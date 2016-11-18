От Марадоны до Еременко. Кто из футболистов попался на кокаине

Сегодня стало известно, что причиной дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко стала положительная допинг-проба, показавшая следы употребления кокаина. «Советский спорт» вспоминает футболистов, у которых были проблемы с наркотиками.

Диего Марадона

Регалии до кокаина: чемпион Аргентины, обладатель Кубка и суперкубка Испании, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка УЕФА, чемпион мира, чемпион мира в возрасте до 20 лет.

Регалии после: обладатель Кубка Артемио Франки.

Когда был пойман: Сам Марадона признавался, что впервые попробовал кокаин, когда выступал за «Барселону» в первой половине восьмидесятых. Но впервые он попался на его употреблении в 1991 году. В результате он был дисквалифицирован на 15 месяцев. После окончания срока дисквалификации это был уже совсем другой футболист.

Пол Гаскойн

Регалии: обладатель Кубка Англии, чемпион Шотландии, обладатель Кубка Шотландии.

Когда был пойман: Достоверно неизвестно когда именно он начал принимать наркотики. Из его слов складывается ощущение, что он делал это всю жизнь. Главный рецепт Гаскойна накануне матча – сделать кокаиновую дорожку и забить бутылкой виски. Со временем зависимость становилась только сильнее, и футболиста постепенно отстранили от сборной, а затем и клубы перестали интересоваться им. После завершения карьеры он является постояльцем вытрезвителей и полицейских участков.

Адриан Муту

Регалии до кокаина: чемпион Румынии

Регалии после: –

Когда был пойман: В 2004 году Муту был пойман на употреблении кокаина, дисквалифицирован на 7 месяцев и изгнан из лондонского «Челси», который к тому же обязал футболиста выплатить ему 14,3 миллионов фунтов.

В дальнейшем он дважды стал чемпионом Италии вместе с «Ювентусом», но был лишен этих титулов из-за коррупционного скандала. В 2010 году в его крови был найден запрещенный сибутрамин и Муту был дисквалифицирован на 9 месяцев и вновь изгнан из новой команды. И на его карьере, по сути, был поставлен крест.

Марк Боснич

Регалии до кокаина: обладатель Кубка Футбольной лиги, чемпион Англии, обладатель Межконтинентального кубка.

Регалии после: –

Когда был пойман: Лучший вратарь Океании XX века в 2003 году был пойман на кокаине в том же «Челси». Он утверждал, что наркотики ему подсыпали в коктейль, но в клубе не поверили и разорвали контракт.

Энди ван дер Мейде

Регалии до кокаина: чемпион Голландии, обладатель Кубка Голландии, обладатель Кубка Италии

Регалии после: –

Когда был пойман: Проблемы у ван дер Мейде начались с переездом в Англию в 2005 году. Причем они наваливались одна за другой. Измена, выпивка, а затем и наркотики. В 2006 году был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием. Вскоре с футболом ему пришлось завязать.

Гарри О'Коннор

Регалии до кокаина: обладатель Кубка России

Регалии после: обладатель кубка футбольной лиги Англии

Когда был пойман: Этого человека сгубила не Россия, хотя он выступал за «Локомотив» и «Томь», а расставание с ней. Переехав в Англию, в августе 2009 года он был пойман на кокаине. Клуб и футболист этот факт долгое время держали в тайне. Но в 2011 году его уже поймала полиция.

Пауло Сезар

Регалии: чемпиона мира, обладатель кубка Бразилии, обладатель межконтинентального кубка.

Когда был пойман: Проблемы у бразильца начались уже после завершения карьеры и продолжались 17 лет. За это время он был вынужден продать три квартиры и расстаться с золотой медалью 1970 года. Все ушло на кокаин.

Хосе Ангуло

Регалии до кокаина: –

Когда был пойман: В сентябре этого года на употреблении кокаина попался эквадорский нападающий Хосе Ангуло. В результате «Гранада» расторгла контракт с футболистом, которого приобрела за 4 млн евро этим летом.