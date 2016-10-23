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Что хочет Слуцкий? Разбор матча «Локомотив» – ЦСКА

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Что хочет Слуцкий? Разбор матча «Локомотив» – ЦСКА
Источник: Sovsport.ru

«Советский спорт» рассказывает, за счет чего «Локомотив» обыграл ЦСКА, и задает несколько вопросов Леониду Слуцкому.

«Локо»: ставка на Миранчука

Можно было ожидать, что обе команды сыграют без номинальных нападающих. Так уже было совсем недавно. Но Леонид Слуцкий, выбирая из двух зол, предпочел Траоре Ионову. Юрий Семин же продолжил гнуть свою линию – Миранчук. И это решение, похоже, продиктовано не только тактикой, оно несет в себе послание руководству клуба: вот самая проблемная позиция, которая требует усиления в зимнее трансферное окно.

Миранчук, по воле тренера ставший центральным нападающим, вживается в новую роль. Конечно, никакой он пока не центрфорвард в классическом понимании. А так называемая «ложная девятка». Игра в оттяжке, в подыгрыше, поиск коридоров, проникающие передачи удаются Алексею лучше завершения атаки. Барражируя на острие, он остается центральным атакующим полузащитником. И в этом непростом ремесле очевидно растет.

Во многом благодаря действиям Миранчука (Самедова выключили, а Касаев по своему обыкновению выпал из игры) в атаке «Локомотива» была какая-то конкретика. Выход из обороны, умелые маневры между двумя армейскими линиями, не отличающимися плотностью, и проникающий пас. Получалось все, кроме последней фазы: пас шел то в офсайд, то мимо, то игрок, оказавшийся на ударной позиции, действовал как-то неловко.

Для себя нынешнего образца «Локомотив» смотрелся на удивление интересно. Для полного счастья ему не хватало двух вещей: последнего паса, который бы прошел, и завершающего удара, который бы прошил. Но пока вся команда находилась в поисках недостающих для успеха элементов, на поле появился Майкон. Ему надоело ждать и искать. Он взял да все сделал сам, оставив в дураках и защитников, и вратаря ЦСКА.

ЦСКА: отсутствие фантазии

В отличие от «Локомотива», у ЦСКА такой игровой конкретики не было. Скажем, было понятно, за счет чего железнодорожники хотят взломать (и ведь взламывали) оборону соперника. Армейцы же традиционно плыли по течению, надеясь и в этом матче, как во многих других в премьер-лиге, доплыть до победы на классе. Семин со своими экспериментами в линии атаки делал хоть что-то. Слуцкий – фактически бездействовал.

Ну а что? Почему бы Леониду Викторовичу не поставить в атаку Чалова, как в свою атаку Семин поставил Миранчука? Или Страндберга? Или того же Ионова? Но выходит Траоре, от которого, наверное, уже никто ничего не ждет, кроме главного тренера. И как понимать всего одну замену из трех возможных? И это при проигрышном счете. Что, вообще некого выпускать? Так вот же – пять полевых на скамейке. Это от нежелания или от неумения?

О том, что в ЦСКА бушует кадровый кризис, все мы, разумеется, знаем. Но это не повод опускать руки. А в ЦСКА, кажется, делают именно это. Тренерство – это же творческая профессия. Здесь должно быть место безумию. Кто знает, что из этого безумия потом произрастет. После матча с «Амкаром» многие недоумевали: зачем Семин поставил в атаку Миранчука. А теперь мы отмечаем этот перевод как одну из причин победы «Локо».

Генеральную репетицию главного российского дерби ЦСКА провалил. Причем это касается не только атаки. Но и средней линии, где не лучшим образом выглядел Натхо. И обороны, где кандидаты в сборную России сыграли манекенов. И Акинфеева, который на классе завалился на газон чуть раньше удара Майкона. ЦСКА показал: он слаб, уязвим и обделен кадрово-тактической фантазией. И улучшения на этой неделе не предвидятся.

Статистика команд

      «Локомотив» - ЦСКА

               802 ТТД 930

           69% удачные 76%

     42% Владение мячом 58%

                96 Атаки 94

                 9 Удары 12

           22% В створ 17%

           370 Передачи 478

           76% точные 83%

      20 Острые передачи 21

           25% точные 38%

         207 Единоборства 207

         47% выигранные 53%

              35 Обводки 26

           51% удачные 42%

              35 Отборы 40

          69% удачные 55%

              11 Фолы 15

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