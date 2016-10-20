«Лайне – новый финский Овечкин. Видели его хет-трик?» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.



МАТЧ ДНЯ

Не так часто мы видели матчи, когда одна команда ведет со счетом 4:0, но умудряется проиграть в овертайме. И вот это случилось в Виннипеге.

Ну и еще это первая встреча двух суперзвездных новичков, которых выбрали на недавнем драфте: Остон Мэттьюз («Торонто») против Патрика Лайне («Виннипег»). Вы помните, как финн в июне продвигал идею, что первым стоит выбрать его, потому что он круче и талантливее. А еще Лайне постоянно сравнивал себя с Александром Овечкиным. Так давайте посмотрим его в деле!

В первой половине матча на площадке куражился один «Торонто», и на главного тренера «Джетс» Пола Мориса было больно смотреть.

Но потом одну шайбу отквитал защитник Майерс, и за дело взялся Патрик Лайне – он сделал хет-трик! Последний гол был забит в овертайме. Когда главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после финальной сирены шел через площадку в раздевалку, больно смотреть было уже на него.

«Это очень разочаровывающий момент, - сказал Бэбкок. – Когда ты ведешь в счете и держишь игру в своих руках, то хочешь поставить точку. Но мы сбились с верного пути. «Виннипег» был лучше в третьем периоде».

ГОЛ ДНЯ





Этот момент в овертайме обязательно войдет в историю. Овертайм, счет 4:4. Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз получает шайбу на ход и выскакивает на голкипера «Виннипега» Майкла Хатчинсона, но тот спасает свои ворота.

Тут же разворачивается ответная атака – это ведь формат «3 на 3». Защитник Дастин Бафлин от борта делает передачу вразрез на Патрика Лайне. Шустрый финн пролетает по правому флангу и наносит точный бросок из-под Никиты Зайцева. Если точнее, наш защитник не закрывал обзор своему вратарю Фредерику Андерсену, но и сорвать атаку не смог.

Вот мы и увидели, кто лучше – Лайне или Мэттьюз. Этот раунд остался за финном. Ну а Патрик вошел в веселую компанию новичков, которые за последние 30 лет в первом сезоне делали хет-трик, при этом забивая в овертайме. Также туда входят Кен Ходж («Бостон»-1991), Эрик Коул («Каролина»-2001), Тайлер Арнасон («Чикаго»-2002), Александр Овечкин («Вашингтон»-2006), Джордан Стаал («Питтсбург»-2007), Михаэль Грабнер («Айлендерс»-2011) и теперь вот Лайне.

Так что Патрик встал в один ряд с Овечкиным – уже не на словах, а на деле.

СКАНДАЛ ДНЯ





Перед матчем в Виннипеге прошла церемония, когда под своды дворца подняли баннеры трех легенд «Джетс» - Бобби Халла, Андерса Хедберга и Ульфа Нильссона. Когда они играли вместе в ВХА, это называли «Hot Line», то есть «Горячая Тройка».

Причем сам Халл по прозвищу Золотой Реактивщик не приехал. Просто отказался. Клуб начал организовывать церемонию с лета, недавно прислал еще раз приглашение – Бобби Халл сказал, что не прибудет по личным причинам.

На пресс-конференции об этом спросили Нильссона, и он ответил: «Я расстроен, что тут нет Халла. Трудно быть тут без Бобби по такому случаю. Я разговаривал с ним, и Халл сказал, что разочарован некоторыми моментами, которые происходили с ним раньше в Виннипеге».

«Мне тоже грустно, но Халл достаточно взрослый для того, чтобы принять самостоятельное решение, - заметил Хедберг. – И я не думаю, что это испортило вечеринку в Виннипеге. Мы тут собрались во славу хоккея».

Но в городе все равно возмущаются: Бобби Халла ввели в Зал славы в Торонто, теперь вот в Зал славы в провинции Манитоба. А старичок себя так ведет?!

Ответ простой: Бобби Халл набрал 638 очков и забил 303 гола в 411 матчах за «Виннипег». Он уже легенда, ввели его в Зал славы в Манитобе или нет. А все остальное… Старость – не радость, давайте будем снисходительны.

ФИГУРА ДНЯ





Защитник «Торонто» Никита Зайцев набрал еще одно очко, когда в большинстве начал атаку, которую метким броском завершил другой молодой парень – Уильям Нюландер. Это сын того Микаэля Нюландера, который выиграл два чемпионата мира, был на виду в НХЛ, а во время локаута мелькнул в СКА и «Ак Барсе». Ему уже 44 года, но еще в 2015-м Нюландер-старший выступал за АИК.

Ну так вот, Никита Зайцев. Очень радует, что Бэбкок дал ему 24.33 минуты игрового времени. Из них – 1.10 в большинстве, хотя «Виннипег» схватил только два малых штрафа. То есть доверие у Зайцева есть.

Что плохо – Никита совершил пять потерь. Если посмотреть по игрокам обеих команд, никто не сделал больше двух. Это очень много. Так что Зайцеву еще есть над чем работать. Но вообще наш защитник производит хорошее впечатление. Все говорят, что он – умный, техничный, и раскроется в НХЛ.

ЭПИК ФЭЙЛ ДНЯ





Во втором матче дня на виду были вратари. За «Детройт» играл уже списанный в утиль Джейми Ховард, который показал – есть у него еще порох в пороховницах. Чего хотя бы стоят три выхода «один в ноль», во время которых хозяева упорно не могли забить Джимми.

А у «Рейнджерс» отжег один из лучших голкиперов лиги Хенрик Лундквист. В начале третьего периода он выехал за ворота, потерял там шайбу – резкий пас на пятачок, и Дрю Миллер забивает очень легкий гол.

«Забавно, что у первый вопрос по этому матчу – та самая шайба, которую я пропустил, - сказал Лундквист. – Да, такое случается, и это тяжело переварить. Но суть в том, что мы должны были все решать в этой игре уже после 40 минут, потому что имели кучу моментов».

Достаточно вспомнить, как во втором периоде «Детройт» играл 4.59 минуты подряд в меньшинстве, а 62 секунды был вообще втроем против пятерых. Но выстоял, а Ховард показал себя красавчиком.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

* Никита Зайцев (Торонто)

** Алексей Марченко (Детройт)

*** Александр Бурмистров (Виннипег)

ЦИТАТА ДНЯ

«Он забил три гола. Весьма круто. Я видел его раньше несколько раз и знаю, что это очень хороший игрок».

Майк БЭБКОК, главный тренер «Торонто» - о Патрике Лайне

ТАБЛО ДНЯ

Виннипег – Торонто – 5:4 (0:2, 1:2, 3:0, 1:0)

Майерс, Лайне (3), Шейфеле – Кэррик, Кадри (2), Нюландер (ЗАЙЦЕВ)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 13.38)

Т: Зайцев (0+1; -1, 0, 0, 24.33)

Рейнджерс – Детройт – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Зибанежад – Ванек, Миллер

Д: Марченко (0+0; -1, 2, 1, 15.08)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.