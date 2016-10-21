«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал Кубка Кремля, обыграв украинку Элину Свитолину. После этого разразился скандал — на пресс-конференции соперница Кузнецовой заявила, что до матча получала сообщения с угрозами от неизвестных лиц.

«С ПОЛИТИКОЙ ЭТО ТОЖЕ СВЯЗАНО»

В полуфинале Кубка Кремля Кузнецова встречалась с молодой восходящей звездой украинского тенниса Элиной Свитолиной, занимающей сейчас место в середине второй мировой десятки. Шансы соперниц изначально казались примерно равными. Свитолина кое-в-чем даже имела преимущество: во-первых, она была свежее, так как по ходу недели провела на корте почти вдвое меньше времени, а во-вторых, на нее не давил шанс выступить в Сингапуре ввиду его отсутствия. Но после матча, который не отличался высоким качеством игры и изобиловал обоюдными ошибками, выяснилось, что на украинку давило нечто другое.

- Вчера я получила много непонятных сообщений и даже угроз относительно того, что будет, если я выиграю, - заявила Свитолина на пресс-конференции, вызвав гнетущую паузу. Никому из журналистов не хотелось слышать то, что они только что услышали — тем более что по ходу игры московская публика создала поистине идеальную атмосферу, поддерживая обеих теннисисток почти в равной степени.

- С чем это могло быть связано, как считаете?

- Такие сообщения обычно приходят уже после матчей от людей, которые занимаются ставками, - пояснила украинка. - Я на них не обращаю внимания, так как результат уже есть. Но вчера это было слишком. Они написали, что знают, где я живу, в каком отеле. Это тяжело. Я старалась оградиться от этого, но случилось так, что я увидела эти сообщения. Конечно, с политикой это тоже связано, но я не думаю, что в чем-то виновата. Я выхожу играть в теннис.

ОНА НЕ ВЕРНЕТСЯ?

С политикой, на самом деле, больше была связана история, произошедшая со Свитолиной после традиционной пресс-конференции перед началом турнира в рамках так называемого «часа общего доступа» (all-access hour). В интервью агентству «Р-Спорт» в формате «один на один» уроженка Одессы, живущая в Харькове, сделала политическое заявление, в котором, в частности, отметила, что «очень обидно, что все равно еще в Донецке происходят какие-то военные действия», и что «97 процентов людей в Украине не понимают, почему это происходит». После этого менеджер Свитолиной через оргкомитет Кубка Кремля запросил у авторов аудиозапись слов теннисистки, видимо, усомнившись в том, что она такое действительно говорила. Но в пятницу сомнений уже не могло быть ни у кого — Элина сообщила об угрозах в присутствии многих людей.

Итак, что же это могло быть? Самое печальная версия — наезды на ни в чем не виноватую девчонку со стороны политически неуравновешенных интернет-юзеров — на самом деле, не самая вероятная. Скорее, это действительно мог быть привет от тех, кто занимается ставками. Тем более что такое уже было. Возможно, истину установит расследование, которое будет вести WTA — но в любом случае, Свитолина на Кубок Кремля вряд ли вернется. Об этом она уже заявила, отметив, что к организации турнира претензий никаких, но эмоционально вся эта неделя в Москве для нее стала очень тяжелой. А жаль — теннисистка Элина классная. Из тех, что называют украшением любых соревнований.

«О СИНГАПУРЕ НЕ ДУМАЮ — ДОМА ИГРАТЬ И ТАК ТЯЖЕЛО»

Как бы то ни было, в теннис Свитолина в пятницу играла хуже Кузнецовой, и российская теннисистка отметила, что могла закончить матч в двух партиях, а не в трех, как это произошло.

- Я понимала, что надо делать, но в моей игре во втором сете произошел какой-то застой, - заметила Светлана на пресс-конференции. - Ничего с этим поделать не могла. Пришлось играть третий сет.

- Перед тем, как вы подавали на матч, на корт вышел ваш тренер. Он говорил долго и без остановки. Что именно?

- Я не помню, - смеется Кузнецова. - Я просто подумала, что в прошлом матче я перед тем, как подать на матч, позвала тренера, и у меня все получилось. Решила, что и сейчас надо сделать то же самое. Но вообще он говорил, что я играю хорошо, что все делаю правильно, и надо продолжать в том же духе.

- Давит ли на вас ситуация с отбором в Сингапур?

- Играть дома уже тяжело, поэтому о Сингапуре я не думаю.

- Получается?

- Да. Я и так довольна сезоном, провела его хорошо. В моей жизни ничего не поменяется от того, попаду я в основу Сингапура или нет.

Соперница Кузнецовой по финальному матчу определялась в поединке между представительницей Австралии Дарьей Гавриловой и немкой Юлией Гергес. Гаврилова накануне сыграла, возможно, лучший матч в своей жизни против россиянки Анастасии Павлюченковой. Более того, это был один из самых ярких матчей за последние годы на самом Кубке Кремля — там был и бесподобный теннис, и безудержные эмоции, и интрига. После такого выплеска у спортсменов часто наступает эмоциональный спад. Но Гаврилова здорово провела и полуфинал с Гергес — и теперь Кузнецовой предстоит очень непростое испытание в финале московских соревнований. Чтобы попасть не в запас итогового турнира года в Сингапуре, а в основу, россиянке надо побеждать.