«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
МАТЧ ДНЯ
Смотришь матч «Чикаго» - «Торонто», и понимаешь, каким должен быть хоккей. Первый гол создал Артемий Панарин, когда один в один легко обыграл Кадри и отдал чудо-пас под бросок Артему Анисимову, который не промахнулся.
В начале третьего периода «листья» сделали счет 4:2. Это очень веселая команда, и особенно там хороша связка Остон Мэттьюз – Уильям Нюландер. Два талантливых одаренных паренька, которые сразу нашли друг друга.
Но проблема «Торонто» в том, что там не умеют удерживать счет. В концовке сначала Анисимов сделал дубль, а потом Ричард Паник удачно сыграл на добивании. Он сейчас лучший снайпер НХЛ, между прочим.
В овертайме «Чикаго» не реализовал большинство, а в серии буллитов свою попытку шикарно исполнил Артемий Панарин. Похоже, обладатель «Харламов Трофи»-2016 подходит к своей лучшей форме.
ДРАКА ДНЯ
Один из лучших бомбардиров НХЛ Джейми Бенн доказывает, что он – парень не из робкого десятка, и если надо может даже подраться. Теперь вот он сцепился с Брэндоном Дубински – не тафгаем, но крепким малым.
Ну что сказать? Бенн перехватил инициативу в схватке. Но было видно, что он бережет руки, чтобы не попасть кулаком в шлем соперника и не сломать костяшки. Вообще в прошлом уже хорошие манеры, когда игроки перед дракой скидывают головные уборы. Теперь все боятся сотрясения мозга.
ГЕРОЙ ДНЯ
Сергей Бобровский накануне выиграл матч у «Чикаго» (3:2), а на следующий день вообще сыграл на ноль против «Далласа». А ведь это два очень сильных клуба.
Сообщается, что защита «Коламбуса» действовала так хорошо, что буквально спеленала атаку «звезд», поэтому Бобу не пришлось стоять на голове и делать выдающиеся сэйвы. Кроме того, «Даллас» не реализовал все пять попыток в большинстве.
Эта победа стала 100-й для Сергея Бобровского в составе «Коламбуса» - его обменяли из «Филадельфии» перед сезоном-2012/13.
«Правда что ли? Я не знал, - удивился Бобровский, который сделал первый сухарь с 20 ноября. – Это очень хорошее чувство. И надеюсь, что впереди у меня еще несколько сотен побед».
ПАМЯТНИК ДНЯ
The @NJDevils unveiled a statue of @MartinBrodeur outside Prudential Center prior to tonight's game vs. MIN. #MB30 pic.twitter.com/wNm8PMbzsF— NHL Public Relations (@PR_NHL) 22 октября 2016 г.
Рекорд НХЛ для вратарей по победам принадлежит Мартину Бродо (691). И вот перед матчем против «Миннесоты» напротив «Пруденшал Центр» был открыт памятник великому голкиперу.
Статуя называется «Салют». Сам Бродо сорвал с нее покрывало. И сказал, что для него это великая честь. Нужно еще напомнить, что Мартин Бродо завоевал три Кубка Стэнли, установил рекорд лиги по количеству матчей для вратарей (1266) и сухарям (125). Десятикратный участник Матча всех звезд НХЛ и четырехкратный обладатель «Везина Трофи», который провел 21 сезон за «Нью-Джерси». Ну а еще у Бродо есть два золота Олимпиады.
Большому человеку – красивый памятник. Вообще эта традиция развита в Америке. Так, перед стадионом «Питтсбурга» есть статуя Марио Лемье, в Эдмонтоне и Лос-Анджелесе так увековечили Уэйна Гретцки…
ШОУ ДНЯ
Отличное шоу в эти дни проходит в Виннипеге. В воскресенье под открытым небом пройдет матч между «Джетс» и «Эдмонтоном», где главными фигурами станут Патрик Лайне и Коннор Макдэвид. А накануне, в субботу, играли великие ветераны этих команд – Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Теему Селянне…
«Я уже не мистер Великий, а мистер О’кей», - грустно шутил о себе Уэйн Гретцки в сентябре в Торонто и рассказывал, что на лед теперь выходит раз в год в своем лагере в Лас-Вегасе. Получает фантастическое довольствие, обещает себе кататься чаще. Но все откладывается до следующего года. И вот Гретцки уже 55 лет…
«Я был никакой. Очень плохо сыграл», - сказал Уэйн в сердцах после этого матча, который «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» со счетом 5:6.
Последний раз Гретцки появлялся в таком матче ветеранов в 2003 году, когда тоже проходила «Классика наследия» - «Монреаль» приехал в Эдмонтон. Лучший бомбардир в истории НХЛ (894 гола, 2857 очков в 1487 матчах) на этот раз не забил ничего. И был в легком шоке от Марка Мессье, который положил сначала одну шайбу, потом вторую…
«Боже, он еще может играть! – воскликнул Гретцки. – Обо мне тут никто не вспомнит!»
Уэйн отметился шикарной передачей на Пола Коффи, но тот не забил.
«Через два месяца мне будет 56 лет. Возможно, это был мой последний матч», - сказал Гретцки. Ну а главным героем стал форвард «Джетс» Теему Селянне, который набрал 5 (2+3) очков и реализовал решающий штрафной бросок за четыре секунды до финальной сирены. Странно, что Селянне сейчас не играет в НХЛ или в КХЛ – он точно был бы в полном порядке.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)
32 сэйва и сухарь в матче с «Далласом»
2** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)
Дубль в победном матче с «Торонто»
3*** - Артемий ПАНАРИН (Чикаго)
Две передачи и решающий буллит с «Торонто»
ЦИТАТА ДНЯ
«Он сыграл очень хорошо. Просто невероятно! Проворов – отличный молодой защитник. Всем трудно вписаться в НХЛ после юниорского хоккея, но у Ивана есть большой потенциал».
Марк ШТРАЙТ, защитник «Филадельфии»
ТАБЛО ДНЯ
Матч
Бостон - Монреаль - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Голы:
Галлахер (Пачиоретти, Гальченюк), 31:41 (0:1). Дано (Патерин, Радулов), 37:44 (0:2). Мур (Шаллер, Аккиари), 45:34 (1:2). Байрон (Марков, Уэбер), 47:32 (1:3 - мен.). Спунер (Бэкес, Крейчи), 48:09 (2:3 - бол.). Митчелл 52:47 (2:4).
Место и дата
23 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Мур, Спунер – Галлахер, Дано (РАДУЛОВ), Байрон (МАРКОВ), Митчелл
Б: в Худобин (29-25; 86,2%, 57.16)
М: Радулов (0+1; 0, 2, 2, 17.16)
Марков (0+1; +1, 0, 2, 21.56)
Емелин (0+0; +1, 4, 2, 18.31)
Матч
Оттава - Тампа-Бэй - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Наместников (Строльман, Палат), 22:36 (0:1 - бол.). Стэмкос (Кучеров, Наместников), 26:45 (0:2 - бол.). Нил 35:27 (1:2). Киллорн (Филппула, Гаррисон), 48:02 (1:3). Филппула (Пойнт), 58:03 (1:4).
Место и дата
23 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Нил – НАМЕСТНИКОВ, Стэмкос (НАМЕСТНИКОВ, КУЧЕРОВ), Киллорн, Филппула
ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 2, 15.20)
Наместников (1+1; -1, 2, 3, 15.57)
Нестеров (0+0; +1, 0, 1, 17.27)
в Василевский (28-27; 96,4%, 60.00)
Матч
Вашингтон - Рейнджерс - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Голы:
Эллер (Орпик), 1:33 (1:0). Овечкин (Кузнецов, Орлов), 14:49 (2:0). Пирри (Миллер, Кленденинг), 22:21 (2:1). Весей (Степан, Нэш), 31:22 (2:2 - бол.). Весей (Зукарелло, Зибанежад), 34:22 (2:3). Нэш (Макдона), 59:54 (2:4 - п.в.).
Место и дата
23 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Эллер, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ) – Пирри, Виси (2), Нэш
В: Овечкин (1+0; 0, 0, 6, 19.44)
Кузнецов (0+1; 0, 0, 2, 20.01)
Орлов (0+1; +1, 0, 2, 21.13)
Матч
Чикаго - Торонто - 5:4 Б. (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Анисимов (Кейн, Панарин), 3:36 (1:0). Бозак (Гардинер, Марнер), 19:46 (1:1). Нюландер (Зайцев, Мэттьюз), 29:28 (1:2 - бол.). Мотте (Кэмпбелл, Кит), 31:08 (2:2). ван Римсдайк 38:16 (2:3). Нюландер (Мэттьюз), 44:46 (2:4). Анисимов (Кэмпбелл, Панарин), 57:32 (3:4). Паник (Кэмпбелл, Кит), 58:32 (4:4).
Победный буллит:
Панарин - 5:4.
Место и дата
23 октября 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Мотте, АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Паник, ПАНАРИН (п.бул.) – Бозак, Нюландер (ЗАЙЦЕВ), ван Римсдайк, Нюландер
Ч: Панарин (0+2; +2, 0, 3, 21.00)
Анисимов (2+0; +2, 0, 2, 19.11)
Т: Зайцев (0+1; -2, 0, 1, 21.43)
Матч
Флорида - Колорадо - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Комо (Дюшен, Бэрри), 7:38 (0:1 - бол.). Экблад (Ягр, Маркессо), 21:30 (1:1 - бол.). Харпер (МакКензи, МакКэгг), 37:02 (2:1). Маркессо 44:30 (3:1). Харпер (Петрович), 45:21 (4:1). Дюшен (Сёдерберг, Виркош), 45:37 (4:2). Трочек 46:56 (5:2).
Место и дата
23 октября 02:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Экблад, Харпер (2), Маркессо, Трочек – Комю, Дюшен
К: Задоров (0+0; -2, 2, 0, 14.37)
Григоренко (0+0; 0, 0, 1, 16.21)
в Варламов (38-33; 86,8%, 59.57)
Матч
Филадельфия - Каролина - 6:3 (0:0, 4:3, 2:0)
Голы:
Фолк (Теравайнен, Ахо), 20:50 (0:1 - бол.). Стаал (Ахо, Нордстрем), 23:07 (0:2). Мэннинг (Ворачек), 24:50 (1:2). Ворачек (Проворов, Конечны), 27:19 (2:2). Рид (Проворов, Проворов), 35:51 (3:2). Гостисбеер (Симмондс, Макдональд), 37:17 (4:2). Стемпняк (Скиннер, Раск), 38:54 (4:3). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 51:50 (5:3 - бол.). Ворачек (Вандевельде, Гостисбеер), 57:33 (6:3).
Место и дата
23 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Мэннинг, Ворачек (ПРОВОРОВ), Рид (ПРОВОРОВ), Гостисбир, Симмондс, Ворачек – Фолк, Д.Стаал, Стемпняк
Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 4.49)
Проворов (0+2; +2, 0, 0, 19.36)
Матч
Калгари - Сент-Луис - 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
Голы:
Перрон (Петранжело, Фаббри), 6:04 (0:1 - бол.). Верстиг (Брауэр, Беннетт), 22:21 (1:1). Ферланд (Стэйджан, Йокипакка), 22:56 (2:1). Перрон (Баумистер, Петранжело), 26:22 (2:2). Штястны (Стеен, Шэттенкирк), 32:08 (2:3 - бол.). Берглунд (Апшолл, Якупов), 38:16 (2:4). Перрон (Тарасенко), 46:50 (2:5). Джиордано (Уайдман, Фролик), 49:31 (3:5). Верстиг (Уайдман, Беннетт), 55:06 (4:5). Стеен (Перрон, Шварц), 59:21 (4:6 - п.в.).
Место и дата
23 октября 05:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Верстиг (2), Ферланд, Джиордано – Перрон, Перрон, Штястны, Берглунд (ЯКУПОВ), Перрон (ТАРАСЕНКО), Стин
СЛ: Тарасенко (0+1; +2, 0, 5, 16.29)
Якупов (0+1; 0, 2, 2, 9.26)
Матч
Нью-Джерси - Миннесота - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Эрикссон (Цукер), 21:00 (0:1). Паренто (Зэйджак, Каммаллери), 51:56 (1:1). Холл (Хенрик), 60:29 (2:1).
Место и дата
23 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Паренто, Холл – Эрикссон Эк
НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 12.11)
Андерсон, Хартнелл, Калверт
К: в Бобровский (32-32; 100%, 60.00)
Матч
Детройт - Сан-Хосе - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Нюквист (Эрикссон), 24:14 (1:0). Нюквист (Спрул), 35:10 (2:0). Атанасиу (Ванек), 46:05 (3:0).
Место и дата
23 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Нюквист (2), Атанасиу
Д: Марченко (0+0; +1, 0, 1, 20.02)
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)
Голы:
Уилсон (Каллен, Хорнквист), 0:52 (0:1). Арвидсон (Саббэн, Эллис), 3:08 (1:1 - бол.). Фиала (Карле), 22:26 (2:1). Ярнкрок (Вебер, Сарос), 30:36 (3:1). Фиала (Саббэн, Форсберг), 31:32 (4:1). Арвидсон (Рибейро, Форсберг), 39:24 (5:1).
Место и дата
23 октября 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Арвидссон (2), Фиала (2), Ярнкрок – С.Уилсон
П: Малкин (0+0; -1, 0, 3, 18.15)
Матч
Лос-Анджелес - Ванкувер - 4:3 Б. (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
МакНэбб (Браун, Дауд), 4:35 (1:0). Пирсон (Браун, Мартинес), 18:24 (2:0 - бол.). Браун (Копитар), 20:33 (3:0 - мен.). Гранлунд (Хансен, Саттер), 28:40 (3:1). Седин Х. (Седин Д., Ларсен), 35:57 (3:2 - бол.). Эдлер (Седин Х., Ларсен), 59:25 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Пирсон - 4:3.
Место и дата
23 октября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
МакНэбб, Пирсон, Д.Браун, Пирсон (п.бул.) – М.Гранлунд, Х.Седин, Эдлер
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.