Теряя бойцов, набирая очки. Как ЦСКА обошел «Спартак»

Бибрас Натхо и Зоран Тошич Источник: Sovsport.ru

На матч против «Уфы» ЦСКА вышел без трех ключевых игроков основного состава. Несмотря на это, армейцы одержали победу - без шума и пыли, на классе.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Мне, наверное, показалось, но настроение у армейцев в пятницу ранним вечером было не очень. Грусть читалась в глаза Леонида Слуцкого, который давал предматчевое интервью. Ключевой созидатель Роман Еременко отстранен от футбола решением УЕФА. Алан Дзагоев, который хорош как в отборе, так и в нападении, давно травмирован (странно, но сначала речь шла о микроповреждении). Основной вратарь Игорь Акинфеев остался в запасе. Вроде как готов и во вторник против «Монако» играть сможет. Но пока - поберегли.

Добавляем к этому Астемира Гордюшенко в опорной зоне и присевшего на лавку Ласину Траоре, вместо которого в атаку вышел Алексей Ионов, и получаем сочетание, в котором мы с вами ЦСКА в официальных матчах еще ни разу не видели. Интересно? Аж жуть!

Было ли заметно на поле, что у ЦСКА проблемы с составом? Не так, чтобы очень. Мяч держался, передачи проходили, издалека били, стандарты зарабатывали. После первого же углового и забили, Василий Березуцкий пробил под перекладину - 1:0. Один угловой на весь первый тайм у хозяев и такой «нажористый», один на две команды удар в створ и такая эффективность! Вот как надо дорожить опасным моментом, друзья мои!

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА

Оборонялась ли «Уфа» так же яростно, как в матчах против «Локомотива» и «Спартака»? Да, конечно. Четыре защитника, пять полузащитников, каждый стережет свою зону. На мяч бросаются как цепные псы, в подкаты идут не думая, а в голове у каждого мысль: «Как бы в контратаку убежать?»

Правда, с контратаками в первом тайме была непонятка - вроде как их должны были чаще проводить защищающиеся уфимцы, но так получалось, что острее они выходили у армейцев. В остальном же типичный расклад «хозяева - гости» с припаркованным в штрафной Андрея Лунева автобусом и владением мяча 60 на 40 в пользу сами знаете кого.

Честолюбивые дублеры ЦСКА в общем и целом не подкачали, Гордюшенко в первом тайме отдал более 20 передач, из которых 87 процентов оказались точными. Чепчугов тоже не пожарил. Кстати, знаете ли вы, когда Сергей последний раз выходил в основе в чемпионате России? Три года назад, в октябре 2013 года, когда ЦСКА проиграл 0:3 «Зениту».

ВЕРХИ НЕ ХОТЯТ, НИЗЫ НЕ МОГУТ

Второй тайм дарил зрелище редкое и удивительное - «Уфа» проводила его в позиционном нападении. Получалось примерно так же, как и у ЦСКА в тайме первом - без ударов в створ, без острых моментов, много игры в центре поля и минимум - у штрафной площади.

ЦСКА медленно, но верно вел матч к своей фирменной победе со счетом 1:0. Верхи турнирной таблицы, то есть хозяева, идти вперед не очень-то и хотели. Низы, то есть гости, не шибко-то и могли.

Аплодисменты сорвал главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, прямо по ходу игры он в прямом телевизионном эфире прокомментировал проводимые им замены. Браво, Виктор Михайлович! Когда вы все успеваете - и командой управлять, и интервью раздавать?

Если судить по цифрам на табло, в пятницу вечером второе у вас получалось все чуть лучше, чем первое.

Хотя «Уфа» в конце матча давила и забить могла. Самые хорошие моменты были у футболиста с грустной фамилией Безденежных - не попадал он в ворота. Может, ему вместо фамилии имя на футболке написать? Сейчас это можно.

Не будем гневить Бога, несколько ярких минут настоящего футбола этот матч нам подарил. Если вы болельщик ЦСКА либо «Уфы», вам совершенно точно было интересно. Если вы таковыми не являетесь, учитесь получать удовольствие от того, как Слуцкий латает дыры и от тактических ходов Гончаренко.

«Уфа» впервые в этом сезоне проиграла одному из лидеров чемпионата России. Думали ли вы, что это случится только в 10 туре?