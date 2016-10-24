Маменькин сынок. Колонка Юрия Цыбанева о слепой родительской любви к «Зениту»

«Зенит» играет дома с «Оренбургом» на четвертый день после выезда в Ирландию, с комфортным интервалом.

Мне приятна команда, создаваемая Мирчей Луческу. Она гораздо симпатичнее, чем предыдущий «Зенит», спроектированный Виллашем-Боашем.

Теперь есть связующая нить игры, и, когда команда эту нить натягивает, интересно следить за слаженным процессом кройки и шитья. Но хватает и игровых отрезков, на которых нить провисает. Так было на минувшей неделе в матче с «Дандолком». Настроение питерской команды угадывалось легко: может, и так сойдет? На поверхности и истоки периодического благодушия и самодовольства – типичная психология избалованного маменькина сынка.

***

Вот несколько эпизодов из наших футбольных будней за неделю, с воскресенья по субботу.

«Краснодару», вроде бы набравшему с Шалимовым ход, отказано в пенальти (момент с прерванным прорывом Лаборде в игре с «Арсеналом») – и он вынужден притормозить.

«Спартаку» отменяют сразу два гола в Екатеринбурге, хотя, согласно теории вероятности, уж один-то из этих моментов (пусть в какой-то мере и спорных) арбитр должен был трактовать в пользу атакующей стороны. Что характерно: судья Егоров, что называется, давал соперникам играть, подумалось даже: вот молодец, руководствуется новым веянием не дробить игру свистками - но в случае со вторым незасчитанным мячом наказал вдруг Мельгарехо за доброкачественну ю сноровку в единоборстве. А ведь только-только остыла обида красно-белых на судейство Иванова, самого, между прочим, ошибающегося арбитра в премьер-лиге. И не по этой ли причине назначенного на ключевой матч «Зенит» - «Спартак»? Мол, с такого что взять…

Возможные упреки в субъективности моего взгляда отведу одним махом – перенаправив внимание виртуального оппонента на матчи с участием «Зенита». И там он, оппонент, легко обнаружит, что «Зениту» в подобных моментах пенальти, как правило, даруют и забитые им мячи, как правило, засчитывают.

Наконец, еще один разительный пример того, что «все равны, но есть и те, кто равнее». «Ростов» вышел на выездной матч в Уфе спустя двое суток после мучительной схватки с «Атлетико». Вышел, что называется, в полусоставе – сразу трое ключевых игроков попросту не восстановились. «Зенит» после командировки в Ирландию играет дома с «Оренбургом» с комфортным интервалом. Причем такую льготу календарь оказывает ему уже не первый раз.

***

О чем эти примеры, сами собой выстроившиеся в ряд? Очень похоже, что вот о чем: отсекаются возможные конкуренты. Еще одного непопадания в Лигу чемпионов боссы «Зенита» не потерпят.

Наверное, я несовременен. Тренд-то нашего времени однозначен: есть возможности – пользуйся ими напропалую. Вот ведь, к слову, и в еврокубках «Зениту» из года в год каким-то фокусническим макаром достаются льготные, по-другому не скажешь, соперники. Что позволяет его боссам тешиться иллюзией, что их детище представляет собой значительную европейскую величину.

А веду я вот к чему: команде наносят непоправимый вред все эти условия наибольшего благоприятствова ния! Уж мне-то можете верить: знаю, плавал, сам какой-то отрезок жизни провел в дряблой шкуре маменькина сынка и с ужасом вспоминаю, сколько лени и прочих тепличных свойств во мне тогда произросло; по сей день выкорчевываю…

Так что – построже бы надо с сынком-то, господа из «Газпрома»! И побольше ему не послаблений, а, наоборот, испытаний. Для пущей жизненной силы. А то, помяните мое слово, скоро опять забалует.

Матч Зенит - Оренбург Место и дата 24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция



