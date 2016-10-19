Спартаковский ромб продан?

Состоялись выборы председателя Международного физкультурно-спо ртивного общества (МФСО) «Спартак». Хотя больше это было похоже на начало скандальной истории.

Тема возвращения исторического спартаковского ромба футбольному клубу поднималась уже не раз. Но пока Промес и Ко носят на груди относительно новый символ – с мячиком внутри. А тот самый исторический четырехугольник с перечеркнутой буквой «С» принадлежит МФСО «Спартак». Его председателем является Анна Алешина, бронзовый призер ОИ-1976. Вернее, являлась до вчерашних выборов председателя общества, в которых также принял участие и обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев. Кстати, тоже бронзовый призер ОИ, но 1972-го года.

- Почему иду на выборы? – сказал Ловчев. – Хочу возродить традиции общества «Спартак», которые были утеряны при Алешиной. Ей, видимо, важнее дербанить деньги с общества, чем развивать его. Вот назовите, кто поехал в Рио из спартаковцев? Нет таких. Или, может, вы знаете, какие соревнования проводит МФСО «Спартак»? Какие ДЮСШ организовывает? МФСО «Спартак» сегодня – фикция.

На сами выборы прессу не пустили - мол, места не хватит. Пришлось караулить снаружи. Но уже спустя 15-20 минут после начала действа часть делегатов начала уходить.

- По регламенту голосовать могут только по три делегата от каждой страны, входящей в МФСО «Спартак» – это Азербайджан, Украина, Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Россия, - объяснил Ловчев. - Но оказалось, что Алешина привела еще каких-то людей и было вынесено предложение проголосовать за то, чтобы они тоже считались делегатами и могли выбирать председателя. Мы, естественно, были против – это нарушение регламента. На что Алешина сказала: «Слово никому не даю». Тогда мы – я и представители спартаковских обществ России, Казахстана, Белоруссии и Абхазии – решили уйти и провести легитимный съезд. У нас для этого есть нужный кворум – 12 делегатов.

Потом четыре часа возле офиса МФСО было затишье. В это время отделившиеся часть провела альтернативные выборы.

- Меня выбрали председателем, - ответил Ловчев на звонок. – Теперь готовим документы в министерство юстиции. Еще хочу заявить о том, что мы недавно выяснили по поводу товарных знаков МФСО «Спартак». В апреле этого года была зарегистрирована некая фирма – ООО «Спортивный клуб «Спартак». И в сентябре в ходе своей перерегистрации МФСО «Спартак» передал этой фирме исключительные права на владение товарными знаками - спартаковским ромбом и названием «Спартак». Гендиром фирмы является некто Сидорченко Сергей Николаевич, никому неизвестный из спартаковских людей персонаж. Думаю, это подставное лицо. Потому что, если судить по тем документам, которые есть у меня, процесс перерегистрации МФСО проводил сын Анны Алешиной – Алексей Алешин. Такой семейный подряд получается. Превратили общество «Спартак» в частную лавочку.

Удалось нам поговорить и с Алешиной, которую оставшаяся часть съезда избрала председателем.

- Что произошло, когда половина людей покинула зал?

- Почему половина?

- А какая часть?

- Ушли и ушли. Мы провели съезд. Меня выбрали председателем.

- Те, кто покинул съезд, тоже выбрали председателя. Как быть?

- Не знаю. Это их проблемы. Дальше без комментариев.

- Правда, что товарные знаки МФСО «Спартак» были переданы частной фирме?

- Без комментариев.



