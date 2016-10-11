Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Мы не хотим быть в сторонке!

Кристина Астахова и Алексей Рогонов Источник: Sovsport.ru

Россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов, участники чемпионатов мира и Европы, на недавних соревнованиях «Финляндия Трофи» заняли второе место в парном катании позади двукратных чемпионов мира из Канады Меган Дюамель и Эрика Редфорда. В интервью Sovsport.ru Кристина и Алексей рассказали о том, какие цели ставят на сезон и как надеются их реализовать.

«Должны следить даже за мелочами»

- Фигуристы всегда ставят цель побороть в первую очередь себя. Но люди любят сравнивать — особенно когда в турнире участвуют двукратные чемпионы мира. Для вас было важно достойно смотреться на их фоне?

Алексей Рогонов: Конечно, в короткой программе хотелось максимально приблизиться к чемпионам мира. Показать свое лучшее катание, к чему мы готовы. Но, к сожалению, не получился прыжок. И, к большому сожалению, нам не засчитали вращение. И мы отлетели назад на 10 баллов. Поскольку канадцы тоже допустили ошибки, шанс подобраться к ним близко был, но мы его не использовали.

Кристина Астахова: Мы, конечно, ставим задачу составить конкуренцию лидерам. И не только тем, с которыми соревновались в Финляндии. Соперничать с лучшими на «Гран-при», в том числе. Мы не хотим быть в сторонке.

- В чем вам нужно добавить, чтобы быть не в сторонке?

КА: Чисто кататься, выполнять те задачи, которые мы способны выполнять. Делать параллельный прыжок, следить за уровнями элементов. Даже на мелочи мы должны обращать внимание.

АР: За каждым элементом нужно следить. Зрители, возможно, не замечают, а судьи все видят — где оборотик недостоял, где пятую точку не опустил на тодесе. И это бьет по уровням, бьет по технической оценке — а следовательно, бьет и по компонентам. Свежий пример — нам в короткой программе не засчитали вращение. И для нас это было очень неожиданно, потому что два года мы это вращение делаем. Получилось же, что на усмотрение судей — могут засчитывать, могут нет.

- Вам объяснили, в чем дело?

АР: После смены ноги у меня получился слишком длинный въезд во вторую половину вращения, и его восприняли как два разных вращения. Соответственно, остались без элемента. Хотя за ним следили всегда.

- В этом году отменяют анонимность судейства — то есть можно, в принципе, подойти к конкретному человеку и спросить, что было не так. Вам это в плюс?

АР У нас и так система отработана. Перед крупными стартами к нам приходят специалисты, судьи, все оценивают, разбирают программы. Главное, что мы должны делать — исполнять их на усталости, на стрессе в соревновательных условиях. Что-то иногда выпадает. Но выигрывает тот, у кого все получается.

- Или у кого не получается, но он чемпион мира.

АР Это уже другая история.

«Четверной выброс пробовать пока страшновато»

- Вы уже пробовали исполнять четверные выбросы?

КА: Летом пробовали на полу. Я, наверное, пока не готова к четверным выбросам. Тяжело перейти, начинаешь теряться в оборотах. На льду пробовать мне их страшновато. Нужно либо дольше их делать на полу, либо целенаправленно работать только над четверными. У нас же идет сезон, и времени на такую целенаправленную работу нет.

- После четверного и к тройному возвращаться непросто?

АР: Да, после четверного стали постоянно перекручивать тройной. Это бьет по координации. Но в любом случае мы понимаем, что фигурное катание на месте не стоит, и нам нужно конкурировать с лидерами. Поэтому движемся в этом направлении, доверяем тренеру. Я думаю, он может грамотно подвести нас к исполнению этого элемента ультра-си, чтобы мы не получили травму. Но о конкретных сроках говорить пока рано.

- В нынешнем сезоне не будут выступать Татьяна Волосожар и Максим Траньков, еще не начали его Ксения Столбова и Федор Климов, Юко Кавагути и Александр Смирнов не до конца набрали форму. Вы чувствуете, что шансы попасть в тройку для выступления на чемпионатах мира и Европы как никогда велики?

АР: Мы всегда ставим такие цели. Для этого и тренируемся. Будем работать над этим, постараемся не травмироваться. А на чемпионате России уже все решится.

- Прорыв реален?

КА: Я бы не смотрела на проблемы соперников. И Ксения с Федором могут быстро войти в сезон, и Юко почти восстановилась. Все зависит от нас самих.

АР: Конечно, хочется побеждать. Будем стараться везде делать все по-максимуму.