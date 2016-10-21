«ОИ-2018? Я еще в 2022-м буду выходить в четвертом звене». Лучшие цитаты Ягра
44-летний форвард «Флориды» Яромир Ягр забил 750-й гол в НХЛ. Чтобы вы понимали, насколько долго он играет, и как долго еще планирует играть, мы собрали его лучшие цитаты за последнее время.
О волосах
О том, как изменился хоккей
«20 лет назад совсем не обязательно было играть очень
быстро. Надо было быть сильным и все работали над этим. Прошло 20 лет и все
стали быстрее, ребята находятся в значительно лучшей форме, но они не такие
большие и сильные как это было тогда, и к этому надо приспосабливаться».
О том, как не стареть
«Когда ты молод, у тебя и так много энергии. Хватает сна и еды. А вот когда становишься старше, нужно что-то еще. Открываешь чакры, и положительная энергия приходит. Если тратишь два часа на работу над телом, нужно тратить три на работу над душой».
О дальнейших планах…
«Планирую играть до 60 лет. Может, смогу выйти на лед и после этого, пока не знаю. У меня нет шара для предсказаний, чтобы ответить на такие вопросы. Пока что нет, я ищу его. Торонто? Возможно, он находится там, но я еще не рассматривал этот вариант».
… и еще о планах
«Не знаю, как долго я буду продолжать карьеру. Но я хочу играть, пока ноги ходят. Возраст не имеет никакого значения. Я не чувствую себя старым, не знаю, почему. Спросите об этом Бога».
О рекордах
«Нужно получать удовольствия от хоккея и упорно работать, а цифры и рекорды придут. Я всегда говорил, что если хочешь добиться успеха в хоккей, то ты должен знать историю игры. Нужно ценить и уважать рекорды и достижения предыдущих поколений. Мне довелось встретиться почти со всеми из первой десятки снайперов НХЛ. Я очень уважаю этих людей».
«Сколько мне осталось до Гретцки? Возможно, смогу. Если кто-то и сможет догнать Гретцки, то это буду я».
О загаданном желании на День рождения…
«Когда мне подарили торт на 44-й день рождения, я загадал желание – хочу забивать. Пока все получается. Так может быть, у меня получится догнать Горди и Уэйна Гретцки. Кто знает?».
… и на Новый год после выбитых зубов
«Дорогой Санта, можно, я получу новые зубы на Рождество. Есть теперь будет тяжело, но зато хоть не растолстею».
Об отношении к своему возрасту
«Чувствую ли я себя на 34 года? На 24. Я себя на 24 года чувствую. Не важно, сколько у тебя было дней рождения. Важно то, на сколько ты себя ощущаешь. Когда я был моложе, я всегда забивал в свой день рождения. На самом деле, я почти в каждой игре забивал. Потом я стал старше… и я уже не помню, когда я в последний раз забивал в день своего рождения».
О мотивации
«Трофеи никогда не мотивировали меня, я просто обожаю хоккей. Когда посмотришь на людей вокруг, которые не зарабатывают на жизнь хоккеем... У них есть работа, но они все равно собираются в полночь, играют 15 на 15, платят за лед, потому что им это в кайф. Я знаю, что стану таким же, так почему я должен прекращать играть сейчас?».
«Буду играть в НХЛ, пока могу. Я люблю хоккей, что мне еще делать – толстеть?»
О том, как все меняется
«24 года назад я носил длинные волосы, был быстр, а защитники были медленными. Сейчас все наоборот».
Об Олимпиаде
«Сыграю ли я на следующей Олимпиаде? Опыт Сочи поможет мне выйти на пик формы к Играм-2018. А в 2022-м я буду выходить только в четвертом звене».