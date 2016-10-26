«Все круто!» EPICENTER:Moscow: как это было

Очередь перед входом на EPICENTER:Moscow. Фото: epicenter.fotoezh.ru

«Советский спорт» посетил турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive и рассказывает об увиденном.

ПРОГНОЗ КАНДЕЛАКИ

Все самое интересное началось в субботу, когда турнир переехал на арену «ВТБ Ледовый дворец». До этого матчи группового этапа проходили в отеле Lotte Plaza, и вживую игроков, кроме журналистов и организаторов, никто не видел. Кстатаи, самим участникам играть в отеле очень понравилось.

– Ребят, это лучший отель, в котором я когда-либо играл. Да что играл – просто останавливался за всю свою жизнь, – убеждал корреспондентов «Советского спорта» культовый швед Олоф «olofmeister» Кайбьер из Fnatic.

И это слова мировой звезды по CS:GO, который за свою карьеру киберспортсмена повидал много прекрасных мест. Представьте, если Криштиану Роналду или Месси приедут на чемпионат мира в России в 2018 году и скажут: «Лужники» – лучший стадион, на котором мы играли». Вот организаторам «Эпицентра» удалось добиться подобного.





Организацию вообще хвалили все: журналисты, болельщики и сами игроки. Киберспортсмен Адам «Friberg» Фрибергиз из еще одной шведской команды турнира Ninjas in Pyjamas («ниндзя в пижамах» – прим. редакции) бродил по пресс-центру «ВТБ Ледового дворца». Его команда заняла четвертое место в группе и не смогла сыграть на большой сцене, но при этом у него остались только положительные эмоции от мероприятия.

– Все круто, нам очень понравилось. Вот только наш результат расстроил. Мы никому не проиграли по очкам, но из-за разницы раундов заняли четвертое место и теперь не сыграем на сцене перед российскими фанатами киберспорта.

Болельщиков пришло действительно много. Это бросилось в глаза уже на подходе к ледовому дворцу – змейка из очереди достигала пару сотен метров. Из-за этого организаторам даже пришлось задержать начало. Они терпеливо ждали пока все болельщики займут свои места, ведь именно для них готовилась впечатляющая сцена и торжественная церемония открытия. Представьте, если бы футбольный матч задерживали ради тех, кто еще не успел зайти на стадион – в киберспорте такое есть.





В итоге, когда все пришли ровно половина мест на самой арене – были заполнены. Если учесть, что на вторую половину билеты не продавались, то это явный показатель большой популярности этого вида спорта. Для людей непосвященных может оказаться неожиданным, но на киберспорте болеют так же, как на футболе, хоккее или любом другом виде спорта – кричат, вскакивают с мест, хватаются за голову. Да, и с атрибутикой тут полный порядок. Фирменный майки, шарфы – сразу понятно, кто за кого болеет.



В субботу на церемонию открытия финальных игр приехала генеральный продюссер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая вместе с управляющим партнёром ESforce Holding Aнтоном Черепенниковым произнесла пламенную приветственную речь.





«Киберспорт – это спорт будущего. Через пять, десять, 15 лет киберспорт будет конкурировать с видами спорта, которые сейчас собирают у экранов телевизоров весь мир».

Прогноз Канделаки определенно порадовал зал. Зрители одобрительно загудели и стали смотреть красочное открытие: с роликом и спецэфектами на экране и театрализованным представлением на сцене. В хоккее это бы назвали предматчевым шоу. Выглядело, надо сказать, впечатляюще и просто не могло не понравиться. Да что там, лучше самим это все увидеть.





СОРВАВШЕЕСЯ ДЕРБИ

Потом начались непосредственно матчи. Команды занимали места в специальных звуконепроницаемых кабинках, так что все переживания трибун для игроков – это в прямом смысле пустой звук. Они их попросту не слышат. Зато у каждой команды есть свой координатор, который, как хоккейный тренер на лавке, стоит за спинами, дает ценные указания и заводит игроков.



Зрители следили за игрой на большом экране, а разбираться в происходящем им помогали комментаторы, которые не умолкали ни на секунду. Минус их работы в том, что все было рассчитано на продвинутого пользователя. Случайно заглянувший на турнир человек мало что бы понял из их напичканной терминами речи. В этом киберспорту еще прибавлять и прибавлять.





Между раундами команды уходили за сцену, и наступало время студии аналитики. Четыре эксперта обсуждали игру, разбирали ошибки команд, оценивали их шансы в каждом раунде, который представлял собой игру до 16 побед на определенной карте. То есть и в плане аналитики киберспорт мало чем отличается от футбола или хоккея. Не хватало разве что специального монитора, как у Валерия Карпина, на котором эксперты доступно бы объясняли, что происходило в игре. Кроме шуток, это опять же было полезно для дилетантов, которые не знают каждый уголок всех карт, используемых в CS:GO. Не сказать, что аналитический разбор удерживал всех на трибунах, но достаточно было и тех, кто предпочитал на это посмотреть.

Инфографика EPICENTER:Moscow

Фаворитами турнира называли команду из Польши, выступающую за российскую организацию Virtus.pro. Они заняли первое место в своей группе и первыми же вышли в финал. В соперники им прочили ребят из команды СНГ-коллектива Natus Vincere ( в команде играют два россиянина – прим.редакции), за которых болел почти весь Ледовый дворец и даже чуть-чуть – комментаторы.

– «Виртуса» против «Нави» – это как «Спартак» – ЦСКА, – объясняли эксперты.





Но киберспортивного дерби не получилось. Natus Vincere, совершившие камбэк во втором раунде полуфинала с датчанами из Team Dignitas, проиграли третий раунд и остались без гранд-финала, что сразу сказалось на его посещаемости.

Досрочно ушедшие болельщики Na’Vi пропустили еще одну сенсацию. Те самые фавориты из Virtus.pro, которым все предсказывали победу перед решающим матчем, взяли и отдали Кубок, уступив со счетом 1:2. Таким образом Team Dignitas увезли на родину не только приличную сумму денег, но и очень стильный трофей.





Все результаты и статистика EPICENTER:Moscow



Призовой фонд турнира ($500 000) распределился следующим образом:

1 место. Team Dignitas (Дания) – $250 000

2 место. Virtus.pro (Польша) – $100 000

3, 4 место. SK Gaming (Бразиия) , Natus Vinceree – $40 000

5, 6, 7, 8 место – fnatic (Швеция), Ninjas in Pyjamas (Швеция), HellRaisers, G2 Esports (Франция) – $15 000





Вот таким неожиданным результатом завершился прекрасный по организации EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive. А Россия в очередной раз доказала, что может очень качественно проводить турниры мирового уровня.



Фотографии предоставлены официальным фотобанком EPICENTER: Moscow epicenter.fotoezh.ru.