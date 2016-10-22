Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек0 : 0Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 1Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Плюс три в минус пять. Как «Спартак» в морозную погоду взял три очка у «Урала»
Источник: ФК «Урал»

ИСПЫТАНИЯ СУДЬБЫ

«Делай добро и бросай его в воду», - говорится в одном старом советском мультфильме. «Каким судом вы судите, таким будут судить и вас», - сказано в Библии. Все в этом мире возвращается к нам, плохое ли, доброе.

Несколько дней некоторые спартаковские болельщики (не все, конечно) радовались тому, что в преддверии дерби отстранили от футбола основного атакующего полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Не утихли еще споры об этом, как стали приходить плохие новости для «Спартака» - сначала в матче сборной Голландии получил травму Куинси Промес (основной атакующий полузащитник, кстати), а потом у Зе Луиша диагностировали серьезную травму колена. Если Промес может к 29 октября вернуться в основной состав, то у Зе Луиша шансов на это нет.

В Екатеринбург на игру с «Уралом», кроме Куинси и Зе, не полетел и захворавший Денис Глушаков. Минус три игрока основного состава - потери серьезные. Однако, если «Спартак» нацелился на «золото» чемпионата России, 11-ую команду нужно обыгрывать и так. Судьба будет испытывать красно-белых на прочность, как ей иначе понять, достойны ли они быть чемпионами?

В чем «Спартак» превосходит всех. Подробная статистика первой части сезона

«КЛАСС ИГРЫ НЕВЫСОКИЙ»

Погода испытывала команды и болельщиков, на термометре минус пять! Красивей всех это испытание выдерживал главный тренер «Спартака»Массимо Каррера - он щеголял в роскошном костюме, белой сорочке и красном галстуке. За здоровье итальянца было тревожно...

В нападение Каррера отправил Ивелина Попова. Тот за доверие отплатил не сразу - сначала запорол хороший опасный момент, потом стал пасовать чужому, затем залез в офсайд и наконец забил из положения «вне игры». В общем, быстро и наглядно доказал нам, что хуже Промеса.

Кто еще из спартаковцев расстраивал, так это Андрей Ещенко. Глядя на его игру, вспоминалась песня группы UMA2RMAN со словами «За потерей потеря».

Брака вообще было много. Хорошей характеристикой происходящего на поле стал бы отрывок из бессмертного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» в том его месте, где Бендер со своими подельниками заселились в комнату Пантелея и увидели игравших в теннис москвичей: «Аут, - сказал Остап, - класс игры невысокий!» Хотя моменты были и спать во время просмотра матча не хотелось, несмотря на выходной и хмурый осенний денек.

Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»

А ФОРВАРД-ТО - МЕЛЬГАРЕХО!

В перерыве Попов наверняка услышал много критики, поэтому после него он был отправлен на правый фланг, а место в центре нападения занял Мельгарехо и почти сразу же забил.

«Уралу», чтобы попробовать забить и отыграться, пришлось идти вперед. У «Спартака» появилось место для контратак, что, впрочем, не должно было особо пугать хозяев - известная проблема красно-белых в этом сезоне состоит в том, что они не извлекают выгоды от игры в открытый футбол. Сколько перспективных атак они запороли в матче предыдущего тура против «Ростова»! В этот раз их было испорчено чуть меньше, но все же значительное число. В одной из них Мельгарехо забил чистый гол, но судье Александру Егорову из Саранска показалось, что парагваец при этом сфолил на защитнике и рефери отменил взятие ворот.

«Урал» подал с десяток угловых и все на удивление бестолково. Примерно так же, как «Спартак» контратаковал. Тем не менее, игра смотрелась и держала в напряжении.

Что удивило, при всех проблемах красно-белых в нападении и трех проведенных заменах, на поле так и не появился «русский Месси» Денис Давыдов. Информация к размышлению о том, кому Каррера доверяет, а кому не очень.

«Спартак» довел этот мачт до победы. Трудной, рабочей, немного корявой, но три очка не пахнут. Когда у тебя «минус три» в составе, приходится выигрывать и так.

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мостовой: Второй гол Мельгарехо был забит по правилам, никакого нарушения не былоБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника красно-белых Лоренсо Мельгарехо в гостевом матче с «Уралом», который состоялся в рамках 11-го тура РФПЛ (1:0).Александр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матчаАлександр Мостовой: Победа «Спартака»? Ничья стала бы справедливым итогом матчаБывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал выездную победу столичного клуба над «Уралом» в матче 11-го тура РФПЛ.Массимо Каррера: Мельгарехо был нужен в середине штрафной и сыграл неплохоГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0) на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.Гол Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Уралом»«Урал» дома уступил «Спартаку» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.Массимо Каррера: После нескольких травм Мельгарехо открыт путь на полеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими мыслями по поводу стартового состава команды на матч с «Уралом». Он рассказал, почему в состав попал Лоренсо Мельгарехо.Роман Зобнин: Переход в «Спартак» - это успехПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что сделал правильный выбор, перейдя в стан красно-белых.Роман Зобнин: Каррера на тренировке может подойти, взять за руку и показать, что нужно делатьПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил эмоциональность итальянского специалиста.Попов и Мельгарехо выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 11-го тура чемпионата России против «Урала».«Уфа» - «Ростов»: Гостей поддерживают шесть фанатов«Ростов» не остался без поддержки во время матча 11-го тура РФПЛ против «Уфы». На гостевом секторе стадиона «Нефтяник» находится шесть болельщиков желто-синих. Напомним, что матч «Уфа» - «Ростов» начался в 14:30.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.«Зенит» – 15-й в рейтинге клубов УЕФА, ЦСКА – 48-й, «Спартак» – 98-йУЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.День в истории. Веллитону - 30!День в истории. Веллитону - 30!Сегодня исполняется 30 лет нападающему турецкого «Кайсериспора» Веллитону, ранее выступавшему за московский «Спартак».Александр Бубнов: Без Промеса и Зе Луиша атакующий потенциал «Спартака» снизится в разыФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11 тура РФПЛ «Урал» - «Спартак».«Спартак» выиграет у «Урала» 1:0». Прогноз Евгения Ловчева«Спартак» выиграет у «Урала» 1:0». Прогноз Евгения ЛовчеваЭксперт «Советского спорта» дал прогноз на матч 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком».Роман Павлюченко: Люблю «Спартак». И хочу ему забитьРоман Павлюченко: Люблю «Спартак». И хочу ему забитьНападающий «Урала» Роман Павлюченко, который пять лет отыграл за «Спартак», дал интервью «Советскому спорту» перед встречей с красно-белыми.Валерий Рейнгольд: Не хотелось бы, чтобы Павлюченко провел лучший матч в сезоне против «Спартака»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре нападающего «Урала» Романа Павлюченко перед матчем команд в 11-м туре РФПЛ.Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Уралом».Роман Павлюченко: Рано говорить, что у «Спартака» «поперло». Две-три неудачных игры – и будут пятыми-шестымиНападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее игравший за «Спартак», считает, что рано говорить об успехах красно-белых.Глушаков, Промес и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»«Спартак» вылетел на матч 11-го тура чемпионата России с «Уралом». У красно-белых есть потери из-за травм.Почему «Спартак» идет на первом местеПочему «Спартак» идет на первом местеПять причин лидерства красно-белых в чемпионате России

Урал
Уралкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Лоренсо Мельгарехо
Лоренсо Мельгареховсе новости

Cпецпредложение