. В прошлом сезоне вы говорили, что уровень конкуренции в чемпионате упал. Сейчас состав команд обновился – ушли «Воронеж» и «Омичка», добавился «Сахалин». Бороться станет сложнее?
- Не думаю. Круг фаворитов примерно очерчен, и он не очень большой. В целом же лига сильнее точно не стала. Хотя, конечно, чемпионат покажет.

- Вы в прошлом сезоне, наконец, обыграли «Динамо-Казань», взяли золото чемпионата. К тому же, из состава казанского клуба выбыла Екатерина Гамова, завершившая карьеру. Выходит, столичное «Динамо» теперь - главный фаворит?
- Мы стараемся об этом не думать. Многих соперников пока не видели в деле. С «Казанью» играли в предсезонке – они действительно пока выглядят не так, как раньше. Но вряд станут заметно слабее. К тому же, в прошлом сезоне мы их и с Гамовой обыграли. Да, это был лишь один матч, а не серия, как обычно, но ведь могли и уступить… Считать ли нас главными фаворитами? Это задача болельщиков. Если так думают – что ж, здорово, будем стараться оправдывать статус!

- Кто основные соперники?
- Еще два «Динамо» - краснодарское и казанское. И, возможно, «Уралочка». Но надо посмотреть, как команды начнут сезон.

- Вы в клубе с 2008 года. Не думали о переезде? Например, заграницу, как та же Кошелева, отправившаяся в стамбульский «Эджзаджибаши».
- Мне в «Динамо» комфортно. Я люблю свою команду, меня все устраивает в работе, в игре. Предложения были и есть, ими занимается мой агент. Но пока не вижу смысла что-то менять?

- Но сами ведь говорите – уровень российской Суперлиги упал. А ведь спортсменам всегда хочется играть с сильнейшими.
- Так есть же еще Лига чемпионов. Там-то серьезных соперников хватает! Так что проблем с мотивацией у нас нет, - смеется Наталия.

- Если клуб менять не планируете, как насчет фамилии? Вы уже успели побыть Обмочаевой, сейчас снова стали Гончаровой. Есть вероятность, что в ближайшем будущем снова придется менять паспорт?
- Вероятность есть всегда, - улыбается спортсменка. – Правда, вряд ли прямо в ближайшем. Но жизнь не стоит на месте. Так ведь?

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