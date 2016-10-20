Владимир Мышкин: Мы заставили НХЛ перестроиться

Нашему хоккею совсем скоро стукнет 70! 16 декабря в Зале славы отечественного хоккея в рамках акции «Советского спорта» «Харламов Трофи» пройдет гала-вечер, посвященный юбилею народной игры, где будут названы лучшие из лучших за все времена.

В гостях у «Советского спорта» побывал прославленный вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион, а ныне заместитель гендиректора «Парка легенд» Владимир Мышкин. Мы вспомнили славные вехи его богатой биографии.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО И «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

- Сейчас много спорят о главном – какой их турниров самый-самый, Олимпиада или Кубок мира? Расставьте приоритеты.

- Для нас на первом месте шли Олимпийские игры. Золотая олимпийская медаль ценилась превыше всего. Хотя тогда мы часто ездили за океан и сражались с командами НХЛ и побеждали их. А еще мне дорога самая первая медаль – за победу в «Золотой шайбе». Было это очень давно – в 1970-м.

- Олимпиада – это особый коленкор, но известность и слава пришли к вам после Кубка Вызова-79…

- В котором сборная СССР сражалась не с канадцами, а с лучшими силами НХЛ, сборной звезд. Там были не одни канадцы, но и американцы, шведы. Защитник Сальминг, нападающие Хедберг и Нильссон. Играли серию из трех матчей до двух побед. В Нью-Йорке, в «Мэдисон Сквер Гарден»…

- 20 тысяч зрителей ревут, гонят своих вперед. И вдруг на третий решающий матч Виктор Тихонов выпускает не Третьяка, а вас. Почему?

- Это вопросы к тренерам. Мне сказали играть, я вышел и сыграл.

- Тихонов в своей книге написал, что Третьяк тогда не всегда реагировал на повторный бросок, к тому же после двух первых изнурительных матчей устал.

- Звезды из НХЛ и вправду в первом матче нас смяли и шайбы забрасывали с добивания. Да и в середине второй игры они вели 4:2, но потом мы их укатали.

- Когда узнали, что вас поставят на третий матч?

- Утром после завтрака, в лифте. Случайно столкнулся с Тихоновым. «Готов? – спрашивает. – Всегда готов! – отвечаю, как пионер. – Хорошо, сегодня играешь ты».

- Неужели не было и капли робости? 20-тысячный зал, против вас лучшие силы НХЛ. А опыта никакого – только вторая игра за сборную…

- За сборную-то вторая. Первую провел против чехов на «Руде Право». Но опыт кое-какой накопил. В январе, за месяц до Кубка Вызова я с «Крыльями Советов» ездил за океан на серию матчей с клубами НХЛ, а чуть раньше в составе второй сборной встречался с командами ВХА. Так что к большим залам привык. «Крылышки» встречались с «Миннесотой», «Филадельфией», «Детройтом», «Бостоном». В Филадельфии меня хорошенько помутузили, побросали на лед - Кларк и партнеры.

- Тот самый головорез, сломавший в Суперсерии-72 Харламова?

- Он, капитан «Филадельфии» и той сборной НХЛ. Мы вели 4:2, и Кларк в концовке забил два гола и сравнял счет. Особенно обидно было пропускать за 16 секунд до сирены.

- Видно, Кларк не особенно вас запомнил. В противном случае звезды играли бы более изобретательно.

- В первом периоде они стали палить по моим воротам со всех дистанций, но я был готов к этому, да и защитники во главе с Валерием Иванычем Васильевым чистили пятачок, не давали добивать. Мы их победили заслуженно, играли лучше. Недавно пересмотрел матч и приятно удивился – насколько интереснее выглядела наша команда. А ведь мы до Кубка Вызова потеряли Мальцева и Фетисова, не смог выйти Харламов.

- Тренер звезд Скотти Боуман, как и Тихонов, поменял вратаря.

- Первые два матча играл Драйден, на третий вышел Чиверс. В своей знаменитой маске со шрамами. Он тогда был на пике популярности, считался лучшим вратарем НХЛ.

- Да и болельщики голосованием выбрали Чиверса в стартовую пятерку на первый матч, однако Боуман сказал: «Вратаря назову я» и поставил Драйдена.

- Мы забили Чиверсу шесть шайб, из них четыре – под блин. После этого матча его карьера покатилась под откос.

- А что было после победы?

- Наш капитан Михайлов прокричал в микрофоны: «Теперь номер один в мире – мы». А они быстро сделали выводы, в НХЛ поменяли курс, многое у нас позаимствовали. Появился Гретцки, и вместе с ним в моду вошел другой хоккей. Стало быть, мы заставили НХЛ перестроиться.

- Накачка перед Кубком Вызова была – победить кровь из носу?

- Нет. Нам сказали, что это подготовка к чемпионату мира в Москве, товарищеские матчи.

- Ничего себе товарищеские, если в НХЛ ради них пожертвовали священной коровой – Матчем звезд.

- Это сейчас мои слова вызывают удивление, а тогда все было по-другому. Встречали нас в Москве как героев, с цветами у трапа самолета.

АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА» Владимир Мышкин назвал имена своих кандидатов звание лучших игроков и тренеров за всю нашего хоккея. ВРАТАРЬ-ЛЕГЕНДА Владислав Третьяк. Без комментариев. ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА Пожалуй, Валерий Васильев. Образец силы, мужества и мастерства. Капитан сборной на Кубке Канады-81 и двух чемпионатах мира. ФОРВАРД №1 Валерий Харламов. Хотя также восхищался Александром Мальцевым, но с ним я, к счастью, четыре года играл в одной команде. ТРОЙКА МЕЧТЫ Борис Михайлов – Владимир Петров – Валерий Харламов. КОРОЛЬ ЛЬДА Анатолий Фирсов. Умел все по высшему разряду. Для него не существовало такого понятия, как «не идет игра». Он умел подчинять ее себе. ЛЕГЕНДА ТРЕНЕРСКОГО ЦЕХА Виктор Тихонов. Самый выигрывающий тренер. И этим все сказано… ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАШЕГО ХОККЕЯ Вячеслав Колосков. Да-да, бывший глава нашего футбола. Вячеслав Иванович начинал с хоккея. Его кандидатская диссертация на хоккейную тему. Возглавлял Управление хоккея в Спорткомитете, потом объединенное Управление хоккея и футбола. Ездил руководителем делегации на Суперсерии. Человек государственного мышления.

ЧУДЕСА В ЛЕЙК-ПЛЭСИДЕ

- Следующий ваш выход в решающем матче состоялся на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

- Тот самый матч с американцами, проигранный 3:4. Когда они вместе с сиреной сравняли счет – 2:2, все ушли в раздевалку. Но судьи сказали, что надо доиграть какие-то доли секунды. Я встал в ворота. В перерыве Тихонов сказал: «Продолжай играть». Я даже в раздевалку не заходил, не знаю, что там творилось. Понимаете, это бы не финал, как многие считают. А рядовой матч с соперником, которого мы накануне Олимпиады разгромили 10:3, в том же «Мэдисоне».

Какой-то нереальный кураж поймал их вратарь Крейг, которому в Нью-Йорке накидали целую кошелку шайб. Ведь потом он нигде не заиграл, в НХЛ не пробился. Зато открыл фирму «Стратегия побед» и неплохо жил. Как-то подарил мне визитку, я обомлел – прошло столько лет, а его опыт востребован.

- Видно, в последнее время не особенно, раз Крейг выставил на аукцион свои олимпийские реликвии…

- Ну да бог с ним, в том матче происходили какие-то невероятные вещи. Стариков пытался остановить шайбу коньком, так она проскочила между ботинком и лезвием, оказалась на клюшке Джонсона, и тот сравнял счет. Такое случается раз в сто лет! Да и последний гол Эрузионе забил, когда я выглядывал из-за спины Первухина, севшего на колено. Бросок-то был берущимся.

Но поражение от американцев еще не означало крушение надежд, оставался последний матч со шведами. В ворота опять поставили меня, мы их едва не закатали в лед – после двух периодов вели 9:0…

Американцы с трудом одолели финнов и стали олимпийскими чемпионами. Настоящее чудо, объяснения которому нет до сих пор.

- Реванша пришлось ждать четыре года…

- За которые мы дважды стали чемпионами мира и выиграли Кубок Канады. На том турнире меня поставили на матч с канадцами в группе. Счет был 2:2, а в третьем периоде хозяева забили пять голов подряд. Это только нас разозлило, в полуфинале команду было не остановить – обыграли чехов 4:1, а в финале канадцев – 8:1. Из аэропорта поехали на могилу Харламова. Ту победу посвятили ему.

КОЖЕВНИКОВ ВСЕ РАССЧИТАЛ

- Герой финала Третьяк признался, что его никогда не представляют как самого ценного игрока Кубка Канады…

- Потому что в те времена были другие ценности. Превыше всего – олимпийское золото.

- Которое вы завоевали в Сараеве.

- Очень трудный получился турнир. Все решалось в последнем матче с чехами. Они вели себя самоуверенно, выпустили кепки с надписью «Мы – олимпийские чемпионы». Видно, так себя мотивировали. Как и мы, турнир они прошли без потерь. Все их планы одним махом порушил Кожевников. Бросил из средней зоны. Шайба ударилась о перекладину, отскочила в спину вратарю Шинделу и залетела ему за шиворот, в ворота. Для чехов это стало приговором, они у наших ворот ничего толком не создали. А Кожевников потом заявил, что все так и рассчитал.

- А чех Ружичка через год на чемпионате мира в Праге тоже все рассчитал, когда забил вам гол?

- Целую книгу написал, как забил и сделал свою сборную чемпионом мира. Мы ведь чехов в последнем матче первого этапа разгромили 5:1, они заняли четвертое место и через день снова встретились с нами. В первом периоде они выходят вдвоем против одного защитника. Выдвигаюсь из ворот и чувствую, как мои ноги уходят вперед, словно под действием магнита, я падаю. Ружичка издалека бросает. Мне не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до шайбы. Чехи победили 2:1. А мы на следующий день проиграли и канадцам. Молодой Лемье тогда забил в девятку. Это его фирменный бросок.

- Мы как-то упустили Кубок Канады-84, на котором вас назвали лучшим вратарем.

- Третьяк уже ушел. Наша команда очень мощно провела все матчи в группе. В последнем победила канадцев 6:3, хотя можно было проиграть, чтобы не встречаться с ними в полуфинале. Но мы привыкли играть на максимуме. А у канадцев начались распри. В полуфинале они выиграли в овертайме. У нас не было опыта плей-офф. Варнаков и Ковин выходили вдвоем на одного защитника, не забили, и в ответной атаке мы пропустили. Босси, проезжая вдоль ворот, вырвал у меня клюшку, и Коффи забил решающий гол. Судьи промолчали.

- Капитан сборной и ваш нынешний шеф Касатонов считает, что Босси подправил шайбу высоко поднятой клюшкой.

- Ему виднее. Тогда любую шайбу засчитали бы.

- Сейчас на лед часто выходите?

- Даже чаще, чем когда играл. Сделал операцию на газах, а то раньше чуть ли не в очках выходил. Шайбу на другой половине поля не видел. Так что держу себя в форме.