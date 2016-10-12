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Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастся

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Кутепов: Внести смуту в «Спартак» не удастся
Источник: Sovsport.ru

Илья Кутепов в воскресенье провел первый матч за сборную, а вернувшись к тренировкам в «Спартаке», дал интервью «Советскому спорту».

«Занимайся футболом, а не уборкой»

 Свежие новости, Илья: Ставрополь назван самым благоустроенным городом России. Неожиданность?

– Ох ты! Приятно слышать такое про родной город. И да, это очень неожиданно.

 Давно дома были?

– В конце мая – начале июня.

 И как там? Порядок или было что прибрать?

– У нас всегда порядок, но, честно говоря, не думал, что наш город может попасть в такой рейтинг, стать первым.

 Ставрополь первый, «Спартак» первый... Осталось эту позицию сохранить.

– Точно. Тем более у нас хорошие возможности для этого. Мы хорошо стартовали. Да, случились осечки. Исправим.

 Вы-то в детстве Ставрополь делали чище? Может, в субботниках участвовали?

– Субботники? Нет, я всегда их прогуливал – мы с ребятами убегали в футбол играть.

 Хочешь стать футболистом – не ходи на субботники.

– Или занимайся футболом – не уборкой.

«Вася все сделал правильно»

 В общем, разобрались – в Ставрополе порядок. Но в обороне сборной, наоборот, – непорядок.

– Наверное нельзя сказать, что прямо непорядок. Сборная, как я говорил ранее в интервью, только формируется. Это новая команда, если сравнивать с той, что была на Евро. Не хватает сыгранности. На тренировках одно, а выходишь на матч – и все по-другому. Мы пока ищем связи между собой.

 Удивило, что ошибки допускали Смольников и Березуцкий – куда более опытные игроки, чем вы с Петровым.

– На их ошибках заострили внимание, потому что они привели к голам. Но они тоже люди, а не роботы. Со всеми случается...

 Вы видели, как перед первым голом Смольников почему-то бежал от игрока соперника к Березуцкому. Понимаете, что произошло?

– Не знаю. Надо в спокойной обстановке будет разобрать матч. А так мы буквально пробежались по моментам. Но этот разбор останется в раздевалке и на публику мы его выносить не станем.

 Березцукому в перерыве должны были вручить футболку за 100 матчей в сборной, но он отказался от церемонии. Вы Василия видели в тот момент?

– Он переживал. Понятно, атмосфера не та была перед перерывом. 1:3 проигрываем, только что автогол случился... Думаю, Вася правильно поступил – в такие моменты не до церемоний.

 Вы-то свою футболку сохранили? Все-таки первый матч за сборную в ней провели.

– Сохранил – и тут же подарил. У меня на трибуне были отец с братом – специально из Ставрополя приехали болеть. Так что оставил футболку им.

 До этого вы были в списке сборной как дополнительный игрок. На этот сбор попали в обойму. В чем разница?

– Во внутренних ощущениях. Когда видишь свою фамилию в сносочке внизу – это немного другие ощущения, нежели те, когда смотришь на фамилию уже в основном списке. Когда увидел ее там, меня это больше подстегнуло. Значит, все правильно делал на первом сборе. Теперь надо больше оборотов.

«Если забьем не по правилам, не признаюсь» 

 Эмоции после матча с «Зенитом» еще скребутся где-то внутри?

– Забылось. Мы перешагнули игру, перелистнули страницу и оставили матч в прошлом.

- Побывал на записи программы «Свисток», где разбирали судейство Иванова. Эксперты признают ошибку арбитра, когда он не показал вторую карточку Кришито. Но посыл такой – не стоит «закрывать» Иванова. Мол, судья ошибся, с кем не бывает, надо исправляться. Вы разделяете эту позицию?

– Где-то судья ошибался, в том моменте с Промесом вторую карточку зенитовцу надо было давать – это все видели. А про наказание судьи не хочу говорить. Есть специальные комиссии, люди. Пусть они занимаются. Я не буду влезать в это.

 Если в сборной вы играли в новом сочетании, то в «Спартаке» защитная линия сладилась. Верно?

– Считаю, нам хватило предыдущих матчей, чтобы сыграться. Это и товарищеские игры, и чемпионат. В клубе у нас хорошее взаимопонимание.

 Это уже успех, учитывая, что раньше «Спартак» чуть ли не в каждом матче выходил с новой обороной.

– Если б людям давали притереться, может, что-то по-другому тогда складывалось. Но я могу только предполагать.

 В недавнем выпуске программы «Культ тура» ваш партнер по обороне Сальваторе Боккетти показал себя еще и как отличный футбольный комментатор. Вы так сможете?

– Не пробовал, так что не могу сказать, - смеется Илья. - А от Боккетти-комментатора ребята в восторге были, конечно.

 На родине Сальваторе, в Италии, судья показал первую в истории зеленую карточку – за то, что игрок команды признался, что углового, который рефери назначил, не было. Если, например, «Спартак» забьет гол не по правилам, вы это увидите, а судья мяч засчитает, скажете арбитру, что гол надо отменить? Или все зависит от ситуации?

– Если «Спартак» забьет не по правилам, я не скажу об этом судье. Хотя такого не бывает. Во всяком случае, не помню случаев, чтобы «Спартак» забивал не по правилам. А если такое и случится – это будет «ответка» за то, что Иванов не дал вторую желтую за фол Кришито на Промесе.

«Бывало, Каррера водил за руку»

 Кстати о Промесе. Он травмировался в матче за сборную Голландии. Как он сейчас? Что говорят в команде?

– Пока новостей нет. Не видел Квинси на базе во вторник. Наверное, он на обследовании. В ближайшее время объявят. Будем надеяться, Квинси сможет сыграть с «Ростовом».

 Насколько «Спартак» сейчас зависит от Промеса?

– Скажу так: все ребята играют за «Спартак» на 100 процентов. Квинси – один из тех, кто делает большой вклад в общее дело.

- Во вторник обсуждалась информация, что Массимо Каррера будет уволен. Потом клуб это опроверг и вообще подал в суд за распространение такой информации. Красно-белую лодку опять пытаются раскачать?

– Да. Это попытка психологически повлиять на команду. Внести смуту.

 Не получится?

– Ни в коем случае. Возможно, эта информация даже станет дополнительной мотивацией для нас. «Спартак» пытаются сбить с пути, но нас это мотивирует.

 Много рассказывают, как строит защиту Курбан Бердыев – идейный вдохновитель «Ростова». Он водит игроков обороны за руку, показывая маневр. Массимо Каррера, дока по части защиты, тоже водил вас за руку?

– Бывали такие моменты. Особенно в первое время. Но сейчас мы понимаем и ориентируемся. С полувзгляда и полужеста понимаем, что тренер от нас хочет.

 «Ростов» – неприятный соперник для всех, для «Спартака», в частности. Вы не волнуетесь из-за возможной потери очков? Команда до этого уже дважды проиграла...

– «Ростов» – крепкая команда, но опаски, что мы можем оступиться, нет. Нам нужна победа.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» - «Ростов»?


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