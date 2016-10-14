Опять выборы: как меняется власть в российском спорте. Часть 2

Елена Исинбаева навестила Совет Федерации, гле сенаторы ее тепло приветствовали. Если она возглавит ВФЛА, ей придется ускоренными темпами осваивать ремесло чиновника. Источник: РИА «Новости»

Выборы нынешней осенью в моде: в России уже определились с депутатами Госдумы, в США скоро назовут имя нового президента. В спортивных федерациях выборы традиционно проходят после Олимпийских игр. Мы собрали о них полную информацию, а также попытались предсказать их исход.

Первая часть здесь. Сегодня – окончание исследования «Советского спорта».

КОННЫЙ СПОРТ

1. ОВК пройдет 10 декабря.

2. Действующий президент Федерации Сергей Маслов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок, и предложил в качестве кандидата вице-президента ФКСР Владимира Белецкого, который на данный момент является единственным официально подавшим заявку кандидатом.

Наш комментарий. Белецкий с большой долей вероятности возглавит федерацию.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1. ОВК пройдет 9 декабря.

2. Главный претендент на должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Конкуренцию ей готов составить чемпион Пекина Андрей Сильнов.

Наш комментарий. Исинбаеву поддержали руководители Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), а также действующий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который уже заявил, что должность покидает. Шансы Исинбаевой на пост главы организации близки к ста процентам.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

1. ОВК пройдет 3 декабря.

2. Действующий президент ВФПС Владимир Силкин точно не останется без конкурентов, хотя их имена пока не известны.

Наш комментарий. Игры в Рио принесли нам первую олимпийскую медаль в парусном спорте за 20 лет – бронзу добыла 19-летняя Стефания Елфутина (класс RS:X). Так что прогресс налицо. Но гарантирует ли это Силкину сохранение своего поста – вопрос. Борьба за президентское кресло ожидается жаркой.

ПЛАВАНИЕ

1. ОВК пройдет 10 ноября в Казани.

2. Пока лишь нынешний президент федерации Владимир Сальников выдвинул свою кандидатуру.

Наш комментарий. Некоторое время назад достаточно активно лоббировалась идея создания единой федерации водных видов по примеру международной ФИНА, которая объединяет плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание. На роль президента планировали выдвинуть Алексея Власенко, который сейчас возглавляет две из вышеприведенных федераций. Однако постепенно тема объединения сошла на нет, на ближайших выборах Власенко должен поддержать Сальникова.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

1-2. 20 октября на заседании президиума Российской федерации прыжков в воду будет определена дата отчетно-выборной конференции. Поэтому пока нет зарегистрированных кандидатов на пост главы федерации.

Наш комментарий. Если действующий президент Алексей Власенко выдвинет свою кандидатуру, его шансы на победу будут велики.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

1. ОВК пройдет 23-24 октября.

2. Нынешний президент федерации Николай Макаров точно примет участие в выборах. Его конкуренты пока свои кандидатуры не выдвигали.

Наш комментарий. Российские спортсмены были в числе претендентов на медали в Рио, но остались без наград. Однако у сборной есть резерв для роста. Работу федерации провальной назвать нельзя. Так что Макаров, скорее всего, сохранит свой пост.

РЕГБИ-7

1. ОВК назначена на 17 декабря.

2. Официально кандидат пока один – действующий глава федерации Вячеслав Копьев. Однако велика вероятность, что конкуренцию ему составит вице-президент Российской регбийной премьер-лиги Мамука Лосаберидзе.

Наш комментарий. Даже если Лосаберидзе выставит свою кандидатуру, как неоднократно обещал, шансов выиграть борьбу у Копьева у него немного. При этом российскому регби есть куда развиваться - отобраться на олимпийский турнир в Рио наши сборные по регби-7 не смогли.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

1. ОВК пройдет 21 ноября.

2. Временно исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко уже объявил о своем желании баллотироваться на следующий срок. Кроме него, на сегодня других кандидатов нет.

Наш комментарий. Почти наверняка Власенко будет избран на пост главы федерации.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

1. ОВК запланирована на январь.

2. Кандидатуры на пост главы еще не выдвигались.



Наш комментарий. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) под руководством Вячеслава Аминова работает успешно. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Александр Лесун выиграл золото. Перемены в руководстве Федерации очень маловероятны.

СТРЕЛЬБА

1. ОВК пройдет 22 октября.

2. Действующий президент Владимир Лисин пока не определился с решением выдвигаться на следующий срок. Других кандидатов тоже пока нет. Согласно регламента, Лисин и другие возможные кандидаты могут объявить о своем решении прямо на конференции.

Наш комментарий. Российские стрелки в Рио-2016 завоевали 2 серебра, 2 бронзы, установили два олимпийских рекорда. Если Лисин все же решит избираться, конкурировать с ним будет трудно.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

1. ОВК запланирована на февраль 2017 года.

2. Пока никто не выдвигал свою кандидатуру на пост главы федерации.

Наш комментарий. Выступление стрелков из лука на Играх в Рио можно назвать успешным (1 серебро). Если действующий президент Владимир Ешеев решит баллотироваться на следующий срок, его шансы на победу велики.

ТЕННИС

1. ОВК пройдет 22 октября.

2. Скорее всего, действующий глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев будет переизбираться на безальтернативной основе.

Наш комментарий. Тарпищев руководит ФТР с 1997 года и вряд ли в ближайшем будущем покинет свой пост. Его авторитет в российском и мировом теннисном мире слишком велик, да и результаты сборной не разочаровывают – Игры в Рио принесли нам золото в женском парном разряде (чемпионками стали Елена Веснина и Екатерина Макарова).

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

1. ОВК пройдет 3 февраля 2017 года.

2. Кандидатуры будут выдвинуты не ранее, чем за месяц до даты выборов.

Наш комментарий. Позиции действующего президента Александра Бабакова очень прочны.

ТХЭКВОНДО

1. ОВК пройдет в ноябре.

2. Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов уже заявил о желании баллотироваться на новый срок.

Наш комментарий. На Играх-2012 россияне завоевали 2 бронзы, в Рио-2016 у нас серебро. Шансы на переизбрание Терехова на новый срок велики.

ТРИАТЛОН

1. ОВК состоится 23 декабря.

2. Действующий президент Сергей Быстров пока не объявил о своем желании баллотироваться на новый срок. По нашей информации, еще несколько человек собираются выдвинуть свои кандидатуры.

Наш комментарий. Исход выборов непредсказуем.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

1. ОВК пройдет 22 ноября во Владимире.

2. На данный момент кандидатов трое: и.о. президента ФТАР Максим Агатипов, глава попечительского совета ФТАР Сергей Еремин и член технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Вячеслав Клоков.

Наш комментарий. Агатипов выдвинут предыдущим руководством. У Еремина есть деньги и влияние. Именно он в последнее время контактировал с президентом IWF Тамашем Аяном. За кого проголосуют руководители региональных федераций, трудно сказать. На наш взгляд, больше шансы на победу у Сергея Еремина.

ФЕХТОВАНИЕ

1. ОВК намечена на конец января 2017 года.

2. Действующий президент Александр Михайлов планирует выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. На данный момент другие претенденты на пост главы федерации не выдвигались.

Наш комментарий. Российские фехтовальщики очень успешно выступили на Олимпиаде в Рио (4 золота, 1 серебро, 2 бронзы). Шансы Александра Михайлова победу в выборах велики.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

1. ОВК пройдет 1 декабря.

2. Пока очевидный кандидат один – действующий глава федерации Николай Александров.

Наш комментарий. Работа Александрова, выбранного главой ФКТР полтора года назад на внеочередном заседании исполкома федерации, всех устраивает. Результаты наших сборных в этом виде спорта оставляют желать лучшего (в Рио-2016 мы не выступали), но, по большому счету, Россия исторически не была сильна в хоккее на траве. Ожидать смены руководства здесь не стоит.