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Ронда идет в «клетку». Интересные факты из жизни спортсменки, изменившей ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ронда Роузи
Ронда РоузиИсточник: Global Look Press

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Ронда Роузи (12 побед, 1 поражение) возвращается в октагон. 30 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе она проведет поединок против нынешней обладательницы титула Аманды Нуньес.

«Советский спорт» вспоминает самые интересные факты из жизни 29-летней спортсменки, которая подняла женский ММА на новый уровень еще тогда, когда о Коноре Макгрегоре почти ничего не было известно.

- Отец Ронды, Рон Роузи покончил жизнь самоубийством, когда девочке было всего восемь лет. У отца была травма позвоночника, которую он получил, катаясь на санках с дочкой. Боль была такая невыносимая, что он решил уйти из жизни.

- Ронда в 2008 году представляла США на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях по дзюдо она завоевала бронзовую медаль. Чуть левее выступающей бедренной кости у Ронды выбиты Олимпийские кольца. Ногу спортсменки у голеностопа опоясывает надпись citius altius foryius (Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»).

- В августе 2010-го Роузи провела первый поединок в любительском ММА. Всего за тот год она трижды побеждала своих соперниц. Первый профессиональный поединок она провела в марте 2011 года. Он длился всего 23 секунды.

- Еще в 2013 году женские поединки в ММА не были популярны. Президент Дана Уайт тогда говорил, что женским боям не бывать. Однако, популярность Роузи все изменила. В 2013 году Роузи получила приглашение в UFC и стала первой чемпионкой организации.

- Тренером Роузи является армянин Эдмонд Тавердян. После поражения Ронды в поединке против Холли Холм он подвергся критики со всех сторон. Мама Ронды критиковала его больше всех.

- Мама Ронды – профессор математики и генеральный директор компании 7 Generation Games. В 1984-м Анна-Мария де Марс была отличной спортсменкой – стала первой американкой, выигравшей чемпионат мира по дзюдо.

- В 2012 году спортсменка снялась обнаженной для обложки ESPN Body Issue. Мир увидел такой Роузи, благодаря ее бывшему парню. Молодой человек тайком фотографировал Роузи. Когда Ронда узнала об этом, пара разошлась. Для того, чтобы он не отомстил ей, она решила сыграть на опережение и оголиться для издания.

- В 2013 году Сильвестр Сталлоне выбрал Ронду для съемок в своем фильме «Неудержимые 3», где она снялась в роли бывшей вышибалы и начинающей наемницы Луны. В фильме «Форсаж 7» сыграла начальницу охраны по имени Кара. На 2016 год было запланировано начало съемок новой версии фильма «Дом у дороги» в оригинальной версии которого снимался Патрик Суэйзи. Ронда должна была сыграть не просто центрального женского персонажа, а героя Патрика Суэйзи.

- В августе 2015 года журнал Forbes поместил Ронду Роузи на восьмое место в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира с годовым заработком в 6,5 миллиона долларов. Специалисты Forbes подсчитали, что заработок Роузи за бои составил 3 миллиона долларов, а остальные 3,5 млн она получила от других видов деятельности.

- 15 ноября 2015 года потерпела первое поражение в карьере и лишилась чемпионского пояса UFC. Холли Холм удалось нокаутировать Роузи во втором раунде хайкиком.

- 30 декабря Ронда вновь выступит в октагоне. Ей дали шанс сразиться за титул чемпионки против Аманды Нуньес.

«Вы спрашиваете, хочу ли я иметь от Федора Емельяненко 57 детей?  Это действительно так. Правда, насколько я знаю, он женат, так что я не могу себе этого позволить. Он был тем бойцом, благодаря которому я открыла для себя мир ММА. В общем, я никогда не воспринимала все это как реальную вещь, пока спустя пару лет один мой друг не показал мне хайлайт Федора Емельяненко, и это просто взорвало мой мозг. Я тогда подумала, что это самое невероятное зрелище, которое я видела за всю свою жизнь, и что этот парень неимоверно крут. С тех пор он олицетворял для меня образ ММА, и ни для кого не секрет, что я всегда была влюблена в Федора Емельяненко. И при этом он остается единственной звездой ММА, с которой я еще не встречалась. Наверное, оно и к лучшему, иначе при встрече я бы начала переливаться 19-тью оттенками красного и, в конце концов, упала бы в обморок. Думаю, что он никогда не прочтет ни один из моих комментариев по этому поводу. Очень надеюсь на то, что это никто не переведет на русский язык и не покажет ему. Так что, я до сих пор готова осилить 57 детей. 58? Ну, если он захочет еще одного, ради него я согласна и на 58». 

Отрывок из интервью Ронды Роузи. 2014 год. 


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