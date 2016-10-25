Виктор Ан: Я остался в спорте не из-за денег

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав команды на два стартовых этапа Кубка мира, которые пройдут в Калгари (4-6 ноября) и Солт-Лейк Сити (11-13 ноября). После длительного перерыва в заявку нашей команды вошел шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Перед вылетом в Северную Америку через Амстердам главный триумфатор Игр в Сочи дал интервью «Советскому спорту».

Мы разговаривали в аэропорту Шереметьево в четыре утра. На все вопросы Виктор, почти пять лет тому назад сменивший корейское гражданство на российское, отвечал по-русски. Пусть медленно, но очень вдумчиво.

– Виктор, поэтическое название Кореи – «Страна утренней свежести». А как бы вы назвали Россию?

– Россия – хорошая страна, красивая, большая, даже необъятная. Может быть, немного сонная. За пять лет жизни в России я понял, что многие россияне неторопливы. Например, в Корее ремонт в доме местные строители могли бы сделать за два-три месяца, а не за год. Но я не ропщу, все понимаю.

– Вы пропустили целый сезон. Чем занимались все это время?

– Был рядом с женой. Готовились к появлению ребенка в нашей семье. В Корее у нас родилась дочь Джейн, в декабре ей исполнится год. Да, я не участвовал в соревнованиях, но тренировок не прекращал, по четыре-пять раз в неделю выходил на лед.

«ОСТАЛСЯ В СПОРТЕ Я НЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ»

– После трех золотых медалей Игр в Сочи-2014 вы могли завершить свою удивительную карьеру, но приняли иное решение. Почему?

– Я долго думал, продолжать ли мне карьеру. Было сложно найти мотивацию для этого. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сделал предложение, и мы с женой приняли решение, что я буду выступать до Игр-2018, поэтому начал усиленно тренироваться.

– Алексей Кравцов предложил выгодный контракт?

– Остался в спорте я не из-за денег. Я люблю шорт-трек. Для меня имеет большое значение, что следующие зимние Игры пройдут в Корее. Я хочу хорошо выступить на этих Играх.

– Выиграть еще три золотых медали?

– Не буду загадывать.

«МЕНЯ В КОРЕЕ ЛЮБЯТ»

– Наверное, опасаетесь плохо выступить в родной Корее?

– Когда я выступаю, хочу победить. Перед соревнованиями я не думаю о будущем результате. Просто выхожу на каждый забег и рассматриваю его как возможность максимально хорошо выступить и получить удовольствие от состязаний. Да, можно проиграть, но можно и победить. Второй вариант мне нравится больше.

– Нет страха, что в Корее болельщики во время Олимпиады могут устроить вам обструкцию?

– Меня любят в Корее, много корейцев меня поддерживают.

– Ваши бывшие партнеры по сборной Кореи завидуют вам?

– Чему завидовать?

– Например тому, что после триумфа на Играх в Сочи уровень вашего благосостояния заметно вырос.

– Вряд ли этому стоит завидовать. На домашних Играх корейские спортсмены смогут выиграть то, чего они желают.

– Фан-клуб вашего имени до сих пор существует в Корее?

– Раньше был, сейчас не знаю. Но фанаты остались.

– В России у вас не меньше фанатов?

– В Корее шорт-трек более популярен. Но после Игр в Сочи появились поклонники этого вида спорта и в России, меня стали узнавать на улице. Сейчас, правда, меньше. Все-таки почти три года прошло.

«СКАЗАЛ ЕЛИСТРАТОВУ: ДУМАЙ О БУДУЩЕМ»

– Сезон вы пропустили, а в сентябре на первых стартах в России опередили всех – в том числе и мирового рекордсмена на дистанции 1000 метров Семена Елистратова. Как так разогнались?

– Готовиться к сезону я начал в апреле. В сентябре перед официальными стартами немного переживал, ведь полтора года не соревновался. На первом этапе Кубка России меня беспокоило горло, но в целом выступил хорошо. На Кубке СКР я моделировал тактику. Сейчас с нетерпением жду этапов Кубка мира. Может быть, физические кондиции я еще не набрал, но у меня есть опыт. Елистратов тоже хочет побеждать. После Кубка СКР Семен мне сказал, что будет еще больше работать. Я рад, что он смог выпутаться из сложной ситуации, в которую угодил еще в прошлом сезоне...

– Вы про историю с мельдонием?

– Да. Когда все разрешилось, я сказал Семену: «Забудь об этом, думай о будущем, фокусируйся на тренировках».

– По вашему, Семен способен когда-нибудь превзойти вас по числу олимпийских побед?

– Да. Талант у Семена есть. Если бы конкуренция в российском шорт-треке была такой же, как в национальных командах Кореи, Китая, Канады, наши спортсмены прогрессировали бы быстрее.

«УХОД СЕБАСТЬЯНА КРОСА – НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ»

– Весной сборную России по шорт-треку покинул ее главный тренер француз Себастьян Крос. Для вас этот уход стал неожиданным?

– Да, это был сюрприз. В марте он мне сказал: «В апреле в Москве обсудим план подготовки на новый сезон». Я приехал в Москву, а его нет.

– Сюрприз вышел не очень приятный?

– Да, Себастьян отлично с нами работал с 2012 года, доказал, что является хорошим тренером. После отъезда он написал мне письмо, пожелал удачи.

– Новый главный тренер сборной России – Андрей Максимов. Как ладите с ним?

– Мы с Андреем часто общаемся, он знает мое физическое и психологическое состояние. Его программа подготовки к сезону мало отличается от планов Себастьяна. А выводы можно будет делать после выступлений на международных соревнованиях.

– Но вы уже можете уверенно сказать, что годичный отдых пошел на пользу?

– В психологическом плане я восстановился.

– Проснулся аппетит на медали?

– Как говорят в России, аппетит приходит во время еды. В этом году мне важно поймать свой ритм, хорошо выступить на чемпионате мира и войти в олимпийский сезон в полной боевой готовности.

«МОЖЕТ БЫТЬ, ОСЯДЕМ В ПИТЕРЕ»

– В каком городе России вам комфортнее всего?

– В Москве. От моего дома до спортивной базы в Новогорске – пять минут на машине.

– Часто бываете в своей шикарной трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге ?

– Был три-четыре раза. Там мне очень нравится. Хороший ремонт. Сейчас наша семья живет в Москве, пока дочь маленькая – тяжело далеко ездить. Но если появится перерыв в тренировочном процессе в пять-семь дней – все вместе поедем в Санкт-Петербург. После окончания спортивной карьеры, может быть, осядем в Питере.

– То есть хотите остаться в России?

– Я часто задаю себе этот вопрос: как жить после большого спорта? Дорог много. Хочу еще подумать, чем заняться и где жить. Что касается выбора страны, то это может быть не только Россия или Корея, но возможно и какая-то другая. Принимать решение будем всей семьей, не только я один.

– К какому варианту склоняется ваша супруга У На Ри?

– Жена сильно скучает по Корее. Пока я тренируюсь, она дома одна с дочерью. Она ни разу не пожаловалась мне, но я знаю, что она грустит. В Корее – родственники, друзья и подруги. Есть, конечно, друзья и в Москве. Но жена скучает по своей работе. В Корее она работала моделью, была актрисой... Не так давно она открыла собственное кафе в пригороде Сеула, там работает ее сестра.

– Кафе «Русская кухня»?

– Нет. В этом кафе посетителям предлагают кофе, десерт, сок. Жена очень любит кофе – в день его варит два-три раза.

– Кафе назвала в честь мужа?

– Нет. Название корейское. На русский переводится: «Посмотрите друг на друга». И мы с женой стараемся быть всегда вместе. Она хотела в Канаду полететь на этап Кубка мира, но не смогла. Дочь очень плакала, когда мама собралась уезжать. Может быть, когда дочь подрастет, пригласим няню в дом.

– Почему дочь назвали Джейн?

– У дочери два гражданства – российское и корейское. Имя Джейн – американское, оно известно и в Корее, и в России.

– Как переводится на русский ваше корейское имя Ан Хён Су?

– Фамилия Ан означает спокойный. Имя Хён Су – милосердный.

«ИСИНБАЕВУ УБИЛИ МОРАЛЬНО»

– Вы выступаете под флагом ЦСКА. Какое у вас звание?

– Я просто шестикратный олимпийский чемпион. Я не военный. В ЦСКА перешел, потому что этот клуб помогает мне несколько лет подряд.

– Как вы восприняли то, что вашу одноклубницу двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву не допустили до Игр в Рио?

– Я знаю, как трудно готовиться к Играм. Исинбаева родила дочь и вернулась в большой спорт, чтобы выступить на своей четвертой Олимпиаде. Мне очень жаль, что ей не дали выступить в Рио. Случись такая ситуация со мной – я бы обхватил голову руками и просидел бы так месяц. Это моральное убийство. Такое трудно пережить.

– Нет гарантии, что олимпийскую сборную России допустят до зимних Игр в Пхенчхане.

– Надеюсь, все будет хорошо, и я выступлю на Играх в Корее. Тем более, для меня это будет последняя Олимпиада.

«КОРЕЙЦЫ ПОМОГУТ РОССИЙСКИМ БИАТЛОНИСТАМ»

– Вы в курсе, что российские биатлонисты Анна Фролина (Булыгина) и Александр Стародубец получили корейское гражданство, чтобы выступить на Играх в Пхенчане-2018. Могли бы дать совет этим спортсменам, как быстрее адаптироваться к жизни в Южной Корее?

– Надо впитывать традиции и культуру той страны, куда ты приехал. Корейцы – очень добрые люди. Они помогут освоиться. Чтобы процесс пошел быстрее, важно изучать язык. Когда я приехал в Россию, первым делом занялся изучением русского. Три раза в неделю занимался с репетитором. Полученные знания мне очень помогают. Может быть, я не так быстро говорю, но хорошо понимаю. Да, мне было тяжело на первых порах в России, но желание выступить на Олимпиаде было таким, что я не обращал внимания на бытовые сложности.

– А в России живут добрые люди?

– Да. Я думал, раз тут холодно, то и люди холодные, суровые, сдержанные. Но когда я приехал в Россию, даже в феврале у меня было тепло на душе от доброты русских людей. Тут мне очень спокойно. Правда, есть одна вещь, к которой я не могу привыкнуть – почему такие добрые люди так редко улыбаются друг другу? Лица вокруг серьезные, и мне сложно определить настроение россиянина.

– Вы часто общаетесь в России с представителями корейской диаспоры.

– Редко. Особенно сейчас, когда начал готовиться к сезону.

– Корейские рестораны часто посещаете?

– Когда только приехал в Россию, то делал это чаще. Не всегда есть необходимость, так как моя жена хорошо готовит.

– Какие российские передачи смотрите по телевизору?

– Никаких. Телевизор вообще не смотрю. В свободное время я отдыхаю, гуляю с семьей. Слушаю корейскую музыку.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Виктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хён Су)

Родился 23 ноября 1985 года в Сеуле (Республика Корея).

Специализация: шорт-трек. До декабря 2011 года представлял на международных соревнованиях сборную Корею. Заслуженный мастер спорта России (2013).

Шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира (2003—2007, 2014), 20-кратный чемпион мира. Восьмикратный обладатель Кубка мира. Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. Многократный чемпион Европы, России, и Кореи. Рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке (6), а также единственный спортсмен-мужчин а, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный мастер шорт-трека в истории.

Женат. Воспитывает дочь.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ПЕРВЫХ ДВУХ ЭТАПАХ КУБКА МИРА-2016/2017:

Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян; Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина, Екатерина Ефременкова.