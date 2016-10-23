Тренерская победа «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» разбирает игру «Спартака» в матче с «Уралом» и иллюстрирует работу Массимо Карреры.

В премьер-лиге зародилась новая традиция – разбор игры «Спартака» превращается в разбор судейских решений. Вот и Александр Егоров, не засчитав два гола красно-белых, сделал все для того, чтобы мы говорили не о футболе. И если бы «Спартак» потерял очки, так бы, наверное, и было. Но «Спартак» победил. Без Зе Луиша, Промеса и Глушакова. Да в минус по Цельсию. Игра красно-белых все же интереснее арбитража Егорова.

Попов и Мельгарехо

Если в матче с «Ростовом» Массимо Каррера старался изобрести коллективного Промеса, то теперь искал замену Зе Луишу, якорю, в хорошем смысле слова, спартаковской атаки. Главная функция Зе Луиша – цепляться за мячи, чтобы команда закреплялась на чужой половине поля. О том, насколько успешно форвард справлялся со своей функцией, нам рассказывает статистика: лучший показатель по единоборствам во всей премьер-лиге.

В каждом матче Зе Луиш вступает в 27 единоборств в атаке, выигрывая 45%. Показатель Мельгарехо в игре с «Уралом» – 15 (33%). Это один из факторов, объясняющий, почему в субботнем матче «Спартак» выглядел настолько хаотично на чужой половине поля. Без своего якоря он не мог подолгу удерживаться в зоне соперника. Все остальное было уже следствием. В том числе и всего 5 ударов по воротам при своем среднем показателе 17.

Другой фактор – у «Спартака» в этом матче была весьма сложная организация атаки. Ведь Мельгарехо стал центрфорвардом только во втором тайме. А в первом эту роль исполнял Попов. Вытягивался вперед и Зобнин. Каррера решил использовать взаимозаменяемос ть игроков. Раз нет ключевых исполнителей, надо как-то запутать противника. Попов, похоже, запутался сам: совершил больше всех потерь мяча (16), хотя сыграл 72 минуты.

Фернандо и Ромуло

Вообще все атакующие показатели «Спартака» уступают его среднестатистиче ским. Слишком много перестановок за неделю. И слишком много перестановок уже по ходу самой игры. Каррера, представьте, менял модели. Пытался найти нужное сочетание, нащупать рисунок. Попов, Зобнин и Мельгарехо, если посмотреть на их диапазон действий в обоих таймах, как минимум по одному разу сменили свои амплуа.

А тут еще некстати забарахлил Фернандо, первый раз в жизни столкнувшийся с русским морозом. Была причина в этом или в чем-то другом, но бразилец не преуспел ни в атаке (ни одной точной острой передачи), ни в обороне (47% выигранных единоборств; и вообще «Урал» относительно легко переходил из обороны в атаку через центральную зону). Тот случай, когда Ромуло был полезнее. И дело не только в его голевой передаче.

То есть «Спартак» лишился не только столба впереди, но и стального троса в средней линии. Фирменная атака в заключительной фазе была невозможна по причине отсутствия ее идейных вдохновителей. Выпал из игры и тот, от кого зависит глубина. А наступать по краям было опасно. «Урал» – одна из самых активных команд премьер-лиги по атакам флангами, и силы в лице Комбарова и Ещенко были брошены на ее сдерживание …

Роль Карреры

Вот истинный масштаб кадрово-тактичес ких проблем, с которыми столкнулся «Спартак» в субботу. Смотришь на игру линий по отдельности – хаос и безнадега. А смотришь на табло – 1:0. И еще держишь в уме два гола, забракованных судьей. На протяжении всего матча «Спартак» перестраивался, протаптывал все новые тропы к воротам Заболотного. Обескровленный потерями лидеров, он задействовал весь свой творческий потенциал.

И какие-то четкие выводы по такой игре просто невозможны. Они не менее запутаны и противоречивы, чем игра красно-белых. Суть в том, что футбол в исполнении «Спартака» совершенно не понравился. (И вряд ли он мог кому-то понравиться.) Но то, как была добыта эта победа над «Уралом», вызывает восхищение. В первую очередь, конечно, это тренерская победа. И во вторую очередь тоже. А дальше – на ваше усмотрение.