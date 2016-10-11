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«Спартак» без Промеса: кто заменит и что из этого получится

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: Sovsport.ru

В матче квалификации ЧМ-2018 Голландия – Франция Квинси Промес покинул поле уже на 16-й минуте. Травма.

Уникальный случай

Спустя некоторое время история стала обрастать подробностями. У безоговорочного лидера «Спартака» и самого результативного игрока премьер-лиги по системе «гол+пас» повреждение голеностопа. Насколько все страшно – неизвестно. Во вторник вечером голландец вернется в Москву и в среду пройдет медобследование. Если травма окажется серьезной, ближайшие матчи «Спартака» – с «Ростовом» и ЦСКА – он пропустит.

В сборной Голландии нашему Антохе что-то не везет. С сентябрьского сбора он тоже вернулся не совсем здоровый. Тогда обошлось. К счастью для «Спартака» и к несчастью для «Локомотива». Может, обойдется и сейчас. Но Промес – настолько важная фигура для красно-белых, что в преддверии матча с «Ростовом» мы должны рассматривать все варианты. А вдруг застрянет в лазарете? И что тогда? Не дрогнет ли «Спартак»?

В таких случаях обычно изучают прецеденты: а как было раньше, что предпринимал тренерский штаб, насколько удачными получались замены и так далее. Но случай Промеса – уникальный. Приехав в «Спартак» в августе 2014-го, он не пропустил ни одного матча в премьер-лиги. Ни одного! За два с лишним года. Положиться на имеющийся опыт мы не можем – его просто нет. Поэтому остается только теория.

Сыграет ли Квинси Промес в матче «Спартак» – ЦСКА?

Четыре альтернативы

Теоретически заменить Промеса могут несколько игроков. Или на левом фланге (Зобнин будет справа), или на правом (Зобнин слева).

Во-первых, Попов. Он весной играл на левом фланге, а во время летнего межсезонья пробовался на правом. Массимо Каррера от использования болгарина на краю поля отказался. Он, забивающий, снится ему в центре. Вообще перевод Попова на бровку – одно из самых странных тактических решений в «Спартаке» за последнее время. Как всякий творческий игрок центральной оси, Ивелин чувствует себя там явно некомфортно.

Во-вторых, Мельгарехо. По тем игровым огрызкам, что достаются парагвайцу в этом сезоне, определить его форму не представляется возможным. А тот славный Лоренсо, раскрывший себя в «Кубани», почти полностью стерся из памяти. Скоростной игрок на фланге Калачева – это, безусловно, плюс для «Спартака». Оппонент будет больше думать об обороне. Беспокойство вызывает культура паса Мельгарехо, низкая для этого амплуа.

В-третьих, Зуев. После отставки Дмитрия Аленичева юное дарование перестало попадать в состав. Агент полузащитника даже намекнул о желании подопечного перейти в другую команду. Но вскоре после этого Александру выпал шанс напомнить о себе. В Хабаровске. Ноль удачных обводок, ноль острых передач почти за час игры. Кроме того, Зуев только в понедельник вернулся в общую группу. И можно только гадать, в какой он сейчас форме.

В-четвертых, Комбаров. В Италии все помешаны на тактики, и вряд ли Каррера является исключением. А потому можно ожидать сложной многоходовочки. Комбаров выдвигается в полузащиту, а Макеев, уже залечивший травму, или Ещенко занимают его место в обороне. Справа же может сыграть или кто-то из них или Кутин, или даже Маурисио. Но – все очень сложно и запутано, слишком много перестановок ради одной замены.

Очередная проверка

Теоретически могут быть и в-пятых, и в-шестых. Но уже понятно: альтернативной замены Промесу в «Спартаке» нет. Причем дело не только в той безумно полезной работе, которую проделывает голландец. Его нельзя заменить даже по позиции. У свободных художников, к коим относится Квинси, позиций не бывают. Они творят везде. Поэтому любая, даже самая удачная замена ударит по атакующему потенциалу «Спартака».

Впрочем, есть в этой истории и свой плюс. Для карреровского «Спартака», который по осени подвергается разным испытаниям, это будет еще одна проверка на прочность. Если вылет одного, даже самого ключевого игрока надломит команду, то грош ей цена. И не в лидерах ей быть, а брести во втором эшелоне. «Ростов» недавно потерял даже больше, чем «Спартак» – лишился линии обороны. Но уже дышит красно-белым в затылок.

Сравнительная характеристика (в среднем за 90 минут)

В премьер-лиге Попов Мельграехо Зуев Комбаров
Минуты 320 95 24 696
Удары 3 3 1
– в створ 43% 33% 50%
Передачи 34 20 64
– точность 69% 64% 84%
Ключевые передачи 5 2 3
– точность 62% 67% 54%
Единоборства 19 28 17
– выигранные 42% 46% 67%
Обводки 4 10 4
– удачные 54% 58% 80%
Подборы/перехваты 5 6 10
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