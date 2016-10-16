«Сможет ли Тарасенко обогнать Овечкина в гонке снайперов?» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Теперь понятно, почему «Сент-Луис» называют одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. «Блюзмены» одержали три победы в трех стартовых матчах. Теперь над «Рейнджерс».

Счет открыл Владимир Тарасенко, когда отлично выбежал на вратаря и реализовал этот выход «1 в 0». На это «рейнджеры» ответили шайбой Крайдера, который очень хорош и набрал 2 (1+1) очка. Но потом забил Штястны, а вскоре Тарасенко поучаствовал в шайбе, которую в ворота загнал защитник Пьетранжело.

Надо отметить 30-летнего вратаря Картера Хаттона, который перешел из «Нэшвилла» и дебютировал в составе «Блюз». Второй гол от Зибанежада он мог бы не пропускать, но в третьем периоде показал выдающийся хоккей.

Вообще Владимир Тарасенко забил 3 гола – по 4 в этой лиге только у Мэттьюза и Паника, но это не серьезная конкуренция. Скоро раскочегарится Александр Овечкин, который шесть раз брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер НХЛ. Вот у кого Тарасенко должен выиграть гонку.

ГЕРОЙ ДНЯ





Вот как не похвалить Андрея Василевского, который проводил первый матч в сезоне и принес победу над «Нью-Джерси»?

Первый период у «Тампы» получился неважным, команда уступала 0:2. Два плохих отскока, две шайбы пропустил Василевский. Но потом ребята поработали и забили три важных гола, причем в одном из них поучаствовал Никита Кучеров, который подписал с «молнией» новый контракт.

Если говорить о других россиянах, то в запасе остались Никита Трямкин («Ванкувер»), Михаил Сергачев («Монреаль»), Роман Любимов («Филадельфия»). Пока им не очень доверяют, но в этом сезоне мы этих игроков еще увидим.





А в целом героями стали Ричард Паник («Чикаго») и Джо Колборн («Колорадо»), которые сделали первые хет-трики в карьере.





ГОЛ ДНЯ





Удивительный момент, конечно. Не самого последнего форварда лиги Луи Эрикссона обменяли из «Бостона» в «Ванкувер», причем поставили в первое звено к братьям Сединам.

Все ждали, что швед начнет забивать голы – и дождались! Вот только Эрикссон забил в свои ворота. Вот такой дебют получился в Ванкувере.

Ну там просто была борьба, Эрикссон отдавал пас назад, но сзади никого не было. Партнер бежал назад, чтобы спасти ситуацию, но влетел в сетку вместе с шайбой. А ведь это первый период, и 0:0 на табло.

Радоваться начал защитник-новичок Бретт Кулак – это ведь его первый гол в НХЛ. Но потом шайбу у него отобрали и записали на Троя Брауэра, на котором схватили отложенное удаление. Просто невероятный момент. Но «Ванкувер» исправил ситуацию и выиграл по буллитам. Там Эрикссон вообще не забил – ни в свои, ни в чужие, но это уже другая история.

ХОРРОР ДНЯ





Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбир, который выстрелил в прошлом сезоне и был выдвинут в тройку лауреатов на «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги, теперь попал в неприятную ситуацию в матче с «Лос-Анджелесом» . Да, это было не в сегодняшней игре с «Аризоной», но об этом стоит рассказать. В одном из стыков форвард «Кингз» Кайл Клиффорд так упал на лед, что попал коньком Гостисбиру по лицу.

Боже праведный! Шейну очень повезло, что он отделался простой царапиной. Все могло быть гораздо хуже.





А вот это уже было как раз в нынешнем матче «Филадельфии», но только теперь так в борт вписался новичок «Аризоны» - защитник Якоб Чучран.

АНЕКДОТ ДНЯ





Это вообще очень смешно. Игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал, который получил удаление в матче с «Вашингтоном», уже выходил из бокса штрафников, когда к нему прилетела шайба. И еще стоя в боксе, Барзал этой шайбой решил сыграть – за что снова получил удаление, не отходя от кассы.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Андрей Василевский (Тампа-Бэй)

** Владимир Тарасенко (Сент-Луис)

*** Сергей Бобровский (Коламбус)

ЦИТАТА ДНЯ

«Я немного заржавел за то время, что тренировался вне команды – в России с любителями. Там не было таких скоростей, таких партнеров. В первом матче были тяжелыми ноги, не слушались руки, так что я был не очень доволен».

Никита КУЧЕРОВ, форвард «Тампы»

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Стэмкос, Киллорн (КУЧЕРОВ), Филппула – Палмиери, Зэйджак

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 2, 14.21)

Наместников (0+0; +1, 0, 2, 14.55)

Нестеров (0+0; +1, 0, 1, 17.08)

в Василевский (26-24; 94,1%, 59.25)

Вашингтон – Айлендерс – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Винник (2) – Строум

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 3, 19.07)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 15.25)

Орлов (0+0; +1, 0, 2, 17.07)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 14.05)

Колорадо – Даллас – 6:5 (2:2, 3:2, 1:1)

Колборн (ГРИГОРЕНКО), Колборн, Седерберг, Маккиннон, Колборн (ЗАДОРОВ), Бэрри – Сегин, Шор, Бенн, Сегин, Ритчи

К: Тютин (0+0; -1, 0, 0, 20.42)

Задоров (0+1; 0, 0, 3, 14.27)

Григоренко (0+1; +1, 0, 5, 15.22)

в Варламов (28-23; 82,1%, 60.00)

Сент-Луис – Рейнджерс – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

ТАРАСЕНКО, Штястны, Пьетранжело (ТАРАСЕНКО) – Крайдер, Зибанежад

СЛ: Тарасенко (1+1; +1, 0, 4, 20.12)

Якупов (0+0; 0, 2, 0, 12.09)

Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 1, 15.50)

Оттава – Монреаль – 4:3 бул. (2:0, 0:1, 1:2)

Дзингел, Смит, Пиатт, Карлссон (п.бул.) – Петри (2), Лехконен

М: Радулов (0+0; 0, 0, 3, 20.23)

Марков (0+0; -2, 0, 2, 21.36)

Емелин (0+0; -1, 0, 0, 18.53)

Торонто – Бостон – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Браун, Марнер (ЗАЙЦЕВ), ван Римсдайк, Михалек – Пастрняк

Т: Зайцев (0+1; +2, 0, 0, 19.26)

Б: в Худобин (24-20; 83,3%, 59.42)

Чикаго – Нэшвилл – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Шмальц, Сибрук, Паник, Паник (АНИСИМОВ), Паник – Уилсон, Смит, Арвидссон

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 1, 17.35)

Анисимов (0+1; 0, 2, 0, 15.30)

Коламбус – Сан-Хосе – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Веренски, Андерсон – Бедкер, Уорд, Марло

К: в Бобровский (37-35; 94,6%, 58.52)

Питтсбург – Анахайм – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Коул (МАЛКИН), Шири, Кессел – Фаулер, Перри

П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 19.27)

Флорида – Детройт – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Трочек, Сцевью, Барков, Маркессо – Хелм

Д: Марченко (0+0; -1, 2, 2, 19.24)

Миннесота – Виннипег – 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Стюарт, Думба, Э.Стаал, Бродин – Элерс, Уилер, Шейфеле

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 14.25)

Аризона – Филадельфия – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Доан, Ганзал, Ричардсон, Экман-Ларссон – Раффл, Симмондс, Рид

Ф: Проворов (0+0; +1, 0, 0, 19.31)

Ванкувер – Калгари – 2:1 бул. (0:1, 0:0, 1:0)

Д.Седин, Саттер (п.бул.) – Брауэр

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.