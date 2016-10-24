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Маменькин сынок. Колонка Юрия Цыбанева о слепой родительской любви к «Зениту»

Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Маменькин сынок. Колонка Юрия Цыбанева о слепой родительской любви к «Зениту»
Источник: Sovsport.ru

«Зенит»  играет дома с «Оренбургом» на четвертый день после выезда в Ирландию, с комфортным интервалом. 

Мне приятна команда, создаваемая Мирчей Луческу. Она гораздо симпатичнее, чем предыдущий «Зенит», спроектированный Виллашем-Боашем.

Теперь есть связующая нить игры, и, когда  команда эту нить натягивает, интересно следить за  слаженным процессом кройки и шитья.  Но хватает и игровых отрезков, на которых нить провисает. Так было на минувшей неделе в матче с «Дандолком». Настроение питерской команды угадывалось легко: может, и так сойдет? На поверхности и истоки периодического благодушия и самодовольства – типичная психология избалованного маменькина сынка. 

***

Вот несколько эпизодов из наших футбольных будней за неделю, с воскресенья по субботу. 

«Краснодару», вроде бы набравшему с Шалимовым ход, отказано в пенальти (момент с прерванным прорывом Лаборде в  игре с «Арсеналом») – и он вынужден притормозить. 

«Спартаку» отменяют сразу два гола в Екатеринбурге, хотя, согласно теории вероятности, уж один-то из этих моментов (пусть в какой-то мере и спорных) арбитр  должен был трактовать в пользу атакующей стороны. Что характерно: судья Егоров, что называется, давал соперникам играть, подумалось даже: вот молодец, руководствуется новым веянием не дробить игру свистками  - но в случае со вторым незасчитанным мячом наказал вдруг Мельгарехо за доброкачественную сноровку в единоборстве. А ведь только-только остыла обида красно-белых на судейство Иванова, самого, между прочим, ошибающегося арбитра в премьер-лиге. И не по этой ли причине назначенного на ключевой матч «Зенит» - «Спартак»? Мол, с такого что взять…

Возможные упреки в субъективности моего взгляда  отведу одним махом – перенаправив внимание  виртуального оппонента на матчи с участием «Зенита». И там он, оппонент, легко обнаружит, что «Зениту» в подобных моментах пенальти, как правило, даруют и забитые им мячи, как правило, засчитывают. 

Наконец, еще один разительный пример того, что «все равны, но есть и те, кто равнее». «Ростов» вышел на выездной матч в Уфе спустя двое суток после мучительной схватки с «Атлетико».  Вышел, что называется, в полусоставе – сразу трое ключевых игроков попросту не восстановились. «Зенит» после командировки в Ирландию играет дома с «Оренбургом» с комфортным интервалом. Причем такую льготу календарь оказывает ему уже не  первый раз. 

***

О чем эти примеры, сами собой выстроившиеся в ряд? Очень похоже, что вот о чем: отсекаются возможные конкуренты. Еще одного непопадания в Лигу чемпионов боссы «Зенита» не потерпят.

 Наверное, я несовременен. Тренд-то нашего времени однозначен: есть возможности – пользуйся ими напропалую. Вот ведь, к слову, и в еврокубках «Зениту» из года в год  каким-то фокусническим макаром достаются льготные, по-другому не скажешь, соперники. Что позволяет его боссам тешиться иллюзией, что их детище представляет собой значительную европейскую величину.

А веду я вот к чему: команде наносят непоправимый вред все эти условия наибольшего благоприятствования! Уж мне-то можете верить: знаю, плавал, сам какой-то отрезок жизни провел в дряблой шкуре маменькина сынка и с ужасом вспоминаю, сколько лени и прочих тепличных свойств во мне тогда произросло; по сей день выкорчевываю… 

Так что – построже бы надо с сынком-то, господа из «Газпрома»! И побольше ему не послаблений, а, наоборот, испытаний.  Для пущей жизненной силы. А то, помяните мое слово,  скоро опять забалует.  

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Матч

Зенит - Оренбург

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


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