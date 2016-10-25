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Сергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догнали

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Матч "Урал" - "Спартак", в котором были не засчитанны два мяча москвичей
Матч "Урал" - "Спартак", в котором были не засчитанны два мяча москвичейИсточник: ФК «Спартак»

Экс-арбитр ФИФА и бывший глава судейского корпуса Сергей Хусаинов рассказал «Советскому спорту» об основных проблемах его нынешних коллег и объяснил, почему арбитры ошибаются в матчах с участием «Спартака» и «Ростова».

- Что ни тур, судейские скандалы, почему так?
- Все дело в том, как люди попали в список действующих арбитров, которые допущены к судейству чемпионата России. Кто-то же их отбирал, рекомендовал, утверждал! Но люди, которые утверждали, остаются в тени – серые кардиналы, на виду был только руководитель Валентин Иванов. А это история длинная и она началась задолго до того, как на футбольном поле появились Кирилл Левников и Сергей Иванов.

История в тему. Когда я был руководителем, ко мне обратились из одного футбольного округа с просьбой пролоббировать арбитра: «Мы имеем вот такую сумму денег». - «Сумму оставьте себе, утверждать я его не буду - он три матча во второй лиге провел».

Но когда на следующий день начался исполком и я продиктовал список судей, слово взял Владимир Алешин: «А что, у нас больше арбитров нет?» И тут человек из того самого футбольного округа: «Есть, но Хусаинов против». Алешин: «Давайте включим!» И я понял – деньги, которые я не взял, ушли другому. 

Нынешний судейский корпус сформирован по принципу «свой – чужой». Талантливому молодому арбитру без связей туда не пробиться. Валентин Иванов неплохо понимает футбол, но по характеру – слабый, не арбитр.

Руководство судейским корпусом у нас – ручное, карманное.

- Теперь и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования - Алексей Николаев!
- Алексей не отбирал нынешних судей. Кто его самого назначает на матчи? Какая-то «подпольная» комиссия. Она существует, работает. Мое мнение – больше должен работать Карасев, он кандидат номер один на чемпионат мира 2018 года. Когда его отправили домой с Евро-2016, меня спросили: «Плохо отработал?» - «Нет, просто нужно исполнять волю вышестоящей организации, одной высокой квалификации мало».

Дайте Карасеву самые сложные матчи, где же ему еще руку набивать? Вот недавно была показательная встреча «Локомотив» - ЦСКА. У профессионалов есть вопросы. У штрафной ЦСКА фол, и тут же еще один. Карасев свистит, но мяч отодвигает от штрафной на место первого нарушения правил. Но это же не верно, надо судить по последнему фолу.

Но это так, придирки, а в целом-то Карасев провел матч достойно! Вот и назначайте его, руководствуясь чисто спортивной логикой. Нет, у нас конъюнктура.  

- Алексей Николаев судит последний год, а он, говорят, в работе арбитра – самый «хлебный», коллеги отдают ему матчи, на которых можно заработать. Это так?
- По-разному бывает. Да, такая негласная практика существует, но только для тех, кто особо приближен к комиссии по назначениям.

- Получается, кого ни назначь руководителем, толку мало, раз давно сложились товарно-денежные отношения?
- Совершенно верно! Я в свое время ввел компьютерную систему назначения, беспристрастная программа! Устранил комиссию по назначению. Анохину лететь во Владикавказ на матч «Алания» - «Ротор». В перерыве сослался на слабость здоровья, не вышел на второй тайм. Оказывается, он должен был «Ротору», Рохус Шох потом мне об этом рассказал.

Помните, Розетти пришел? Он сразу сказал: «Спаллетти – один из лучших тренеров мира». Дал сигнал подчиненным судить «Зенит» как надо.

- Кого больше среди часто ошибающихся российских судей – тех, кто пристрастен или же неквалифицированных?
- Есть и те, и другие. Класс команд в премьер-лиге выровнялся. При игре примерно равных команд малейшая судейская ошибка вызывает бурную реакцию.

- Кто, по-вашему, пристрастен?
- Сергей Иванов, матч «Зенит» - «Спартак». Любой начинающий арбитр увидел был, что нарушение со стороны Кришито было. Начинается расчет в голове: «Вторая желтая, придется удалять». Это же не просто ошибка!

Раньше была такая практика – влияние судей на результаты начиналось обычно со второго круга. А в этом сезоне – с первого же тура. «Спартак» оторвался, это как так? А мы, два клуба-гиганта? Включили судейский фактор, чтобы тормознуть и клубы-гиганты догнали.

С «Ростовом» тоже – матч в Грозном. Судит Матюнин, сын, его двигает московская федерация. «Ростов» в порядке. Гацкан входит в штрафную, пробрасывает мяч на ход, Уциев толкает его в спину, Гацкан падает, а как тут устоять? Матюнин – симуляция, вторая желтая и красная карточка. Зачем ты это делаешь? Да, в Грозном тяжело судить, но ты откажись до игры.

Мы помним крылатую фразу «Судья продажная». А откуда ее автор знает про продажность? Получается, имел право так сказать. Или президент ЦСКА говорит про Иванова-старшего: «Он бы в гробу перевернулся». Получается, президент что-то знает? А судьи дают ему право так говорить.

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