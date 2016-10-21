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«ОИ-2018? Я еще в 2022-м буду выходить в четвертом звене». Лучшие цитаты Ягра

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Яромир Ягр
Яромир ЯгрИсточник: Associated Press

44-летний форвард «Флориды» Яромир Ягр забил 750-й гол в НХЛ. Чтобы вы понимали, насколько долго он играет, и как долго еще планирует играть, мы собрали его лучшие цитаты за последнее время.

О волосах

«Раньше было можно ходить с длинными волосами. Признаюсь, мне очень нравилась такая прическа. Более того, что я считал, что в длинных волосах заключается моя сила. Я выиграл два Кубка Стэнли, Олимпиаду и стал бояться похода в парикмахерскую. В конце 90-х моя подруга уговорила меня подстричься. Этот шаг был очень трудным, но я его сделал. Что было потом? Я выиграл приз самому ценному игроку НХЛ. После этого мне стали нравится и короткие прически».

О том, как изменился хоккей

«20 лет назад совсем не обязательно было играть очень быстро. Надо было быть сильным и все работали над этим. Прошло 20 лет и все стали быстрее, ребята находятся в значительно лучшей форме, но они не такие большие и сильные как это было тогда, и к этому надо приспосабливаться».

О том, как не стареть

«Когда ты молод, у тебя и так много энергии. Хватает сна и еды. А вот когда становишься старше, нужно что-то еще. Открываешь чакры, и положительная энергия приходит. Если тратишь два часа на работу над телом, нужно тратить три на работу над душой».

О дальнейших планах…

«Планирую играть до 60 лет. Может, смогу выйти на лед и после этого, пока не знаю. У меня нет шара для предсказаний, чтобы ответить на такие вопросы. Пока что нет, я ищу его. Торонто? Возможно, он находится там, но я еще не рассматривал этот вариант».

… и еще о планах

«Не знаю, как долго я буду продолжать карьеру. Но я хочу играть, пока ноги ходят. Возраст не имеет никакого значения. Я не чувствую себя старым, не знаю, почему. Спросите об этом Бога».

О рекордах

«Нужно получать удовольствия от хоккея и упорно работать, а цифры и рекорды придут. Я всегда говорил, что если хочешь добиться успеха в хоккей, то ты должен знать историю игры. Нужно ценить и уважать рекорды и достижения предыдущих поколений. Мне довелось встретиться почти со всеми из первой десятки снайперов НХЛ. Я очень уважаю этих людей».

«Сколько мне осталось до Гретцки? Возможно, смогу. Если кто-то и сможет догнать Гретцки, то это буду я».

О загаданном желании на День рождения…

«Когда мне подарили торт на 44-й день рождения, я загадал желание – хочу забивать. Пока все получается. Так может быть, у меня получится догнать Горди и Уэйна Гретцки. Кто знает?».

… и на Новый год после выбитых зубов

«Дорогой Санта, можно, я получу новые зубы на Рождество. Есть теперь будет тяжело, но зато хоть не растолстею».

Об отношении к своему возрасту

«Чувствую ли я себя на 34 года? На 24. Я себя на 24 года чувствую. Не важно, сколько у тебя было дней рождения. Важно то, на сколько ты себя ощущаешь. Когда я был моложе, я всегда забивал в свой день рождения. На самом деле, я почти в каждой игре забивал. Потом я стал старше… и я уже не помню, когда я в последний раз забивал в день своего рождения».

О мотивации

«Трофеи никогда не мотивировали меня, я просто обожаю хоккей. Когда посмотришь на людей вокруг, которые не зарабатывают на жизнь хоккеем... У них есть работа, но они все равно собираются в полночь, играют 15 на 15, платят за лед, потому что им это в кайф. Я знаю, что стану таким же, так почему я должен прекращать играть сейчас?».

«Буду играть в НХЛ, пока могу. Я люблю хоккей, что мне еще делать – толстеть?»

О том, как все меняется

«24 года назад я носил длинные волосы, был быстр, а защитники были медленными. Сейчас все наоборот».

Об Олимпиаде

«Сыграю ли я на следующей Олимпиаде? Опыт Сочи поможет мне выйти на пик формы к Играм-2018. А в 2022-м я буду выходить только в четвертом звене».

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