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Красно-синий – самый слабый. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Красно-синий – самый слабый. Колонка Юрия Цыбанева
Источник: Sovsport.ru

Девиз ЦСКА в Лиге чемпионов «Главное – не побеждать, а участвовать».

Сыгран первый круг группового турнира – и чемпион России в привычной позиции замыкающего. Во вполне «рабочей» группе. И с минимальными, если принять в расчет предстоящие выезды в Монте-Карло и Лондон, шансами проложить себе тропу в еврокубковую весну.

Еврокубковое слабосилие клуба Гинера и, соответственно, команды Слуцкого длится уже пятый (!) сезон. Тенденция, однако. Потому и отпадает естественное вроде бы желание в очередной раз сослаться на частные причины немощи, как то незаменимость Мусы и отсутствие Дзагоева с Еременко. Развеивается и миф о том, что у ЦСКА коротковата кольчужка основного состава, и только поэтому он не дотягивает на изначально доступных парах до ноябрьско-декабрьской развязки группового турнира.

Заметьте: эти пять лет ЦСКА – не просто один из наших делегатов в еврокубках. Он – передовой представитель российской премьер-лиги. Ибо на этом временном отрезке взял три чемпионских титула. И первый из них – в том сезоне, когда шустро самоустранился из Лиги Европы еще в квалификации, сойдя с маршрута от легкого соприкосновения со шведским АИКом.

Тенденция. Главное – не побеждать, а участвовать. И она неминуемо наводит на сравнения.

Не было еще в российской футбольной истории двадцать первого века другого столь слабого чемпиона – если измерять еврокубками (а чем еще прикажете?) и вдолгую. Да, на заре столетия в Лиге чемпионов рухнул записной первач девяностых «Спартак»: две ничьи в двенадцати групповых матчах двух сезонов. Ну так он и в целом по судьбе своей сошел в те годы из князей в грязи. А ЦСКА вроде как этого делать не собирается пока.

Довольно будет даже одной аналогии. «Рубин», абсолютно не искушенный на лигочемпионском поприще, и тот ознаменовал двухгодичное свое представительство в высшем европейском обществе высочайшей степенью упорства («Барселона» не даст соврать) и двойным отбором в европейскую весну, пусть с третьих мест и во второй по значимости плей-офф. А у ЦСКА четыре года – шаром покати. Ни ПСВ, ни даже чешскую «Викторию» он обойти не в силах.

Само собой напрашивается соображение: а может, это не провал за провалом, а нечто другое? Следование клубной доктрине согласно стратегическим планам? И отход на заранее заготовленные позиции? Снимают гарантированный барыш за участие в групповой лигочемпионской стадии, пополняют тем самым в плановом режиме клубный бюджет – тем и живут.

ЦСКА ведь знал другие времена. Да, с Газзаевым в лигочемпионскую весну не получалось выбраться – зато был выигран Кубок УЕФА, пусть и малодоходный. А у раннего Слуцкого на счету были два прорыва в лигочемпионский плей-офф!

Что же изменилось?

1. ЦСКА с некоторых пор не приобретает игроков, способных взять на себя и решить дело. Какими были Карвальо, Вагнер, Хонда и Думбия.

2. Структура игры, выработанная в последние годы Слуцким, – артельная. Она предусматривает коллективное усилие на всех участках поля, компактность и – отсутствие некоего исполнительского акцента. В лигочемпионском контексте это оборачивается игрой без козырей. Ибо эти ценности внутреннего пользования там попросту тают.

3. Принцип работы в обороне с широким применением искусственного офсайда призван замаскировать все большую нехватку расторопности и реакции у заслуженных тружеников тыла. И этот пресловутый офсайд оборачивается результативными просчетами примерно в каждом втором матче.

4. Функциональная готовность команды не позволяет ей всю игру шуровать на нужных в Лиге чемпионов скоростях. Даже в квалификационных матчах предыдущего розыгрыша со «Спартой» и «Спортингом», когда ЦСКА геройски бился за свои кровные гарантированные гонорары группового раунда, запал включался в среднем на тайм.

5. Клуб – отдавая себе, надо понимать, отчет, в том, что он делает – экономит на игроках резерва: Витиньо, Панченко, Васине и т.д. Следовательно, цеэсковских менеджеров вполне устраивает укоренившийся девиз «Не побеждать, а участвовать». И профессиональные акценты тренера Слуцкого находятся в полном согласии с генеральной линией клубного президента. То есть, в плоскости бизнес-проекта, но не в спортивной плоскости.

А впрочем, вот вам еще до кучи факт, характеризующий Л.В. уже отдельно от клубных реалий. На Евро-2016 сборная России показала, опять же, самый слабый результат среди всех эпизодов ее присутствия на больших турнирах в нынешнем веке. Даже в не самой грозной группе. Лучше было даже у Романцева на ЧМ-2002 (одна победа), Ярцева на Евро-2004 (одна победа) и Капелло на ЧМ-2014 (две ничьи).

Есть о чем задуматься, правда?

Траоре и ломаная линия. Комментарий Евгения Ловчева

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