«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





Смотришь матч «Чикаго» - «Торонто», и понимаешь, каким должен быть хоккей. Первый гол создал Артемий Панарин, когда один в один легко обыграл Кадри и отдал чудо-пас под бросок Артему Анисимову, который не промахнулся.

В начале третьего периода «листья» сделали счет 4:2. Это очень веселая команда, и особенно там хороша связка Остон Мэттьюз – Уильям Нюландер. Два талантливых одаренных паренька, которые сразу нашли друг друга.

Но проблема «Торонто» в том, что там не умеют удерживать счет. В концовке сначала Анисимов сделал дубль, а потом Ричард Паник удачно сыграл на добивании. Он сейчас лучший снайпер НХЛ, между прочим.

В овертайме «Чикаго» не реализовал большинство, а в серии буллитов свою попытку шикарно исполнил Артемий Панарин. Похоже, обладатель «Харламов Трофи»-2016 подходит к своей лучшей форме.

ДРАКА ДНЯ





Один из лучших бомбардиров НХЛ Джейми Бенн доказывает, что он – парень не из робкого десятка, и если надо может даже подраться. Теперь вот он сцепился с Брэндоном Дубински – не тафгаем, но крепким малым.

Ну что сказать? Бенн перехватил инициативу в схватке. Но было видно, что он бережет руки, чтобы не попасть кулаком в шлем соперника и не сломать костяшки. Вообще в прошлом уже хорошие манеры, когда игроки перед дракой скидывают головные уборы. Теперь все боятся сотрясения мозга.

ГЕРОЙ ДНЯ





Сергей Бобровский накануне выиграл матч у «Чикаго» (3:2), а на следующий день вообще сыграл на ноль против «Далласа». А ведь это два очень сильных клуба.

Сообщается, что защита «Коламбуса» действовала так хорошо, что буквально спеленала атаку «звезд», поэтому Бобу не пришлось стоять на голове и делать выдающиеся сэйвы. Кроме того, «Даллас» не реализовал все пять попыток в большинстве.

Эта победа стала 100-й для Сергея Бобровского в составе «Коламбуса» - его обменяли из «Филадельфии» перед сезоном-2012/13.

«Правда что ли? Я не знал, - удивился Бобровский, который сделал первый сухарь с 20 ноября. – Это очень хорошее чувство. И надеюсь, что впереди у меня еще несколько сотен побед».

ПАМЯТНИК ДНЯ

Рекорд НХЛ для вратарей по победам принадлежит Мартину Бродо (691). И вот перед матчем против «Миннесоты» напротив «Пруденшал Центр» был открыт памятник великому голкиперу.

Статуя называется «Салют». Сам Бродо сорвал с нее покрывало. И сказал, что для него это великая честь. Нужно еще напомнить, что Мартин Бродо завоевал три Кубка Стэнли, установил рекорд лиги по количеству матчей для вратарей (1266) и сухарям (125). Десятикратный участник Матча всех звезд НХЛ и четырехкратный обладатель «Везина Трофи», который провел 21 сезон за «Нью-Джерси». Ну а еще у Бродо есть два золота Олимпиады.

Большому человеку – красивый памятник. Вообще эта традиция развита в Америке. Так, перед стадионом «Питтсбурга» есть статуя Марио Лемье, в Эдмонтоне и Лос-Анджелесе так увековечили Уэйна Гретцки…

ШОУ ДНЯ





Отличное шоу в эти дни проходит в Виннипеге. В воскресенье под открытым небом пройдет матч между «Джетс» и «Эдмонтоном», где главными фигурами станут Патрик Лайне и Коннор Макдэвид. А накануне, в субботу, играли великие ветераны этих команд – Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Теему Селянне…

«Я уже не мистер Великий, а мистер О’кей», - грустно шутил о себе Уэйн Гретцки в сентябре в Торонто и рассказывал, что на лед теперь выходит раз в год в своем лагере в Лас-Вегасе. Получает фантастическое довольствие, обещает себе кататься чаще. Но все откладывается до следующего года. И вот Гретцки уже 55 лет…

«Я был никакой. Очень плохо сыграл», - сказал Уэйн в сердцах после этого матча, который «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» со счетом 5:6.

Последний раз Гретцки появлялся в таком матче ветеранов в 2003 году, когда тоже проходила «Классика наследия» - «Монреаль» приехал в Эдмонтон. Лучший бомбардир в истории НХЛ (894 гола, 2857 очков в 1487 матчах) на этот раз не забил ничего. И был в легком шоке от Марка Мессье, который положил сначала одну шайбу, потом вторую…

«Боже, он еще может играть! – воскликнул Гретцки. – Обо мне тут никто не вспомнит!»

Уэйн отметился шикарной передачей на Пола Коффи, но тот не забил.

«Через два месяца мне будет 56 лет. Возможно, это был мой последний матч», - сказал Гретцки. Ну а главным героем стал форвард «Джетс» Теему Селянне, который набрал 5 (2+3) очков и реализовал решающий штрафной бросок за четыре секунды до финальной сирены. Странно, что Селянне сейчас не играет в НХЛ или в КХЛ – он точно был бы в полном порядке.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

32 сэйва и сухарь в матче с «Далласом»

2** - Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Дубль в победном матче с «Торонто»

3*** - Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Две передачи и решающий буллит с «Торонто»

ЦИТАТА ДНЯ

«Он сыграл очень хорошо. Просто невероятно! Проворов – отличный молодой защитник. Всем трудно вписаться в НХЛ после юниорского хоккея, но у Ивана есть большой потенциал».

Марк ШТРАЙТ, защитник «Филадельфии»

ТАБЛО ДНЯ

Мур, Спунер – Галлахер, Дано (РАДУЛОВ), Байрон (МАРКОВ), Митчелл

Б: в Худобин (29-25; 86,2%, 57.16)

М: Радулов (0+1; 0, 2, 2, 17.16)

Марков (0+1; +1, 0, 2, 21.56)

Емелин (0+0; +1, 4, 2, 18.31)

Нил – НАМЕСТНИКОВ, Стэмкос (НАМЕСТНИКОВ, КУЧЕРОВ), Киллорн, Филппула

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 2, 15.20)

Наместников (1+1; -1, 2, 3, 15.57)

Нестеров (0+0; +1, 0, 1, 17.27)

в Василевский (28-27; 96,4%, 60.00)

Эллер, ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ) – Пирри, Виси (2), Нэш

В: Овечкин (1+0; 0, 0, 6, 19.44)

Кузнецов (0+1; 0, 0, 2, 20.01)

Орлов (0+1; +1, 0, 2, 21.13)

АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Мотте, АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Паник, ПАНАРИН (п.бул.) – Бозак, Нюландер (ЗАЙЦЕВ), ван Римсдайк, Нюландер

Ч: Панарин (0+2; +2, 0, 3, 21.00)

Анисимов (2+0; +2, 0, 2, 19.11)

Т: Зайцев (0+1; -2, 0, 1, 21.43)

Экблад, Харпер (2), Маркессо, Трочек – Комю, Дюшен

К: Задоров (0+0; -2, 2, 0, 14.37)

Григоренко (0+0; 0, 0, 1, 16.21)

в Варламов (38-33; 86,8%, 59.57)

Мэннинг, Ворачек (ПРОВОРОВ), Рид (ПРОВОРОВ), Гостисбир, Симмондс, Ворачек – Фолк, Д.Стаал, Стемпняк

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 4.49)

Проворов (0+2; +2, 0, 0, 19.36)

Верстиг (2), Ферланд, Джиордано – Перрон, Перрон, Штястны, Берглунд (ЯКУПОВ), Перрон (ТАРАСЕНКО), Стин

СЛ: Тарасенко (0+1; +2, 0, 5, 16.29)

Якупов (0+1; 0, 2, 2, 9.26)

Паренто, Холл – Эрикссон Эк

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 12.11)

Андерсон, Хартнелл, Калверт

К: в Бобровский (32-32; 100%, 60.00)

Нюквист (2), Атанасиу

Д: Марченко (0+0; +1, 0, 1, 20.02)

Арвидссон (2), Фиала (2), Ярнкрок – С.Уилсон

П: Малкин (0+0; -1, 0, 3, 18.15)

МакНэбб, Пирсон, Д.Браун, Пирсон (п.бул.) – М.Гранлунд, Х.Седин, Эдлер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.