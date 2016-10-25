Такой хоккей нам не нужен! Топ-10 самых малопосещаемых матчей КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» выделяет поединки КХЛ, на которые зритель ходить отказывается. И разбирается – почему так происходит.

Как ни странно, статистика посещаемости матчей КХЛ весьма разнится. Есть арены, заполняющиеся стабильно. Но есть и дворцы, которые хронически пустуют не зависимо от географической широты населенного пункта и удаленности от столицы.

Сегодня я предлагаю вам антирейтинг самых малопосещаемых поединков этого сезона.

Матчи, собравшие на трибунах менее 3000 человек – приговор для клуба. Точнее, жирный крест на его надеждах стать когда-нибудь прибыльным или хотя бы самоокупаемым бизнес-проектом.

Не думайте, что таких поединков с начала сезона было всего 10. Их гораздо больше. Но я намеренно выбирал для своей таблицы разные клубы. Иначе, мой антирейтинг заполонили бы две-три команды, которые регулярно собирают на трибунах около 2500 зрителей.

Эти данные – вовсе не злорадство. А повод задуматься. Для клубов - об улучшении инфраструктуры. Для лиги – о составлении более толкового календаря и сокращении команд-участниц.

Итак, самые ненужные матчи этого сезона.

1. Куньлунь – Нефтехимик. 550 зрителей

2. ЦСКА – Нефтехимик. 2200 зрителей

3. Северсталь – Адмирал 2210 зрителей

4. Металлург Нк – Северсталь. 2388 зрителей

5. Югра – Северсталь. 2390 зрителей

6. Витязь – Нижний Новгород. 2400 зрителей

7. Динамо Р – Металлург Нк. 2429 зрителей

8. Лада – Медвешчак. 2499 зрителей

9. Динамо М – Медвешчак. 2658 зрителей

10. ХК Сочи – Югра. 2956 зрителей

Теперь обсудим клубы, попавшие в этот список позора со своей домашней ареной.

1. Куньлунь (Шанхай*)

Китайцы, конечно, явный лидер в нашем антирейтинге. Но спрос с них пока небольшой. Команда организовывалась наспех. Привычки ходить на хоккей у жителей Поднебесной и вовсе никогда не было. Плюс, они понимают, что «Куньлунь» будет в будущем базироваться в Пекине, где первый матч, кстати, собрал около восьми тысяч человек. А вот КХЛ в Шанхае – дело временное, к которому и привыкать нет никакого смысла.

2. ЦСКА (Москва)

Когда финалист Кубка Гагарина собирает на своих матчах по 2500 зрителей – это, конечно, полный провал. Дело и в старой арене, и в отношении к болельщикам. Все же тот же «Спартак» в допотопных «Лужниках» показывает на столичных поединках совсем другие цифры.

3. Северсталь (Череповец)

В последние годы интерес к хоккею в Череповце явно угасает. Здесь и на «Ак Барс» пришло всего 2513 человек. Обидно. Традиции-то у клуба – ого-го! Низкая посещаемость напрямую связана с такими же невысокими результатами команды. Чтобы вернуть народ на трибуны, надо, как минимум, бороться за плей-офф.

4. Металлург (Новокузнек)

Тут все понятно. Клуб на грани выживаемости. И потому ходить на его матчи – регулярно получать негативные эмоции. Иного не дано. И все же обращусь к болельщикам некогда успешного клуба, продолжающего готовить игроков экстра-класса для сборной России: Единственное, чем вы можете сейчас команде – ходить на ее матчи и заполнять трибуны. Если и вы от нее отвернетесь вслед за спонсорами, «Металлург» исчезнет с карты КХЛ.

5. Югра (Ханты-Мансийск)

Ситуация очень похожа на череповецкую. Вот только традиций у клуба нет. Местная публика слегка оживляется, когда в Ханты-Мансийск прилетают СКА или ЦСКА… Но и на них потолок посещаемости – 3700. Не хочется быть жестоким, но при возможном сокращении КХЛ «Югра» станет одним из первых кандидатов на исключение из лиги.

6. Витязь (Подольск*)

Также один из самых низкопосещаемых клубов КХЛ. Несмотря на то, что пресс-служба и маркетинг «Витязя» делает очень многое, чтобы привлечь публику на трибуны, небольшой подмосковный городок просто не справляется с плотным графиком КХЛ. И обеспечить посещаемость на нескольких матчах кряду просто не в состоянии.

7. Динамо (Рига)

Увы, одна из самых задорных и особенно опасных на домашнем льду команд превратилась в аутсайдера КХЛ из-за финансовых неурядиц. Смотреть, как соперники из России лупят их любимцев, латыши не хотят. Они со времен Тихонова и Юрзинова привыкли совсем к другому «Динамо».

8. Лада (Тольятти)

Первый немосковский чемпион страны после возвращения в КХЛ никак не может выйти на прежний высокий уровень. Публику можно понять. Тольяттинские любители хоккея привыкли, что их команда бьется в финале, а не прозябает в подвале турнирной таблицы.

9. Динамо (Москва)

Справедливости ради отметим, что для бело-голубых 2600 человек на матче – случай из ряда вон. Обычно болельщики «Динамо» не опускают планку ниже четырех тысяч, а могут задрать и до восьми. Дело скорее в «Медвешчаке», на матчи которого в России почему-то болельщики ходят неохотно во многих городах.

10. ХК Сочи (Адлер*)

Добраться из самого Сочи на хоккей – путь не близкий. Около часа на электричке. Адлер к Олимпийскому стадиону куда ближе. Отчасти этим и объясняется низкая посещаемость матчей в явно не хоккейном регионе.

Симптом тревожный! В стартовом сезоне низкая явка зрителей была бы оправдана. Но с учетом того, что черноморцы стали крепкой командой, показывающей солидный и качественный хоккей под руководством Вячеслава Буцаева – зрителей мало. Жаль, что такой отличный современный дворец редко заполняется даже наполовину.

* - Указан город, где фактически проходят домашние матчи.



