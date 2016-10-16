«Сможет ли Тарасенко обогнать Овечкина в гонке снайперов?» 5 гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
Теперь понятно, почему «Сент-Луис» называют одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. «Блюзмены» одержали три победы в трех стартовых матчах. Теперь над «Рейнджерс».
Счет открыл Владимир Тарасенко, когда отлично выбежал на вратаря и реализовал этот выход «1 в 0». На это «рейнджеры» ответили шайбой Крайдера, который очень хорош и набрал 2 (1+1) очка. Но потом забил Штястны, а вскоре Тарасенко поучаствовал в шайбе, которую в ворота загнал защитник Пьетранжело.
Надо отметить 30-летнего вратаря Картера Хаттона, который перешел из «Нэшвилла» и дебютировал в составе «Блюз». Второй гол от Зибанежада он мог бы не пропускать, но в третьем периоде показал выдающийся хоккей.
Вообще Владимир Тарасенко забил 3 гола – по 4 в этой лиге только у Мэттьюза и Паника, но это не серьезная конкуренция. Скоро раскочегарится Александр Овечкин, который шесть раз брал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер НХЛ. Вот у кого Тарасенко должен выиграть гонку.
ГЕРОЙ ДНЯ
Вот как не похвалить Андрея Василевского, который проводил первый матч в сезоне и принес победу над «Нью-Джерси»?
Первый период у «Тампы» получился неважным, команда уступала 0:2. Два плохих отскока, две шайбы пропустил Василевский. Но потом ребята поработали и забили три важных гола, причем в одном из них поучаствовал Никита Кучеров, который подписал с «молнией» новый контракт.
Если говорить о других россиянах, то в запасе остались Никита Трямкин («Ванкувер»), Михаил Сергачев («Монреаль»), Роман Любимов («Филадельфия»). Пока им не очень доверяют, но в этом сезоне мы этих игроков еще увидим.
А в целом героями стали Ричард Паник («Чикаго») и Джо Колборн («Колорадо»), которые сделали первые хет-трики в карьере.
ГОЛ ДНЯ
Удивительный момент, конечно. Не самого последнего форварда лиги Луи Эрикссона обменяли из «Бостона» в «Ванкувер», причем поставили в первое звено к братьям Сединам.
Все ждали, что швед начнет забивать голы – и дождались! Вот только Эрикссон забил в свои ворота. Вот такой дебют получился в Ванкувере.
Ну там просто была борьба, Эрикссон отдавал пас назад, но сзади никого не было. Партнер бежал назад, чтобы спасти ситуацию, но влетел в сетку вместе с шайбой. А ведь это первый период, и 0:0 на табло.
Радоваться начал защитник-новичок Бретт Кулак – это ведь его первый гол в НХЛ. Но потом шайбу у него отобрали и записали на Троя Брауэра, на котором схватили отложенное удаление. Просто невероятный момент. Но «Ванкувер» исправил ситуацию и выиграл по буллитам. Там Эрикссон вообще не забил – ни в свои, ни в чужие, но это уже другая история.
ХОРРОР ДНЯ
Защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбир, который выстрелил в прошлом сезоне и был выдвинут в тройку лауреатов на «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги, теперь попал в неприятную ситуацию в матче с «Лос-Анджелесом»
Боже праведный! Шейну очень повезло, что он отделался простой царапиной. Все могло быть гораздо хуже.
А вот это уже было как раз в нынешнем матче «Филадельфии», но только теперь так в борт вписался новичок «Аризоны» - защитник Якоб Чучран.
АНЕКДОТ ДНЯ
Это вообще очень смешно. Игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал, который получил удаление в матче с «Вашингтоном», уже выходил из бокса штрафников, когда к нему прилетела шайба. И еще стоя в боксе, Барзал этой шайбой решил сыграть – за что снова получил удаление, не отходя от кассы.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
* Андрей Василевский (Тампа-Бэй)
** Владимир Тарасенко (Сент-Луис)
*** Сергей Бобровский (Коламбус)
ЦИТАТА ДНЯ
«Я немного заржавел за то время, что тренировался вне команды – в России с любителями. Там не было таких скоростей, таких партнеров. В первом матче были тяжелыми ноги, не слушались руки, так что я был не очень доволен».
Никита КУЧЕРОВ, форвард «Тампы»
ТАБЛО ДНЯ
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Стэмкос, Киллорн (КУЧЕРОВ), Филппула – Палмиери, Зэйджак
ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 2, 14.21)
Наместников (0+0; +1, 0, 2, 14.55)
Нестеров (0+0; +1, 0, 1, 17.08)
в Василевский (26-24; 94,1%, 59.25)
Вашингтон – Айлендерс – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Винник (2) – Строум
В: Овечкин (0+0; 0, 0, 3, 19.07)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 2, 15.25)
Орлов (0+0; +1, 0, 2, 17.07)
А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 14.05)
Колорадо – Даллас – 6:5 (2:2, 3:2, 1:1)
Колборн (ГРИГОРЕНКО), Колборн, Седерберг, Маккиннон, Колборн (ЗАДОРОВ), Бэрри – Сегин, Шор, Бенн, Сегин, Ритчи
К: Тютин (0+0; -1, 0, 0, 20.42)
Задоров (0+1; 0, 0, 3, 14.27)
Григоренко (0+1; +1, 0, 5, 15.22)
в Варламов (28-23; 82,1%, 60.00)
Сент-Луис – Рейнджерс – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
ТАРАСЕНКО, Штястны, Пьетранжело (ТАРАСЕНКО) – Крайдер, Зибанежад
СЛ: Тарасенко (1+1; +1, 0, 4, 20.12)
Якупов (0+0; 0, 2, 0, 12.09)
Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 1, 15.50)
Оттава – Монреаль – 4:3 бул. (2:0, 0:1, 1:2)
Дзингел, Смит, Пиатт, Карлссон (п.бул.) – Петри (2), Лехконен
М: Радулов (0+0; 0, 0, 3, 20.23)
Марков (0+0; -2, 0, 2, 21.36)
Емелин (0+0; -1, 0, 0, 18.53)
Торонто – Бостон – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Браун, Марнер (ЗАЙЦЕВ), ван Римсдайк, Михалек – Пастрняк
Т: Зайцев (0+1; +2, 0, 0, 19.26)
Б: в Худобин (24-20; 83,3%, 59.42)
Чикаго – Нэшвилл – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)
Шмальц, Сибрук, Паник, Паник (АНИСИМОВ), Паник – Уилсон, Смит, Арвидссон
Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 1, 17.35)
Анисимов (0+1; 0, 2, 0, 15.30)
Коламбус – Сан-Хосе – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Веренски, Андерсон – Бедкер, Уорд, Марло
К: в Бобровский (37-35; 94,6%, 58.52)
Питтсбург – Анахайм – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Коул (МАЛКИН), Шири, Кессел – Фаулер, Перри
П: Малкин (0+1; 0, 0, 3, 19.27)
Флорида – Детройт – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Трочек, Сцевью, Барков, Маркессо – Хелм
Д: Марченко (0+0; -1, 2, 2, 19.24)
Миннесота – Виннипег – 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Стюарт, Думба, Э.Стаал, Бродин – Элерс, Уилер, Шейфеле
В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 14.25)
Аризона – Филадельфия – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Доан, Ганзал, Ричардсон, Экман-Ларссон – Раффл, Симмондс, Рид
Ф: Проворов (0+0; +1, 0, 0, 19.31)
Ванкувер – Калгари – 2:1 бул. (0:1, 0:0, 1:0)
Д.Седин, Саттер (п.бул.) – Брауэр
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.