«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)

Смотришь матч «Чикаго» - «Торонто», и понимаешь, каким должен быть хоккей. Первый гол создал Артемий Панарин, когда один в один легко обыграл Кадри и отдал чудо-пас под бросок Артему Анисимову, который не промахнулся.

В начале третьего периода «листья» сделали счет 4:2. Это очень веселая команда, и особенно там хороша связка Остон Мэттьюз – Уильям Нюландер. Два талантливых одаренных паренька, которые сразу нашли друг друга.

Но проблема «Торонто» в том, что там не умеют удерживать счет. В концовке сначала Анисимов сделал дубль, а потом Ричард Паник удачно сыграл на добивании. Он сейчас лучший снайпер НХЛ, между прочим.

В овертайме «Чикаго» не реализовал большинство, а в серии буллитов свою попытку шикарно исполнил Артемий Панарин. Похоже, обладатель «Харламов Трофи»-2016 подходит к своей лучшей форме.

Один из лучших бомбардиров НХЛ Джейми Бенн доказывает, что он – парень не из робкого десятка, и если надо может даже подраться. Теперь вот он сцепился с Брэндоном Дубински – не тафгаем, но крепким малым.

Ну что сказать? Бенн перехватил инициативу в схватке. Но было видно, что он бережет руки, чтобы не попасть кулаком в шлем соперника и не сломать костяшки. Вообще в прошлом уже хорошие манеры, когда игроки перед дракой скидывают головные уборы. Теперь все боятся сотрясения мозга.

Сергей Бобровский накануне выиграл матч у «Чикаго» (3:2), а на следующий день вообще сыграл на ноль против «Далласа». А ведь это два очень сильных клуба.

Сообщается, что защита «Коламбуса» действовала так хорошо, что буквально спеленала атаку «звезд», поэтому Бобу не пришлось стоять на голове и делать выдающиеся сэйвы. Кроме того, «Даллас» не реализовал все пять попыток в большинстве.

Эта победа стала 100-й для Сергея Бобровского в составе «Коламбуса» - его обменяли из «Филадельфии» перед сезоном-2012/13.

«Правда что ли? Я не знал, - удивился Бобровский, который сделал первый сухарь с 20 ноября. – Это очень хорошее чувство. И надеюсь, что впереди у меня еще несколько сотен побед».

