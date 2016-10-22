Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»

ИСПЫТАНИЯ СУДЬБЫ

«Делай добро и бросай его в воду», - говорится в одном старом советском мультфильме. «Каким судом вы судите, таким будут судить и вас», - сказано в Библии. Все в этом мире возвращается к нам, плохое ли, доброе.

Несколько дней некоторые спартаковские болельщики (не все, конечно) радовались тому, что в преддверии дерби отстранили от футбола основного атакующего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Не утихли еще споры об этом, как стали приходить плохие новости для «Спартака» - сначала в матче сборной Голландии получил травму Куинси Промес (основной атакующий полузащитник, кстати), а потом у Зе Луиша диагностировали серьезную травму колена. Если Промес может к 29 октября вернуться в основной состав, то у Зе Луиша шансов на это нет.

В Екатеринбург на игру с «Уралом», кроме Куинси и Зе, не полетел и захворавший Денис Глушаков. Минус три игрока основного состава - потери серьезные. Однако, если «Спартак» нацелился на «золото» чемпионата России, 11-ую команду нужно обыгрывать и так. Судьба будет испытывать красно-белых на прочность, как ей иначе понять, достойны ли они быть чемпионами?

«КЛАСС ИГРЫ НЕВЫСОКИЙ»

Погода испытывала команды и болельщиков, на термометре минус пять! Красивей всех это испытание выдерживал главный тренер «Спартака»Массим о Каррера - он щеголял в роскошном костюме, белой сорочке и красном галстуке. За здоровье итальянца было тревожно...

В нападение Каррера отправил Ивелина Попова. Тот за доверие отплатил не сразу - сначала запорол хороший опасный момент, потом стал пасовать чужому, затем залез в офсайд и наконец забил из положения «вне игры». В общем, быстро и наглядно доказал нам, что хуже Промеса.

Кто еще из спартаковцев расстраивал, так это Андрей Ещенко. Глядя на его игру, вспоминалась песня группы UMA2RMAN со словами «За потерей потеря».

Брака вообще было много. Хорошей характеристикой происходящего на поле стал бы отрывок из бессмертного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» в том его месте, где Бендер со своими подельниками заселились в комнату Пантелея и увидели игравших в теннис москвичей: «Аут, - сказал Остап, - класс игры невысокий!» Хотя моменты были и спать во время просмотра матча не хотелось, несмотря на выходной и хмурый осенний денек.

А ФОРВАРД-ТО - МЕЛЬГАРЕХО!

В перерыве Попов наверняка услышал много критики, поэтому после него он был отправлен на правый фланг, а место в центре нападения занял Мельгарехо и почти сразу же забил.

«Уралу», чтобы попробовать забить и отыграться, пришлось идти вперед. У «Спартака» появилось место для контратак, что, впрочем, не должно было особо пугать хозяев - известная проблема красно-белых в этом сезоне состоит в том, что они не извлекают выгоды от игры в открытый футбол. Сколько перспективных атак они запороли в матче предыдущего тура против «Ростова»! В этот раз их было испорчено чуть меньше, но все же значительное число. В одной из них Мельгарехо забил чистый гол, но судье Александру Егорову из Саранска показалось, что парагваец при этом сфолил на защитнике и рефери отменил взятие ворот.

«Урал» подал с десяток угловых и все на удивление бестолково. Примерно так же, как «Спартак» контратаковал. Тем не менее, игра смотрелась и держала в напряжении.

Что удивило, при всех проблемах красно-белых в нападении и трех проведенных заменах, на поле так и не появился «русский Месси» Денис Давыдов. Информация к размышлению о том, кому Каррера доверяет, а кому не очень.

«Спартак» довел этот мачт до победы. Трудной, рабочей, немного корявой, но три очка не пахнут. Когда у тебя «минус три» в составе, приходится выигрывать и так.