Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастся

Илья Кутепов в воскресенье провел первый матч за сборную, а вернувшись к тренировкам в «Спартаке», дал интервью «Советскому спорту».



«Занимайся футболом, а не уборкой»

– Свежие новости, Илья: Ставрополь назван самым благоустроенным городом России. Неожиданность?

– Ох ты! Приятно слышать такое про родной город. И да, это очень неожиданно.

– Давно дома были?

– В конце мая – начале июня.

– И как там? Порядок или было что прибрать?

– У нас всегда порядок, но, честно говоря, не думал, что наш город может попасть в такой рейтинг, стать первым.

– Ставрополь первый, «Спартак» первый... Осталось эту позицию сохранить.

– Точно. Тем более у нас хорошие возможности для этого. Мы хорошо стартовали. Да, случились осечки. Исправим.

– Вы-то в детстве Ставрополь делали чище? Может, в субботниках участвовали?

– Субботники? Нет, я всегда их прогуливал – мы с ребятами убегали в футбол играть.

– Хочешь стать футболистом – не ходи на субботники.

– Или занимайся футболом – не уборкой.

«Вася все сделал правильно»

– В общем, разобрались – в Ставрополе порядок. Но в обороне сборной, наоборот, – непорядок.

– Наверное нельзя сказать, что прямо непорядок. Сборная, как я говорил ранее в интервью, только формируется. Это новая команда, если сравнивать с той, что была на Евро. Не хватает сыгранности. На тренировках одно, а выходишь на матч – и все по-другому. Мы пока ищем связи между собой.

– Удивило, что ошибки допускали Смольников и Березуцкий – куда более опытные игроки, чем вы с Петровым.

– На их ошибках заострили внимание, потому что они привели к голам. Но они тоже люди, а не роботы. Со всеми случается...

– Вы видели, как перед первым голом Смольников почему-то бежал от игрока соперника к Березуцкому. Понимаете, что произошло?

– Не знаю. Надо в спокойной обстановке будет разобрать матч. А так мы буквально пробежались по моментам. Но этот разбор останется в раздевалке и на публику мы его выносить не станем.

– Березцукому в перерыве должны были вручить футболку за 100 матчей в сборной, но он отказался от церемонии. Вы Василия видели в тот момент?

– Он переживал. Понятно, атмосфера не та была перед перерывом. 1:3 проигрываем, только что автогол случился... Думаю, Вася правильно поступил – в такие моменты не до церемоний.

– Вы-то свою футболку сохранили? Все-таки первый матч за сборную в ней провели.

– Сохранил – и тут же подарил. У меня на трибуне были отец с братом – специально из Ставрополя приехали болеть. Так что оставил футболку им.

– До этого вы были в списке сборной как дополнительный игрок. На этот сбор попали в обойму. В чем разница?

– Во внутренних ощущениях. Когда видишь свою фамилию в сносочке внизу – это немного другие ощущения, нежели те, когда смотришь на фамилию уже в основном списке. Когда увидел ее там, меня это больше подстегнуло. Значит, все правильно делал на первом сборе. Теперь надо больше оборотов.

«Если забьем не по правилам, не признаюсь»

– Эмоции после матча с «Зенитом» еще скребутся где-то внутри?

– Забылось. Мы перешагнули игру, перелистнули страницу и оставили матч в прошлом.

- Побывал на записи программы «Свисток», где разбирали судейство Иванова. Эксперты признают ошибку арбитра, когда он не показал вторую карточку Кришито. Но посыл такой – не стоит «закрывать» Иванова. Мол, судья ошибся, с кем не бывает, надо исправляться. Вы разделяете эту позицию?

– Где-то судья ошибался, в том моменте с Промесом вторую карточку зенитовцу надо было давать – это все видели. А про наказание судьи не хочу говорить. Есть специальные комиссии, люди. Пусть они занимаются. Я не буду влезать в это.

– Если в сборной вы играли в новом сочетании, то в «Спартаке» защитная линия сладилась. Верно?

– Считаю, нам хватило предыдущих матчей, чтобы сыграться. Это и товарищеские игры, и чемпионат. В клубе у нас хорошее взаимопонимание.

– Это уже успех, учитывая, что раньше «Спартак» чуть ли не в каждом матче выходил с новой обороной.

– Если б людям давали притереться, может, что-то по-другому тогда складывалось. Но я могу только предполагать.

– В недавнем выпуске программы «Культ тура» ваш партнер по обороне Сальваторе Боккетти показал себя еще и как отличный футбольный комментатор. Вы так сможете?

– Не пробовал, так что не могу сказать, - смеется Илья. - А от Боккетти-коммент атора ребята в восторге были, конечно.

– На родине Сальваторе, в Италии, судья показал первую в истории зеленую карточку – за то, что игрок команды признался, что углового, который рефери назначил, не было. Если, например, «Спартак» забьет гол не по правилам, вы это увидите, а судья мяч засчитает, скажете арбитру, что гол надо отменить? Или все зависит от ситуации?

– Если «Спартак» забьет не по правилам, я не скажу об этом судье. Хотя такого не бывает. Во всяком случае, не помню случаев, чтобы «Спартак» забивал не по правилам. А если такое и случится – это будет «ответка» за то, что Иванов не дал вторую желтую за фол Кришито на Промесе.

«Бывало, Каррера водил за руку»

– Кстати о Промесе. Он травмировался в матче за сборную Голландии. Как он сейчас? Что говорят в команде?

– Пока новостей нет. Не видел Квинси на базе во вторник. Наверное, он на обследовании. В ближайшее время объявят. Будем надеяться, Квинси сможет сыграть с «Ростовом».

– Насколько «Спартак» сейчас зависит от Промеса?

– Скажу так: все ребята играют за «Спартак» на 100 процентов. Квинси – один из тех, кто делает большой вклад в общее дело.

- Во вторник обсуждалась информация, что Массимо Каррера будет уволен. Потом клуб это опроверг и вообще подал в суд за распространение такой информации. Красно-белую лодку опять пытаются раскачать?

– Да. Это попытка психологически повлиять на команду. Внести смуту.

– Не получится?

– Ни в коем случае. Возможно, эта информация даже станет дополнительной мотивацией для нас. «Спартак» пытаются сбить с пути, но нас это мотивирует.

– Много рассказывают, как строит защиту Курбан Бердыев – идейный вдохновитель «Ростова». Он водит игроков обороны за руку, показывая маневр. Массимо Каррера, дока по части защиты, тоже водил вас за руку?

– Бывали такие моменты. Особенно в первое время. Но сейчас мы понимаем и ориентируемся. С полувзгляда и полужеста понимаем, что тренер от нас хочет.

– «Ростов» – неприятный соперник для всех, для «Спартака», в частности. Вы не волнуетесь из-за возможной потери очков? Команда до этого уже дважды проиграла...

– «Ростов» – крепкая команда, но опаски, что мы можем оступиться, нет. Нам нужна победа.



