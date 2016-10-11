Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)1 : 1Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак2 : 3Авангард
Футбол  Германия2 : 0Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА3 : 6Йокерит
Футбол  Польша1 : 1Армения
Футбол  Словения0 : 0Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Мы не хотим быть в сторонке!

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кристина Астахова и Алексей Рогонов
Кристина Астахова и Алексей РогоновИсточник: Sovsport.ru

Россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов, участники чемпионатов мира и Европы, на недавних соревнованиях «Финляндия Трофи» заняли второе место в парном катании позади двукратных чемпионов мира из Канады Меган Дюамель и Эрика Редфорда. В интервью Sovsport.ru Кристина и Алексей рассказали о том, какие цели ставят на сезон и как надеются их реализовать.

«Должны следить даже за мелочами»

- Фигуристы всегда ставят цель побороть в первую очередь себя. Но люди любят сравнивать — особенно когда в турнире участвуют двукратные чемпионы мира. Для вас было важно достойно смотреться на их фоне?

Алексей Рогонов: Конечно, в короткой программе хотелось максимально приблизиться к чемпионам мира. Показать свое лучшее катание, к чему мы готовы. Но, к сожалению, не получился прыжок. И, к большому сожалению, нам не засчитали вращение. И мы отлетели назад на 10 баллов. Поскольку канадцы тоже допустили ошибки, шанс подобраться к ним близко был, но мы его не использовали.

Кристина Астахова: Мы, конечно, ставим задачу составить конкуренцию лидерам. И не только тем, с которыми соревновались в Финляндии. Соперничать с лучшими на «Гран-при», в том числе. Мы не хотим быть в сторонке.

- В чем вам нужно добавить, чтобы быть не в сторонке?

КА: Чисто кататься, выполнять те задачи, которые мы способны выполнять. Делать параллельный прыжок, следить за уровнями элементов. Даже на мелочи мы должны обращать внимание.

АР: За каждым элементом нужно следить. Зрители, возможно, не замечают, а судьи все видят — где оборотик недостоял, где пятую точку не опустил на тодесе. И это бьет по уровням, бьет по технической оценке — а следовательно, бьет и по компонентам. Свежий пример — нам в короткой программе не засчитали вращение. И для нас это было очень неожиданно, потому что два года мы это вращение делаем. Получилось же, что на усмотрение судей — могут засчитывать, могут нет.

- Вам объяснили, в чем дело?

АР: После смены ноги у меня получился слишком длинный въезд во вторую половину вращения, и его восприняли как два разных вращения. Соответственно, остались без элемента. Хотя за ним следили всегда.

- В этом году отменяют анонимность судейства — то есть можно, в принципе, подойти к конкретному человеку и спросить, что было не так. Вам это в плюс?

АР У нас и так система отработана. Перед крупными стартами к нам приходят специалисты, судьи, все оценивают, разбирают программы. Главное, что мы должны делать — исполнять их на усталости, на стрессе в соревновательных условиях. Что-то иногда выпадает. Но выигрывает тот, у кого все получается.

- Или у кого не получается, но он чемпион мира.

АР Это уже другая история.

«Четверной выброс пробовать пока страшновато»

- Вы уже пробовали исполнять четверные выбросы?

КА: Летом пробовали на полу. Я, наверное, пока не готова к четверным выбросам. Тяжело перейти, начинаешь теряться в оборотах. На льду пробовать мне их страшновато. Нужно либо дольше их делать на полу, либо целенаправленно работать только над четверными. У нас же идет сезон, и времени на такую целенаправленную работу нет.

- После четверного и к тройному возвращаться непросто?

АР: Да, после четверного стали постоянно перекручивать тройной. Это бьет по координации. Но в любом случае мы понимаем, что фигурное катание на месте не стоит, и нам нужно конкурировать с лидерами. Поэтому движемся в этом направлении, доверяем тренеру. Я думаю, он может грамотно подвести нас к исполнению этого элемента ультра-си, чтобы мы не получили травму. Но о конкретных сроках говорить пока рано.

- В нынешнем сезоне не будут выступать Татьяна Волосожар и Максим Траньков, еще не начали его Ксения Столбова и Федор Климов, Юко Кавагути и Александр Смирнов не до конца набрали форму. Вы чувствуете, что шансы попасть в тройку для выступления на чемпионатах мира и Европы как никогда велики?

АР: Мы всегда ставим такие цели. Для этого и тренируемся. Будем работать над этим, постараемся не травмироваться. А на чемпионате России уже все решится.

- Прорыв реален?

КА: Я бы не смотрела на проблемы соперников. И Ксения с Федором могут быстро войти в сезон, и Юко почти восстановилась. Все зависит от нас самих.

АР: Конечно, хочется побеждать. Будем стараться везде делать все по-максимуму.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаКогда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаРоссиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.Астахова и Рогонов стали вторыми в Финляндии, уступив только двукратным чемпионам мираРоссийский дуэт Кристина Астахова/Алексей Рогонов занял второе место на турнире в Финляндии, уступив только канадцам Меган Дюамель и Эрику Редфорду.Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Решение заменить программу было экстреннымРоссийская спортивная пара, занимающая второе место на турнире в Финляндии, выступила с короткой программой, подготовленной в экстренном порядке.Астахова и Рогонов идут вторыми на турнире в ФинляндииРоссийская пара уступает только двукратным чемпионам мира из Канады.Кристина Астахова: Нам поддержку вообще не засчитали, это серьезный промахРоссийская фигуристка Кристина Астахова, выступающая в паре с Алексеем Рогоновым, объяснила реакцию на оценки за произвольную программу на чемпионате Европы в Братиславе.Алексей Рогонов: Не только по лицам можно было прочитать недоумение из-за оценокРоссийский фигурист Алексей Рогонов, выступающий в паре с Кристиной Астаховой, остался недоволен оценками пары за произвольную программу.Волосожар и Траньков стали четырехкратными чемпионами Европы, Тарасова и Морозов выиграли бронзуВолосожар и Траньков стали четырехкратными чемпионами Европы, Тарасова и Морозов выиграли бронзуДвукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграла золото чемпионата Европы в Братиславе.Болливуд и отжиг рыжих. Две российские пары идут на медали чемпионата ЕвропыБолливуд и отжиг рыжих. Две российские пары идут на медали чемпионата ЕвропыТатьяна Волосожар и Максим Траньков лидируют после короткой программы в Братиславе, Евгения Тарасова и Владимир Морозов на третьем месте.Алексей Рогонов: Прыжок у Кристины, к сожалению, не получилсяАлексей Рогонов: Прыжок у Кристины, к сожалению, не получилсяРоссийские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов занимают седьмое место после короткой программы на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия). После проката Рогонов прокомментировал выступление пары.Волосожар и Траньков лидируют после короткой программы на чемпионате ЕвропыВолосожар и Траньков лидируют после короткой программы на чемпионате ЕвропыОлимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе.Открытый чемпионат России. Кто будет мешать нашим фигуристам брать медали ЧЕОткрытый чемпионат России. Кто будет мешать нашим фигуристам брать медали ЧЕВ среду в Братиславе стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, львиную долю медалей которого должны выиграть россияне.Ведущие российские фигуристы записали новогоднее обращение к болельщикамРоссийские звезды фигурного катания поздравили болельщиков с наступающим 2016-м годом.Кристина Астахова: Выступление в короткой программе превзошло наши ожиданияРоссийская фигуристка Кристина Астахова, выступающая в паре с Алексеем Рогоновым, высказалась о прокате короткой программы на чемпионате России в Екатеринбурге.Кавагути и Смирнов выиграли соревнование пар на Cup of ChinaЗавершилась произвольная программа в парном катании на этапе Гран-при в Китае. Российская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов стала победителем по итогам соревнований.Китайцы Суй/Хань выиграли Skate America, Столбова/Климов – четвертыеВице-чемпионы мира в парном катании Вэньцзинь Суй и Цун Хань стали победителями первого этапа Гран-при Skate America в Милуоки.Сегодня стартует первый этап Гран-при Skate AmericaСегодня в американском Милуоки начинается первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Это первые крупные соревнования зимнего сезона 2015/2016.Японская богиня и кукла Астахова. Как прошла неделя в фигурном катанииЯпонская богиня и кукла Астахова. Как прошла неделя в фигурном катанииSovsport.ru открывает еженедельную рубрику «Скейт-парад» - о том, чем жил мир фигурного катания в прошедшие семь дней.Артур Дмитриев: Астахова и Рогонов боялись менять произвольную программуТренер Артур Дмитриев рассказал о подготовке к новому сезону спортивной пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов.Канадцы Дюамель и Рэдфорд — чемпионы мира, Кавагути и Смирнов — пятыеКанадцы Дюамель и Рэдфорд — чемпионы мира, Кавагути и Смирнов — пятыеКанадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали лучшими по итогам двух программ среди спортивных пар на чемпионате мира в Шанхае. В произвольной программе они показали результат 144.55 балла.Дюамель/Рэдфорд выиграли короткую программу на ЧМ, Кавагути/Смирнов – четвертыеБронзовые призеры чемпионата мира Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали лучшими в короткой программе на чемпионате мира в Шанхае. Канадская пара получила от судей 76,98 балла.

Алексей Рогонов
Алексей Рогоноввсе новости
Кристина Астахова
Кристина Астаховавсе новости

Cпецпредложение