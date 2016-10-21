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Семин забивает супергол! Шедевр на льду от форварда «Магнитки»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Семин
Александр СеминИсточник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Металлург» разгромил «Амур» в Хабаровске (5:1), а нападающий уральцев Александр Семин выдал на льду настоящий шедевр.

Обидное «сухое» поражение 0:3 во Владивостоке быстро привело действующих чемпионов в чувство. И попавшемуся под их тяжелую руку «Амуру» пришлось несладко.

5:1 – разгром по хоккейным меркам. И в этом поединке было чем полюбоваться. Магнитогорские мастера, пожалуй, даже местную публику утешили красивейшими комбинациями.

Это тоже было шоу. Но шоу именно хоккейного мастерства, тотального преимущества на площадке не за счет характера или агрессии. Но благодаря личному таланту и потрясающем взаимодействии с партнерами.

В личном разряде сегодня солировал 32-летний нападающий гостей Александр Семин, создавший в чужой зоне настоящий шедевр.

Получив шайбу в средней зоне, магнитогорец набирает скорость и проскакивает между двух игроков «Амура». Чешский форвард Томаш Зогорна на него вообще среагировать не успевает и лишь пассивно наблюдает, как Семин «один в один» обыгрывает защитника Яна Коларжа.

Наперерез Александру бросается еще один оборонец хозяев – Павел Медведев. Но форвард «Магнитки» закрывает шайбу корпусом и наносит бросок по воротам.

Загипнотизированный его мастерством и наглостью голкипер «Амура» Юха Метсола даже не дергается, обреченно свалившись на коленки.

– Красота какая! – вопит диктор за кадром и я с ним полностью согласен.

Вот вроде не так часто Семин забивает – всего шестая шайба в сезоне. Вроде и в этом поединке гол его не так уж важен – счет становится 4:1, превосходство «Магнитки» и без него очевидно.

Но если этот гол не войдет в очередной хот-парад КХЛ я сильно удивлюсь.

Ведь такие эпизоды на площадке – именно то, что делает хоккей искусством. И доказывает, что хоккеисты нашей лиги могут не только толкаться в углах, но и создавать шедевры почище, чем в НХЛ.

Ну а в разряде «Суперзвено» мастер-класс вновь продемонстрировали Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Ян Коварж. По их розыгрышу большинства, дважды реализованному этим звеном в хабаровском матче, можно было бы создавать видео-учебники.

Если бы не одно «но». Исполнить комбинацию, столь же изящно разорвав оборону соперника в клочья или выдать чистейший пас на пустой угол в метре от штанги, как это сделал Мозякин, ассистируя Коваржу в третьем голе «Магнитки»…

Такой розыгрыш в нашей лиге сейчас готовы повторить, пожалуй, только питерские армейцы Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Остальным такие фокусы пока не по силам.

Ну а в целом чемпион, благодаря этой победе, вернул себе первое место в Восточной конференции, которого сейчас бесспорно, заслуживает более других соискателей.

Матч

Амур - Металлург Мг - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы:

Космачев (Ли, Ушенин В.), 9:09 (1:0). Осала (Филиппи), 13:41 (1:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 29:09 (1:2). Коварж (Мозякин, Ли), 32:41 (1:3). Сёмин (Осала), 35:18 (1:4). Казионов Д. (Терещенко), 52:51 (1:5).

Место и дата

21 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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