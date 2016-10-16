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Массимализм. Евгений Дзичковский - о главном тренере «Спартака»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» - о том, как главный тренер «Спартака» Массимо Каррера глубже узнает нас, а мы — его.

Игру с «Ростовом» довелось смотреть прямо из-за скамейки запасных «Спартака». Так карта легла. Третий ряд, оркестровая яма, все как на ладони. Ещенко перед выходом на поле успевает поблагодарить какого-то зрителя за поддержку; Боккетти по-теннисному сбивает на лету бутылку с водой, зло ее забраковывая: ты мне не эту, а ту давай, из докторской переноски!..

Массимо Каррера два тайма носил вдоль бровки свой патрицианский профиль, то набивая воздухом карманы, то избавляя их от своих рук. Кипел, но ни разу не пересек границ технической зоны: то ли самообладание, то ли копейка рубль бережет. Но чем ближе к финалу, тем сильней выражение каррерова лица напоминало Мельпомену, покровительницу трагедии. Он злился и недовольничал. Каррере не нравился «Спартак».

Развязка наступила со свистком. Итальянец рубанул пространство, развернулся на черных каблуках и улетел под трибуны. Позже кто-то из спартаковцев скажет: в раздевалке было душно от раздраженнного тренера. Каррера не удовлетворился победой — ему хотелось мощи. В особенности — против девятерых ростовчан.

Днем позже Мирча Луческу отразит свое недовольство после игры в Екатеринбурге так: «Это шестая игра, когда «Зенит» судят московские арбитры». Каррера не заикнулся о судьях даже после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Аналогий его поведения немало, но сразу вспомнились две. Первая: исход Олега Романцева из раздевалки после «золотой» ничьей «Спартака» с «Океаном» в 1993-м. Выиграно чемпионство — но ранимого тогда еще тренера поцарапал минимализм его команды. Судят и победителей, сказал он своим гневом, если они побеждают так.

Вторая параллель: ярость Капелло в раздевалке стадиона в Баку. Тот матч был создан для бряцания нашим футбольным оружием, для демонстрации силы. Россия наверняка выходила на чемпионат мира. И вышла в итоге. Но хозяева, игравшие вдесятером, сравняли счет на последних секундах.

Отчего у Капелло сорвало свисток, доподлинно неизвестно. Может, от невыполнения его установок. А может, почувствовал, что из сборной в преддверии ЧМ-2014 выходит воздух, что это и есть ее истинная сила — ничья с Азербайджаном.

Каррере рано такое чувствовать. Но он уже напрягается. Пихал, по словам Джано, после кубкового вылета в Хабаровске полуторным составом. Теперь явил максимализм после победы. Хотя свежи еще в памяти примирительные слова другого спартаковского тренера после того же «Ростова»: немного неудобно, что заканчивали в семь защитников и отбивались, но результат-то хороший.

И я тут не сталкиваю никого лбами. Я говорю о том, что Каррера пока что симпатичен поступками. Через месяцы он раскроется более полно и может оказаться совсем другим. Начнет называть судей клоунами, устраивать в защите «антич» - и терять команду. Однако нынче он футбольно правильный. Боевой и заряженный.

Мало что понимает в российской жизни, верно. Не имеет опыта публичного общения, поскольку никогда не был главным. Ну и? Если дерет своих за недобег, недокрут, недожим, значит, плодит в нашем чемпионате полезный вирус, множит футбольный штамм.

Хорошо бы ему подольше не менять свою привозную пылкость на наш домотканный расчет.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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